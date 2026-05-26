Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda parlamentu Andrej Danko v utorok v Národnej rade SR potvrdil, že oficiálny návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu už bol doručený premiérovi Robertovi Ficovi. Napriek eskalácii napätia medzi straníckym vedením a jeho nominantom Danko deklaroval, že národniari koalíciu nepoložia, a to ani v prípade, ak predseda vlády ich žiadosti okamžite nevyhovie. Rozuzlenie personálneho konfliktu sa nateraz odkladá na jeseň, pričom kľúčovým medzníkom sa stáva koniec septembra.
Danko doručil Ficovi ultimátum: Taraba má skončiť do konca septembra
Vnútrostranícky rozkol v SNS nabral v priebehu posledných hodín reálne kontúry. Po sérii intenzívnych rokovaní a pondelkovej koaličnej rade sa predseda národniarov rozhodol pre radikálny krok a oficiálne požiadal o stiahnutie svojho vlastného nominanta z čela envirorezortu. Pod samotnú žiadosť sa podpísala drvivá väčšina poslaneckého klubu, čo demonštruje silu Dankovej pozície vnútri strany.
Prehľad kľúčových faktov o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia:
- Oficiálne doručenie: Písomná žiadosť o odvolanie Tomáša Tarabu z funkcie ministra už leží na stole predsedu vlády.
- Podpora v klube: Návrh podpísali všetci poslanci nominovaní za SNS s výnimkou splnomocnenca vlády Petra Kotlára.
- Dôvod Kotlárovej absencie: Andrej Danko na novinárske otázky o dôvodoch Kotlárovho nepodpísania priamo neodpovedal.
- Najbližší krok: Vzájomné napätie sa obaja aktéri pokúsia zmierniť v piatok 29. mája 2026 na plánovanom pracovnom obede.
Šéf národniarov Andrej Danko očakáva, že predseda vlády dodrží svoje slovo a ak sa politická dôvera neobnoví, dôjde k personálnej výmene. Politika je však podľa neho aj o kompromisoch a s podpredsedom vlády sa aktuálne snažia nájsť konštruktívne riešenie, ktoré by uzavreli ešte v priebehu tohto týždňa.
Ja verím, že 30. september nebol špekulatívny termín, že to bol termín, ktorý je dohodnutý seriózne. A uvidíme, budeme sa o tom rozprávať 30. septembra a vtedy vieme vyhodnotiť, čo sa stalo, ako sa dialo a či to bolo dodržané. Trvám na odvolaní šéfa envirorezortu, ale koaličnú SNS vládnu koalíciu nepoloží, ani keby predseda vlády na jej žiadosť Tomáša Tarabu neodvolal.
Fico čelí morálnej dileme: Tarabu považuje za dobrého ministra
Predseda vlády Robert Fico (**Smer-SD**) sa po doručení oficiálneho listu od koaličného partnera ocitol v zložitej politickej situácii. Zásah do personálneho zloženia kabinetu, v ktorom **Tomáš Taraba** zastáva nielen post ministra, ale aj podpredsedu vlády, môže narušiť krehkú rovnováhu trojkoalície.
Chronologický postup a podmienky riešenia koaličného sporu:
- Deklarácia podmienky: Premiér určil ako ultimátny termín na urovnanie sporov koniec septembra 2026.
- Vyhodnotenie dôvery: Ak sa do tohto dátumu neobnoví politická dôvera medzi SNS a jej nominantom, dôjde k personálnej zmene.
- Obrana ministra: Robert Fico sa vyjadril, že Tarabu osobne považuje za dobrého a výkonného manažéra rezortu.
- Rozhodovací proces: Po oficiálnom doručení návrhu zo strany Danka priznal, že stojí pred vážnou morálnou dilemou.
- Stanovisko ministra: Tomáš Taraba na sociálnej sieti potvrdil, že ak k dohode nedôjde, z funkcie na jeseň sám odstúpi.
Minister životného prostredia označil doterajšie pondelkové trojstranné rozhovory na Úrade vlády SR za konštruktívne. Pre stability vládneho trojlístka je kľúčové, aby vnútorne stabilný partner v koalícii fungoval bez neustálych otrasov, čo si želá aj samotný premiér.
Aktuálny otras na osi Danko – Taraba z mája 2026 naplno odhaľuje, že personálne animozity vo vnútri SNS dosiahli kritický bod. Snaha Andreja Danka o politickú elimináciu vlastného podpredsedu vlády je však riskantnou hrou s otvoreným koncom. Robert Fico, ako skúsený politický stratég, si veľmi dobre uvedomuje, že Taraba patril k najviditeľnejším a najefektívnejším ministrom tohto kabinetu. Odsunutím rozhodnutia na koniec septembra získal premiér cenné štyri mesiace, no zároveň vystavil vládnu koalíciu obdobiu neistoty a dočasnosti. Hoci Danko uisťuje, že národniari vládu nepoložia, vládnutie s ministrom, ktorý má na stole vlastný demisný dekrét a nedisponuje dôverou materskej strany, bude extrémne komplikované. Pre Slovensko je táto jeseň varovným prstom – namiesto systémových reforiem a riešenia reálnych problémov občanov sa pozornosť exekutívy opäť raz sústredí na zákulisné mocenské hry a boj o stoličky.