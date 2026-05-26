Rokovanie Národnej rady (NR) SR je prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) totiž vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS) zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi.
„Oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály do skončenia rokovania dnešný deň,“ adresoval Gašpar Hlinovi.
Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankciovať stratou mesačného platu.