V priemyselnom komplexe na severozápade Spojených štátov došlo k masívnej katastrofe. V papierenskom závode v štáte Washington v utorok ráno implodovala obrovská chemická nádrž. Podľa oficiálnych vyhlásení miestnych úradov a vedenia podniku si incident vyžiadal hromadné obete na ľudských životoch a množstvo kriticky zranených robotníkov. Na mieste zasahovali desiatky záchranárov a okolie závodu bolo hermeticky uzavreté, no experti ubezpečujú, že únik toxických látok do ovzdušia verejnosť bezprostredne neohrozuje.
Tragické utorkové ráno: Nehoda s veľkým počtom obetí
K priemyselnej havárii došlo presne o 7:19 hod. ráno miestneho času túto nedeľu (resp. utorok) 26. mája 2026 v areáli spoločnosti Nippon Dynawave Packaging v meste Longview. Sila tlaku pri štrukturálnom zlyhaní nádrže bola taká obrovská, že zdevastovala priľahlé časti výrobnej haly.
Veliteľ miestneho hasičského zboru v Longview Mike Gorsuch opísal situáciu ako katastrofu s veľkým počtom obetí (MCI - Mass Casualty Incident). Na miesto bolo okamžite vyslaných približne 40 hasičov, záchranárov a špeciálnych tímov na manipuláciu s nebezpečnými chemikáliami (Hazmat), ktorí začali s okamžitým vyprosťovaním osôb zo zničených konštrukcií.
„Došlo k náhlemu prasknutiu a následnej implózii masívnej technologickej nádrže v chemickej sekcii závodu. Táto nešťastná udalosť spôsobila množstvo mimoriadne vážnych zranení a, žiaľ, aj bližšie nešpecifikovaný počet úmrtí priamo na pracovisku. Naše zložky majú situáciu pod kontrolou a pre obyvateľov v okolí mesta Longview už nehrozí žiadne nebezpečenstvo v súvislosti s únikom chemikálií.“
Uvádza sa v spoločnom krízovom stanovisku spoločnosti Nippon Dynawave a miestnych záchranných zložiek.
Obri závod na celulózu zamestnáva tisícku ľudí
Zasiahnutý priemyselný areál patrí k strategickým zamestnávateľom v celom regióne. Podľa oficiálnych dát ministerstva životného prostredia štátu Washington pracuje v tomto masívnom komplexe na spracovanie papiera a celulózy približne 1 000 kmeňových zamestnancov.
Závod spoločnosti Nippon Dynawave Packaging sa špecializuje na prvotné spracovanie drevnej hmoty a produkciu polotovarov, z ktorých sa následne na americkom trhu masovo vyrábajú:
- Papierové vreckovky a hygienické potreby
- Jednorazové poháre a taniere
- Nápojové a potravinové kartóny
- Obalový materiál pre logistické reťazce
Samotné vedenie korporácie na opakované žiadosti novinárov a americkej agentúry AP o poskytnutie presného počtu obetí či predbežného popisu technickej príčiny implózie bezprostredne nereagovalo. Vyšetrovanie príčin prasknutia nádrže prevzala Federálna agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA).
Priemyselná explózia (resp. implózia) v štáte Washington v máji 2026 opäť otvára kritickú otázku o únave materiálov a zanedbávaní bezpečnostných revízií v ťažkom chemickom priemysle. Vyhlásenie hasičského veliteľa Mikea Gorsucha o nehode s veľkým počtom obetí naznačuje, že v momente rannej zmeny sa v tesnej blízkosti nádrže nachádzalo množstvo robotníkov. To, že firma odmieta komunikovať presné počty mŕtvych a zranených, svedčí o obrovskom právnom a finančnom tlaku, ktorému teraz čelí. Ubezpečenia úradov, že verejnosti nehrozí nebezpečenstvo, sú síce pre obyvateľov Longview upokojujúce, no pre tisícku zamestnancov závodu znamená dnešná tragédia stratu kolegov a traumatizujúci zásah do fungovania podniku. Kľúčové odpovede prinesie až metalurgická analýza trosiek, ktorá určí, či za kolapsom stála skrytá korózia stien nádrže, alebo fatálne zlyhanie pretlakových ventilov zo strany údržby.