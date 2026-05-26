Rokovanie slovenského parlamentu prechádza od dnešného dňa historickou transformáciou. Poslanci Národnej rady (NR) SR sa na aktuálnej schôdzi, ktorá štartuje tento utorok, začínajú riadiť radikálne upravenými pravidlami. Nová éra parlamentizmu prináša prísne časové stropy pre politické debaty, zmenu správania v pléne aj prísnejší kódex obliekania. Na utorkovej tlačovej konferencii to potvrdil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, podľa ktorého novela rokovacieho poriadku, účinná od 15. mája 2026, zefektívni legislatívny proces a vráti do pléna politickú kultúru.
Časové stropy a klubový čas: Ako sa zmení parlamentná debata
Reforma parlamentných pravidiel vyvolala ostrú vlnu kritiky zo strany opozičných poslancov, ktorí vládnu koalíciu obviňujú z umlčania kritických hlasov a likvidácie demokratickej diskusie. Predstavitelia koalície však tieto tvrdenia rázne odmietajú a poukazujú na to, že zavedenie takzvaného klubového času je bežným štandardom vo väčšine vyspelých európskych demokracií.
Hlavné zmeny v organizácii a časových limitoch parlamentnej rozpravy:
- Maximálny strop rozpravy: Celková dĺžka diskusie k jednému bodu programu parlamentu bude po novom stanovená na najviac 37,5 hodiny.
- Možnosť úpravy limitu: Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch bude možné tento čas predĺžiť, alebo naopak skrátiť na minimálne 12,5 hodiny.
- Zavedenie klubového času: Politické frakcie dostanú pridelený balík minút, ktorý si prerozdelia interne podľa potrieb a odbornosti poslancov.
- Priestor pre odborníkov: Koalícia argumentuje, že novinka poskytne viac priestoru rečníkom, ktorí sú v prerokúvanej problematike reálne doma.
Podľa stanoviska, ktoré pred novinármi prezentoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, je strašenie opozície bezpredmetné. Nové pravidlá podľa jeho názoru zabránia nekonečným obštrukciám a politickému divadlu, ktoré v minulosti paralyzovali prijímanie dôležitých zákonov. Cieľom nie je zatvárať poslancom ústa, ale priniesť do pléna vecnosť.
Odmietam naratív, ktorý neustále podsúva opozícia médiám a občanom, že im ideme zakázať sa k veci vyjadrovať, že ideme zakázať rozpravu, a že im chceme zavrieť ústa. Naopak, bude to podľa mňa oveľa efektívnejšie rokovanie a s možnosťou nechať väčší priestor poslancom, ktorí danej téme rozumejú viac.
Koniec tričiek v pléne: Sprísnené sankcie a dôraz na slušnosť
Novela rokovacieho poriadku sa nezameriava výhradne na stopky pre politické prejavy. Druhým kľúčovým pilierom reformy je kultivácia samotného prostredia Národnej rady, ktoré v uplynulých rokoch čelilo kritike verejnosti pre stratu elementárnej dekóra a dôstojnosti.
Opatrenia na posilnenie politickej kultúry a ďalšie procesné kroky:
- Nová kultúra obliekania: Pravidlá explicitne špecifikujú nevhodný odev a zakazujú poslancom nosiť do rokovacej sály neformálne oblečenie.
- Definícia nežiaduceho správania: Zákon presne pomenúva urážlivé prejavy, narúšanie priebehu schôdze a iné formy nedisciplinovanosti.
- Tvrdé finančné sankcie: Za porušenie kódexu hrozia poslancom po novom výrazne sprísnené peňažné tresty a disciplinárne konania.
- Schvaľovanie sprievodných uznesení: V úvode aktuálnej schôdze parlament prerokuje ešte tri doplňujúce uznesenia naviazané na nový rokovací poriadok.
Nový poslanecký kódex, ktorý sa v slovenskom parlamente naplno rozbieha koncom mája 2026, predstavuje najzásadnejší zásah do práv poslaneckej menšiny za posledné volebné obdobia. Snaha koalície na čele so stranou Smer-SD o skresanie rozpravy na maximálne 37,5 hodiny je pragmatickým krokom k urýchleniu schvaľovania vládnej legislatívy, no pre opozíciu znamená stratu ich najsilnejšej zbrane – legislatívnej obštrukcie. Zatiaľ čo sprísnenie pravidiel obliekania a zavedenie sankcií za vulgárne prejavy verejnosť pravdepodobne privíta, prechod na rigidný klubový čas bude pod drobnohľadom. Skutočným testom tejto novely nebude to, ako elegantne budú poslanci v pléne oblečení, ale či nové mantinely prinesú sľubovanú odbornú debatu, alebo len prehĺbia politickú frustráciu a prenesú koalično-opozičný konflikt z parlamentnej pôdy do radikálnejších foriem mimo nej.