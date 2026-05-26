V Maďarsku sa začala nová politická éra, ktorú sprevádzajú okamžité a radikálne škrty v platoch politických elít. Nový maďarský premiér Péter Magyar vystúpil v utorok s úvodným prejavom na prvom riadnom zasadnutí novozvoleného parlamentu, v ktorom oznámil tvrdé ťaženie proti politickým privilégiám. Jeho strana Tisza, ktorá po historických aprílových voľbách prebrala moc v krajine s drvivou ústavnou väčšinou, plánuje siahnuť na peniaze ministrom aj štátnym manažérom. Po 16 rokoch nepretržitej vlády Viktora Orbána a jeho bloku Fidesz-KDNP tak Budapešť zažíva bezprecedentné personálne a systémové zemetrasenie.
Koniec luxusu a preverovanie pasov: Magyar ordinuje politikom štíhly štát
Vládna strana Tisza, ktorá v 199-člennom parlamente kontroluje až 141 poslaneckých mandátov, mieni využiť svoju ústavnú prevahu na bleskové odbúranie výhod, ktoré bývalá garnitúra považovala za samozrejmosť. Podľa nového premiéra je prvým krokom k obnove dôvery občanov v štát to, že samotní politici pôjdu príkladom v šetrení a transparentnosti.
Prehľad prvých exekutívnych a legislatívnych opatrení novej maďarskej vlády:
- Plošné znižovanie platov: Pokles finančných odmien pre predsedu vlády, ministrov a vrcholových manažérov štátnych podnikov.
- Koniec štátneho luxusu: Osekanie neodôvodnených výdavkov a radikálne obmedzenie okázalých jázd na vládnych limuzínach.
- Audit diplomatických pasov: Hĺbková revízia viac ako 1 000 diplomatických pasov, ktoré boli v minulosti vydané bez právneho základu.
- Poslanecké reštrikcie: Návrh na zníženie základných platov a preplácania paušálnych výdavkov pre všetkých poslancov Národného zhromaždenia.
Podľa informácií serveru nepszava.hu, na ktoré sa odvoláva spravodajca TASR v Budapešti, považuje premiér Péter Magyar tieto kroky za nevyhnutnú očistu štátneho aparátu od politických výplatných staníc. Koalícia chce ukázať, že s vládnutím spojeným s papalášizmom je definitívny koniec.
Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako tisíc diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu. Tisza navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu.
Zúčtovanie s minulosťou: Päť vyšetrovacích výborov mieri na kauzy Fideszu
Okrem finančnej diéty pre politikov čaká Maďarsko masívne vyšetrovanie najväčších politických a ekonomických káuz predchádzajúceho režimu. Parlamentný program hneď v úvode počíta so zriadením piatich vyšetrovacích výborov. Keďže ide o iniciatívu ústavnej väčšiny, ich schválenie prebehne zo zákona rýchlo a úplne bez parlamentnej rozpravy.
Zameranie novovznikajúcich vyšetrovacích výborov Národného zhromaždenia:
- Pedofilná kauza a milosť: Skúmanie zodpovednosti osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v kauze zneužívania detí.
- Kríza v ochrane detí: Riešenie hlbokých systémových zlyhaní a zanedbávania v štátnych zariadeniach detskej ochrany.
- Divoká privatizácia: Preverovanie netransparentných prevodov a privatizácie lukratívneho štátneho majetku do súkromných rúk.
- Hospodárenie centrálnej banky: Prešetrenie podozrení zo zneužívania právomocí a netransparentného fungovania Maďarskej centrálnej banky (MNB).
- Zneužívanie exekúcií: Vyšetrovanie podozrivých a nespravodlivých postupov pri uplatňovaní práva o exekúciách občanov.
Nástup strany Tisza k moci v máji 2026 znamená pre Maďarsko najväčší politický zlom od pádu komunizmu. Péter Magyar pretavil obrovskú frustráciu verejnosti z oligarchických štruktúr do zisku 141 poslaneckých mandátov, čím hneď v prvý deň schôdze zatlačil 52 poslancov oslabeného Fideszu a šesť radikálov z Hnutia Naša vlasť do hlbokej defenzívy. Oznámené osekávanie politických privilégií a platov je skvelým marketingovým ťahom na uspokojenie voličov, no skutočnou výzvou pre novú vládu bude hlboké rozplietanie väzieb vo vnútri Maďarskej centrálnej banky či privatizačných schém. Ak sa vyšetrovacie výbory namiesto hľadania pravdy zmenia len na nástroj politickej pomsty, Magyar riskuje, že prevezme autoritatívne spôsoby svojho predchodcu. Sila ústavnej väčšiny mu dáva absolútnu moc, no s ňou prichádza aj absolútna zodpovednosť za to, či Maďarsko zostane funkčnou parlamentnou demokraciou.