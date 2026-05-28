Obchodný reťazec TEDi (TEDi Betriebs s.r.o.) varuje zákazníkov pred nákupom a používaním pizza setu. Laboratórne skúšky totiž preukázali, že obľúbená detská hračka nespĺňa bezpečnostné normy a pre malé deti predstavuje vážne zdravotné riziko.
Pozor na túto hračku
Stiahnutie z trhu sa týka hračkárskej sady určenej pre deti:
- Názov produktu: Pizza set/Pizza szett
- Identifikačné čísla (čiarové kódy): 50224001211000000500, 10797001211000000600, 40478001211000000600
- Doba predaja: Výrobok bol na pultoch pobočiek TEDi dostupný od 30. januára 2024 do 25. mája 2026.
Z trhu sťahujú hračku pre deti, pizza set podľa predajcu obsahuje potenciálne nebezpečné malé časti; Foto: tedi.com
Deťom hrozí udusenie, varuje TEDi
Interné testy a skúšky výrobkov odhalili vo výrobku výskyt malých častí, ktoré sa môžu od hračky oddeliť.
„Skúšky výrobkov preukázali výskyt malých častí. Malé časti môžu byť nebezpečné pre zdravie z dôvodu rizika udusenia, a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ varuje TEDi.
Ako postupovať pri vrátení?
Zákazníci, ktorí si pizza set zakúpili, majú nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru:
- Hračku môžete priniesť na akúkoľvek pobočku siete TEDi.
- Pri vrátení vám bude vyplatená kúpna cena vo výške 5,00 € resp. 6,00 € (podľa nákupnej ceny).
- Tovar je prípadne možné na mieste vymeniť za akýkoľvek iný produkt z ponuky.
V prípade doplňujúcich otázok môžu spotrebitelia kontaktovať spoločnosť na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. „Ďakujeme vám za porozumenie a ospravedlňujeme sa vám za vzniknuté nepríjemnosti,“ dodal TEDi.