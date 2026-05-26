Známa slovenská spoločnosť Budiš na základe nariadenia kompetentných orgánov urýchlene sťahuje z domáceho trhu vybrané šarže dojčenskej vody Zlatíčko, dojčenskej vody Saguaro a pramenitej vody Zlatíčko. Oficiálne o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Laboratórne analýzy totiž preukázali závažné mikrobiologické znečistenie a v jednom prípade dokonca nežiaducu kontamináciu jablčným octom, čo výrazne zmenilo vlastnosti výrobku.
Kontaminované šarže v prehľade: Tieto vody bábätkám nedávajte
Štátny dozor okamžite spustil v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva plošné overovanie sťahovania nebezpečných produktov z pultov obchodných reťazcov po celej krajine. Problém sa týka dvoch samostatných incidentov na plniacich linkách, ktoré postihli tri konkrétne produkty určené pre najzraniteľnejšiu skupinu spotrebiteľov.
Zoznam rizikových šarží a produktov stiahnutých z trhu:
- Dojčenská voda Zlatíčko: Nesýtená, objem 2 litre, identifikačná šarža 5060527, s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 06.05.2027 a čiarovým kódom EAN 8586000055995.
- Dojčenská voda Saguaro: Nesýtená, objem 1,5 litra, identifikačná šarža 5280427, s dátumom minimálnej trvanlivosti (DMT) 28.04.2027 a čiarovým kódom EAN 4056489528722.
- Pramenitá voda Zlatíčko: Produkt deklarovaný ako vhodný na prípravu stravy pre dojčatá, konkrétne šarža L5100327.
Hlavní hygienici z ÚVZ SR dôrazne apelujú na verejnosť, aby dotknuté šarže vôd za žiadnych okolností nekupovala. V prípade, že ich už majú rodičia doma, nemajú ich podávať deťom a mali by ich bezodkladne vrátiť na miesto pôvodného predaja.
Baktérie a jablčný ocot: Čo odhalili laboratórne testy?
Dôvody stiahnutia produktov z pultov predajní sú rozdelené do dvoch odlišných kategórií, pričom v oboch prípadoch ide o zlyhanie internej kontroly kvality alebo technológie vo výrobnom procese spoločnosti Budiš.
Detaily laboratórnych nálezov a technických zlyhaní:
- Prekročené limity mikroorganizmov: Pri analýze dojčenských vôd Zlatíčko a Saguaro zistili hygienici nadlimitné množstvo kultivovateľných mikroorganizmov pri inkubačných teplotách 22 °C a 37 °C.
- Technická porucha na linke: Pri pramenitej vode Zlatíčko (šarža L5100327) došlo v závode k poruche a znefunkčneniu spätnej klapky na technologickom zariadení.
- Prítomnosť jablčného octu: V dôsledku tejto technickej poruchy prenikol do balenej vody jablčný ocot, pričom testy potvrdili jeho obsah v koncentrácii 0,1 ml/l.
- Zmena senzorických vlastností: Hoci ocot nepredstavuje akútne toxické riziko, u dojčenskej pramenitej vody spôsobil neprijateľnú zmenu chuti, pachu a celkových zmyslových vlastností.