Sociálny systém na Slovensku čelí ostrej konfrontácii. Opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) opäť ostro vystúpila proti rezortu práce pre kauzu odoberania opatrovateľských príspevkov na základe nových integrovaných posudkov. Podľa liberálov prichádzajú o finančnú pomoc stovky ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorých stav sa pritom vôbec nezlepšil. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením Erika Tomáša obvinenia rázne odmieta, označuje ich za vytĺkanie politických bodov a rodinám odkazuje, že celkový počet vyplácaných príspevkov v krajine naopak stúpa.
Stovky ľudí bez pomoci? SaS žiada okamžitý okrúhly stôl
Nová posudková reforma, ktorá mala zjednodušiť a zrýchliť byrokraciu pri posudzovaní odkázanosti, podľa opozície v praxi zlyháva a dopadá na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Sociálna poisťovňa a úrady práce podľa SaS v stovkách individuálnych prípadov drasticky znížili stupeň odkázanosti pacienta, čo automaticky viedlo k strate alebo výraznému skresaniu finančných príspevkov na domáce opatrovanie.
Hlavné argumenty a požiadavky opozičnej strany SaS:
- Systémové zlyhanie: Problém s prehodnocovaním zdravotného stavu a krátením peňazí sa podľa indícií z terénu týka stoviek rodín.
- Kritika nečinnosti: Opozícia vyčíta ministrovi, že kým pri iných témach mení legislatívu okamžite, pri opatrovateľoch strká hlavu do piesku.
- Výzva na rokovanie: Požiadavka na urýchlené zvolanie okrúhleho stola so všetkými organizáciami zastupujúcimi zdravotne znevýhodnených.
- Legislatívna pripravenosť: SaS deklaruje plnú podporu pre bleskové úpravy systému priamo na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR.
Podľa vyhlásenia poslaneckého klubu liberálov, ktoré verejnosti predostrela poslankyňa Martina Bajo Holečková, je situácia v rodinách odkázaných na nonstop starostlivosť neudržateľná. Minister by mal podľa nej prestať prehadzovať horúci zemiak na komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím a začať okamžite konať s odborníkmi priamo z terénu.
Keď ľudia mesiace hovoria, že prichádzajú o príspevky, že vlastne odkázaní ľudia doma zostávajú bez starostlivosti, máme stovky podnetov, tak minister jednoducho nekoná. Naozaj vás vyzývame, zvolajte okrúhly stôl, prizvite všetky organizácie, ony majú podnety a skúsenosti z terénu.
Rezort práce kontruje číslami: Opatrovateľské príspevky poberá historické maximum ľudí
Vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa voči kritike okamžite ohradilo. Podľa oficiálneho stanoviska ministerstva je neetické zneužívať ťažké ľudské osudy na politickú kampaň a paušalizovať procesy, ktoré podliehajú prísnemu odbornému a lekárskemu posúdeniu.
Fakty a štatistické údaje prezentované ministerstvom práce:
- Nárast počtu poberateľov: Od spustenia novej integrovanej posudkovej činnosti stúpol počet priznaných príspevkov o 2 500.
- Prekonanie kritickej hranice: Celkový počet vyplácaných opatrovateľských príspevkov na Slovensku aktuálne presiahol úroveň 78 000.
- Zrušenie príjmového cenzu: Štát definitívne odstránil predtým kritizované krátenie príspevkov na základe výšky príjmu opatrovanej osoby.
- Prieskum v praxi: Ministerstvo v spolupráci s úradom komisárky štartuje plošný prieskum funkčnosti systému pre prípadné zmeny metodiky.
Sociálna reforma zameraná na zjednotenie posudkov, ktorá v parlamente prešla s podporou koalície aj opozície, zažíva v máji 2026 svoj prvý vážny krst ohňom. Kým minister Erik Tomáš sa opiera o makrodáta a rekordných 78 000 poberateľov príspevkov, Martina Bajo Holečková správne poukazuje na mikroúroveň – na konkrétne rodiny, ktoré pre necitlivé tabuľkové posudzovanie zostali zo dňa na deň bez finančného krytia. Prehadzovanie zodpovednosti a obviňovanie opozície zo strašenia ľudí problém nevyrieši. Pokiaľ ministerstvo splní svoj prísľub, zriadi pracovnú skupinu aj za účasti opozície a prenesie závery prieskumu komisárky do legislatívy, môže systém upratať. Invalidita a ťažká choroba totiž nepoznajú politické tričká a štát musí garantovať, že žiaden reálne odkázaný občan neostane za zatvorenými dverami bez pomoci len preto, že nezapadol do nového úradníckeho vzorca.