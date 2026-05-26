Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) oficiálne vyzvalo premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka a ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby okamžite zverejnili skutočný stav príprav Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá má vyrásť v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Podľa kresťanských demokratov vláda pri miliardovej investícii zatiaľ predvádza len politické divadlo a hrozí, že megaprojekt skončí fiaskom podobne ako výstavba v Prešove.
Vajnory nesmú byť druhý Prešov: Majerský žiada projekty a koniec sľubov
KDH dôrazne varuje pred netransparentným postupom a opakovaním systémových zlyhaní z minulých štátnych projektov. Podľa hnutia je neprípustné, aby verejnosť od slávnostného poklepania základného kameňa nedostala žiadne relevantné informácie. Kresťanskí demokrati pripomínajú, že pri takto finančne náročnom komplexe nemožno manažment stavby opierať o marketingové prezentácie, pekné 3D vizualizácie a vágne vyhlásenia politických lídrov.
Zoznam hlavných požiadaviek opozície voči vládnemu kabinetu:
- Kompletná dokumentácia: Predloženie ostrej projektovej dokumentácie namiesto doterajších nezáväzných vizualizácií.
- Jasný finančný model: Zverejnenie zdrojov krytia, presnej štruktúry financovania a maximálneho cenového stropu.
- Súťaž pod kontrolou: Stanovenie transparentného harmonogramu medzinárodného verejného obstarávania na hlavného zhotoviteľa.
- Environmentálne povolenia: Odpočet reálneho stavu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a stavebných konaní.
Podľa vyhlásenia, ktoré médiám sprostredkoval Mario Marcinek z komunikačného oddelenia hnutia, trvá šéf KDH Milan Majerský na zavedení prísnej verejnej kontroly. Zdôraznil, že hoci Bratislava moderné zdravotnícke zariadenie akútne potrebuje, nákupná cena presahujúca miliardu eur zaväzuje ministrov k absolútnej otvorenosti voči daňovým poplatníkom.
Nemôže sa stavať tak, že vláda najprv robí politické divadlo a až potom hľará projekt, cenu a zhotoviteľa. Vajnory nesmú byť druhý Prešov. Pri nemocnici za viac ako miliardu eur nemôže vláda postupovať spôsobom: dôverujte nám, my to nejako zariadime. Toto nie sú peniaze Smeru ani Hlasu. Toto sú verejné peniaze.
Dopravný kolaps na obzore? Kritika chýbajúceho napojenia na D4
Okrem samotnej budovy a ekonomického pozadia nemocnice otvárajú kresťanskí demokrati aj otázku infraštruktúry. Umiestnenie veľkej univerzitnej nemocnice na okraj Bratislavy bez včasne vybudovanej dopravnej siete totiž môže kompletne paralyzovať okolité mestské časti a obmedziť dostupnosť pre sanitky.
Kľúčové body infraštruktúrneho plánu, ktoré žiada KDH neodkladne doriešiť:
- Priame napojenie na D4: Vypracovanie a predloženie detailného projektu napojenia areálu na obchvat Bratislavy.
- Rekonštrukcia Rybničnej: Urýchlené stavebné a kapacitné riešenie Rybničnej ulice, ktorá je už dnes preťažená.
- Posilnenie liniek MHD: Vytvorenie integrovaného modelu mestskej hromadnej dopravy pre tisíce zamestnancov a pacientov.
- Určenie zodpovednosti: Jednoznačné menovanie osôb, ktoré ponesú politickú zodpovednosť za prípadné predraženie či meškanie.
Apel kresťanských demokratov z mája 2026 triafa do čierneho a pomenováva najväčšiu bolesť slovenského štátneho projektového manažmentu – syndróm „najprv bager, potom plán“. Snaha Roberta Fica a jeho ministrov urýchliť výstavbu Národnej univerzitnej nemocnice vo Vajnoroch je politicky pochopiteľná, keďže hlavné mesto čaká na modernú štátnu nemocnicu celé dekády. Avšak schovávanie projektov za miliardu eur pred verejnosťou vyvoláva legitímne podozrenia. Pokiaľ vládna koalícia Smeru a Hlasu nepredloží reálny harmonogram obstarávania a jasné prepojenie na obchvat D4, riskuje nielen dopravný kolaps východnej Bratislavy, ale aj obrovský finančný škandál. Vajnory sa môžu veľmi ľahko stať pomníkom nekompetentnosti, na ktorý opäť doplatia len slovenskí pacienti.