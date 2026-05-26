Predseda vlády SR Robert Fico vystúpil v utorok na slávnostnej časti rokovania zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Bratislave, kde podnikateľov jednoznačne vyzval k partnerstvu a odmietnutiu vzájomných konfliktov. Na prestížnom podujatí, ktorého sa zúčastnila aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková, rezonovali témy daňových únikov, energetickej sebestačnosti, rozvoja jadrovej energetiky a rastúcej ekonomickej neistoty na európskom trhu.
Fico karhá neplatičov: Šedá ekonomika dosahuje miliardové rozmery
Premiér vo svojom prejave k delegátom komory nešetril kritikou do vlastných radov slovenského biznisu. Hoci zdôraznil potrebu konštruktívneho dialógu pri hľadaní riešení, poukázal na alarmujúce štatistiky v oblasti výberu daní. Štátna pokladnica podľa jeho slov dopláca na nízku daňovú disciplínu, ktorú ironicky označil za populárnu kratochvíľu.
Kľúčové ekonomické ukazovatele a problémy predostreté predsedom vlády:
- Nulové dane živnostníkov: Až 65 % slovenských živnostníkov nezaplatilo na dani z príjmov ani jedno euro.
- Rozsah tieňovej ekonomiky: Objem šedej ekonomiky na Slovensku sa odhaduje na masívnych 17 miliárd eur.
- Výpadok na DPH: Efektívny výber dane z pridanej hodnoty vykazuje znepokojujúci deficit na úrovni 10 %.
- Historické maximá príjmov: V roku 2025 dosiahli ľudia na Slovensku v absolútnych číslach vôbec najvyššie príjmy v histórii SR.
- Trh práce a stabilita: Miera nezamestnanosti sa dlhodobo drží pod hranicou 4 % a inflácia zaznamenala za posledných 15 mesiacov historické minimum.
Podľa slov premiéra Roberta Fica nemôže politická reprezentácia akceptovať naratív, že krajina je čiernou dierou, kde nič nefunguje. Riešenie daňových únikov a zapojenie skrytých miliárd do legálneho obehu je však podmienkou na to, aby si štát udržal sociálnu stabilitu a ekonomický rast.
Poďme spolupracovať, a nie bojovať. Buď budeme spolu hovoriť a hľadať riešenia, alebo pôjdeme do konfliktov. Na Slovensku je národný šport neplatiť dane. Nemôžem akceptovať fakt, že Slovensko je čierna diera, kde nič nefunguje a nejde. V roku 2025 mali v absolútnych číslach ľudia najvyššie príjmy v histórii SR. Nezamestnanosť je pod 4 %. Inflácia za posledných 15 mesiacov je najnižšia.
Jadrová renesancia ako liek na drahú elektrinu a zelené povolenky
Za najkritickejší faktor ohrozujúci konkurencieschopnosť európskych firiem označil šéf vládneho kabinetu ceny energií. **Smer-SD** dlhodobo kritizuje európsky systém obchodovania s emisnými povolenkami (ETS), ktorý podľa premiéra neúmerne zaťažuje domáce podnikateľské prostredie a znevýhodňuje ho oproti globálnym hráčom.
Plány a realita slovenskej energetickej stratégie:
- Bezemisná prevaha: V súčasnosti sa až 85 % elektrickej energie na Slovensku vyrába bez produkcie skleníkových plynov.
- Exportný status: Slovenská republika je vďaka svojej infraštruktúre čistým vývozcom elektrickej energie do okolitých štátov.
- Mochovce ako priorita: Dostavba tretieho a štvrtého bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach patrí k strategickým rozhodnutiam štátu.
- Budúcnosť v Jaslovských Bohuniciach: Vláda intenzívne pripravuje realizáciu projektu nového veľkého jadrového bloku na západe krajiny.
- Podpora inovácií: Výstavba nových zdrojov je nevyhnutná, ak chce krajina utiahnuť rozvoj datacentier, umelej inteligencie a masívnu elektromobilitu.
Brusel bije na poplach: Novou mantrou je ekonomická bezpečnosť
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) pred delegátmi SOPK otvorila tému, ktorá v súčasnosti dominuje rokovaniam Rady ministrov v Bruseli. Geopolitické napätie a pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe spôsobili, že klasickú energetickú bezpečnosť na európskych fórach nahrádza komplexný pojem ekonomická sebestačnost.
Európska komisia (EK) už oficiálne varovala členské štáty pred rastúcimi logistickými nákladmi v námornej aj leteckej doprave. Najväčším rizikom sú však vážne meškania pri dodávkach strategických surovín potrebných pre moderný priemysel, ako sú lítium, kobalt a vzácne zeminy. Jediným dlhodobým riešením je podľa Sakovej urýchlená diverzifikácia dodávateľských reťazcov, masívna podpora domácej produkcie a zníženie nebezpečnej závislosti Európskej únie od tretích krajín.
Vystúpenie vládnych špičiek na pôde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v máji 2026 jasne naznačilo, kam sa bude uberať hospodárska politika štátu. Ponuka Roberta Fica na spoluprácu namiesto boja je racionálnym pragmatizmom, no podfarbeným tvrdým varovaním pre daňových hriešnikov. Štát, ktorý zápasí s deficitom a masívnou šedou ekonomikou vo výške 17 miliárd eur, si už nemôže dovoliť tolerovať „národný šport“ v podobe neplatenia daní. Strategickou kartou Slovenska však zostáva energetika. Kým Európa dopláca na drahé emisné povolenky, slovenská stávka na jadro v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach dáva krajine obrovskú výhodu. Ak dokážeme túto čistú energiu pretaviť do rozvoja technologických centier a umelých inteligencií, a ministerstvo hospodárstva úspešne diverzifikuje dodávky kritických surovín, Slovensko môže z globálnej krízy vyjsť silnejšie. Podmienkou je však koniec lacného vytĺkania politických bodov a reálny začiatok tvrdej práce na poli ekonomickej bezpečnosti.