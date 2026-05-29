Žilinskí policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) zasahovali pri nákupnom centre v Martine, kde sa v rozhorúčenom aute, ktoré sa samovoľne zamklo s desaťmesačným dieťaťom vnútri. Vďaka bleskovej reakcii hliadky, ktorá rozbila okno vozidla, sa dráma skončila bez zranení.
Teleskopický obušok zachránil dieťa v aute
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KRPZ) v Žiline prijalo tiesňové oznámenie o nešťastnej udalosti pred obchodným domom v Martine. Ako informuje žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, zúfalí rodičia nahlásili, že ich auto sa kvôli technickej chybe alebo nepozornosti samovoľne uzamklo, pričom kľúče zostali vo vnútri spolu s malým dieťaťom.
Priebeh záchrannej akcie žilinských PMJ-áčkarov v Martine:
- Rýchly príjazd: Policajti dorazili k nákupnému centru v priebehu niekoľkých minút od nahlásenia udalosti.
- Vyhodnotenie rizika: Vzhľadom na stúpajúce vonkajšie teploty a nízky vek dieťaťa nebolo možné čakať na príchod kľúčovej služby.
- Rázny zásah: Jeden z členov hliadky použil služobný teleskopický obušok, ktorým roztrieštil predné bočné okno na strane spolujazdca.
- Šťastný koniec: Vozidlo policajti bezpečne otvorili a nezranené desaťmesačné dieťa odovzdali do náručia vystrašenej matky.
Polícia vyslobodila dieťa zo zamknutého auta pomocou teleskopického obuška; Foto: facebook.com/KRPZZA
Policajné zložky dôrazne upozorňujú, že v tomto špecifickom prípade nešlo o nezodpovednosť v podobe úmyselne zabudnutého dieťaťa v aute, ale o nepredvídateľnú technickú zradu elektroniky vozidla.
Bezpečné leto: Autosedačka nie je alternatíva, ale zákonná povinnosť
V súvislosti s príchodom teplých mesiacov polícia v roku 2025 pripomenula niekoľko zásad bezpečnej jazdy v aute spolu s deťmi. Ako vysvetlila na sociálnej sieti, bezpečnosť detí v aute je zákonná povinnosť vodičov. Zároveň zverejnila niekoľko pravidiel jazdy.
Zákonné pravidlá pre správne pripútanie detí podľa legislatívy SR:
- Výškový limit 150 cm: Každé dieťa s výškou menej ako 150 cm musí byť povinne prepravované v schválenej detskej autosedačke.
- Váhové prispôsobenie: Zádržný systém musí striktne zodpovedať aktuálnej hmotnostnej kategórii prepravovaného dieťaťa.
- Pravidlo do 3 rokov: Najmenšie deti a bábätká sa prepravujú v takzvanom vajíčku umiestnenom výhradne proti smeru jazdy.
- Deaktivácia airbagu: Pri umiestnení autosedačky na prednom sedadle spolujazdca (tzv. mamataxi) je bezpodmienečne nutné manuálne vypnúť čelný airbag.
- Kontrola upevnenia: Pred úplne každou, aj tou najkratšou jazdou, musí vodič vizuálne a mechanicky skontrolovať ukotvenie sedačky a dotiahnutie pásov.
- Poloha bezpečnostného pásu: Pás nesmie za žiadnych okolností prechádzať dieťaťu cez krk, inak hrozí pri prudkom zabrzdení fatálne pridusenie.
- Detská bezpečnostná zóna: Najbezpečnejším miestom pre umiestnenie autosedačky v osobnom aute zostáva zadné sedadlo.
Policajní experti navyše rodičom dôrazne odporúčajú ponechať deti v autosedačke čo najdlhšie, ako je to fyzicky možné, ideálne až do dosiahnutia hmotnosti 36 kg. Výnimka platí iba v obci, kde je možné dieťa staršie ako 3 roky pripútať na zadnom sedadle klasickým bezpečnostným pásom, ak auto nie je vybavené autosedačkou alebo je ich v interiéri nedostatočný počet.
Čomu sa počas jazdy vyhnúť
Mnoho spolucestujúcich sa mylne domnieva, že dieťa dokážu v kritickej situácii udržať vo vlastnom náručí. To je však fatálny omyl, ktorý pri dopravných nehodách končí tragicky. Polícia preto jasne definuje situácie, ktoré sú počas jazdy striktne zakázané.
V idúcom vozidle sa nesmie nikdy nachádzať nepripútané dieťa vybraté z autosedačky, matka držiaca bábätko v šatke či na rukách, ani novorodenec voľne položený vo vaničke z kočíka či na sedadle. Odborníci varujú pred neúprosnými číslami: pri autonehode a náraze v rýchlosti pouhých 50 km/h pôsobí dieťa s hmotnosťou 10 kg vplyvom zotrvačnosti ako objekt vážiaci masívnych 300 kg. V takejto rýchlosti nemá ľudské telo šancu dieťa v náručí udržať a dochádza k jeho vymršteniu z vozidla.