Mestská polícia v Ružomberku v priebehu dvoch dní opakovane zasahovala v chátrajúcom komplexe bývalého textilného závodu na ulici Scota Viatora. Séria zásahov vyvrcholila vo štvrtok 21. mája 2026 večer, keď policajná hliadka objavila v objekte neoprávnene vniknuté osoby. Výjazd k zranenému mužovi si vyžiadal aj urgentnú asistenciu záchranárov.
Nočná razia v ruinách: Policajti prekvapili trojicu nocľažníkov
Bezpečnostné zložky reagovali na podnety od občanov, ktorí dlhodobo upozorňujú na podozrivý pohyb v okolí Texicomu. Ako informovala Mestská polícia Ružomberok na sociálnej sieti, hliadka po príchode na miesto potvrdila, že do rozsiahlej, voľne prístupnej budovy niekto vnikol násilím cez jedno z prízemných okien.
Priebeh a výsledky štvrtkového policajného zásahu na ulici Scota Viatora:
- Odhalenie osôb: V tme v jednej zo zdevastovaných miestností policajti našli dvoch mužov a jednu ženu.
- Vykázanie z objektu: Skupina bola po overení totožnosti vyzvaná, aby si zbalila osobné veci a areál opustila.
- Majetkoprávne doriešenie: Polícia bezodkladne kontaktovala súkromného vlastníka nehnuteľnosti s výzvou na nápravu.
- Bezpečnostné odporúčanie: Majiteľ dostal dôrazné odporúčanie okamžite mechanicky zabezpečiť a zadebniť všetky vstupy.
Podľa oficiálnych informácií z policajného vyšetrovania je situácia v opustených priemyselných zónach dlhodobo kritická. Ružomberská samospráva aj policajné zložky apelujú na majiteľov obdobných objektov, aby niesli zodpovednosť za zabezpečenie svojho majetku, keďže takéto miesta priťahujú kriminálne živly a zvyšujú riziko požiarov.
V Texicome zasahovali aj deň predtým
Štvrtková razia nebola ojedinelým incidentom v tejto lokalite. V rovnakom areáli zasahovali zložky integrovaného záchranného systému aj deň predtým, keď išlo o bezprostrednú záchranu ľudského života.
Chronológia stredajšieho núdzového výjazdu k zranenej osobe:
- Prijatie tiesňového hovoru: Operátori koordinačného strediska na linke 112 zaznamenali volanie o pomoc z areálu závodu.
- Lokalizácia v teréne: Hliadka vyslaná na miesto prepátrala ruiny a úspešne našla hľadanú dvojicu mužov.
- Evakuácia z nebezpečenstva: Policajti oboch mužov z tmavých a nestabilných priestorov vyviedli von pred budovu.
- Privolanie lekárskej pomoci: Keďže jeden z mužov mal vážne zdravotné problémy, na miesto privolali Záchrannú zdravotnú službu.
Fabriku zlomila privatizácia
Dnešný pohľad na zdevastované okná a nelegálnych nocľažníkov v areáli rybárpolskej textilky je o to smutnejší, že ide o fabriku s hrdou históriou. Koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia bol obdobím rušných zmien v spoločnosti i v samotnom podniku. Ako píše portál Ružomberská textilka, toto obdobie prinieslo značné organizačné zmeny, no zároveň aj ďalší rozvoj a modernizáciu. Bavlnárske závody zmenili začiatkom roku 1990 názov na Bavlnárske závody, štátny podnik, Ružomberok a od júna 1990 sa do podnikového znaku zapísal slávny obchodný názov TEXICOM.
Transformácia podniku v prvej polovici deväťdesiatych rokov prebiehala v rýchlom tempe:
- Organizačné štiepenie: V roku 1991 podnik zrušil hospodárske strediská a vytvoril 11 samostatných závodov. Táto štruktúra vydržala až do privatizácie, s výnimkou osamostatnenia strojárne k 1. mája 1993.
- Masívna modernizácia: V tomto období sa dokončovali obrovské investície do strojného zariadenia v tkáčovniach, pradiarňach, zošľachťovniach aj v konfekcii.
- Personálne otrasy v vedení: V roku 1992 bol z funkcie riaditeľa odvolaný Ing. Peter Filipp a na jeho miesto nastúpil vtedajší výrobný námestník Ing. Ľubomír Šulík, ktorý fabriku viedol až do svojej predčasnej smrti v máji 1994.
Zlom nastal v momente, keď fabrika oslavovala 100 rokov od svojho založenia. Fond národného majetku vyhlásil 28. marca 1994 verejnú obchodnú súťaž na predaj štátneho podniku BZ TEXICOM. Hoci len časť hlavnej textilnej výroby predstavovala majetok v bilančnej hodnote závratnej 1 miliardy a 71 903 000 Sk, privatizácia dopadla katastrofálne. Kedysi najväčšiu textilku v strednej Európe po dvojročnom úsilí získala bratislavská firma Technoconsulting, s. r. o., s vtedajším základným imaním iba 100 000 Sk, ktorú vlastnili Ing. Hladký a manželia Bocovci. Kúpna cena bola stanovená na 180 000 000 Sk. Z obrovského podniku s približne 2 300 zamestnancami sa stal už len odštepný závod s názvom Technoconsulting-TEXICOM s. r. o., čo predznamenalo jeho postupný úpadok a dnešný zánik.