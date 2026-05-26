Česká republika zažíva bezprecedentnú lotériovú senzáciu a oslavuje nového multimilionára. V utorkovom žrebovaní nadnárodnej lotérie Eurojackpot padla astronomická maximálna výhra v hodnote bezmála 120 miliónov eur, čo v prepočte predstavuje závratných 2,91 miliardy českých korún. Šťastný tiket bol podaný na území Česka. Ide o absolútny historický rekord, ktorý kompletne prepisuje doterajšie tabuľky hazardu v strednej Európe.
Rozprávkový jackpot potvrdili Helsinki: Česko v hernom ošiali
Oficiálne potvrdenie o padnutí rozprávkového balíka prišlo bezprostredne po utorkovom večernom žrebovaní dňa 26. mája 2026. Informáciu priniesol prestížny nemecký magazín Focus s odvolaním sa na spoločnosť Westlotto, ktorá technicky zastrešuje medzinárodné zúčtovanie stávok. Osudové čísla, ktoré znamenajú finančné zabezpečenie pre celé generácie, boli vyžrebované vo fínskych Helsinkách.
„Maximálna možná výhra v lotérii Eurojackpot vo výške rovných 120 miliónov eur putuje tentokrát do Českej republiky. Jeden mimoriadne šťastný hráč alebo organizovaná skupina tipujúcich na svojom tikete neomylne uhádla kompletnú kombináciu víťazných čísel pre prvé poradie.“
Uviedlo vo svojom bleskovom vyhlásení konzorcium lotériových spoločností.
Český spravodajský portál Novinky.cz v tejto súvislosti pripomenul, že identita nového držiteľa miliardového majetku zostáva z bezpečnostných dôvodov pod prísnym utajením. Výherca má teraz zákonom stanovenú lehotu na to, aby sa s platným tiketom osobne prihlásil v pražskej centrále stávkovej kancelárie Sazka.
Hra proti astronomickej matematike: Šanca 1 k 140 miliónom
Populárna lotéria Eurojackpot sa v súčasnosti masovo hrá v sedemnástich európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka. Každý týždeň sa konajú dve pravidelné žrebovania – v utorok a v piatok, pričom herný princíp stojí na neúprosnej štatistike.
Aby tipujúci prelomil bank a získal hlavnú výhru, musí splniť nasledovné podmienky:
- Základný osudový výber: Stopercentne uhádnuť päť hlavných čísel z celkového osudia 50 čísel.
- Euročísla: Súčasne s tým správne trafiť dve dodatkové čísla z desiatich možných.
- Zdrvujúca pravdepodobnosť: Matematická šanca na úplné zdolanie jackpotu v prvom poradí je presne jedna k 140 miliónom. Českému tipujúcemu sa v máji 2026 podaril doslova kúsok z ríše snov.
Prepísané dejiny: Padol jedenásťročný rekord
Dnešný utorňajší triumf definitívne vymazal doterajšie historické maximá českého hazardu. Až doteraz držal absolútny rekord bájny tiket z mája roku 2015. Vtedy neznámy muž z Pardubického kraja vyhral sumu 2,466 miliardy českých korún a svoj rozprávkový majetok si prišiel prevziať vlakom do Prahy v sprievode ochranky. Nový májový kráľ hazardu z roku 2026 ho však prekonal o takmer pol miliardy korún, čím dosiahol absolútny finančný strop, aký táto európska lotéria vôbec dovoľuje vyhrať.
Utorkový pád 120-miliónového Eurojackpotu v Českej republike v máji 2026 je demonštráciou toho, že aj napriek zdrvujúcej matematickej pravdepodobnosti 1 k 140 miliónom dokáže slepá štvorica čísel zmeniť realitu behom pár minút. Fakt, že výhra dosiahla maximálny možný strop lotérie, svedčí o tom, že jackpot sa kumuloval dlhé týždne a v Európe vyvolal masívne nákupné šialenstvo. Pre české lotériové prostredie je to obrovský míľnik, no pre samotného výhercu začína psychologicky najnáročnejšie obdobie života. Udržať anonymitu pri správe takmer troch miliárd korún vyžaduje zapojenie elitných finančných poradcov a právnikov. Kým bulvárne médiá v Česku začnú horúčkovito pátrať po regióne a zbernom mieste, kde bol historický tiket podaný, Sazka pripravuje bezprecedentný transfer financií, ktorý z obyčajného smrteľníka spraví zo dňa na deň jedného z najbohatších ľudí v krajine.