Budúcnosť a globálne postavenie Európskej únie závisia od jej schopnosti garantovať bezpečnosť, naštartovať konkurencieschopnosť a zabezpečiť energetickú stabilitu. Na utorkovom stretnutí s veľvyslancami členských štátov EÚ v Prezidentskom paláci to vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti končiaceho sa cyperského predsedníctva v Rade EÚ, využila hlava štátu na formulovanie strategických priorít slovenskej zahraničnej politiky a na zdôraznenie ochrany národných záujmov menších krajín vrátane zachovania práva veta.
Ocenil Cyprus a obhajoval právo veta: Európska jednota nesmie utíšiť menšie štáty
Prezident vo svojom príhovore vysoko vyzdvihol pragmatický, pokojný a vyvážený prístup, akým Cyprus viedol Radu EÚ. Podľa slovenskej hlavy štátu išlo o jasný dôkaz, že reálna sila európskeho spoločenstva sa nemeria geografickou rozlohou či počtom obyvateľov, ale mierou záväzku voči spoločnému projektu. Únia však podľa neho dokáže rásť len vtedy, ak bude rešpektovať suverenitu všetkých svojich členov.
Kľúčové piliere európskej politiky podľa vyhlásenia prezidenta SR:
- Geopolitický pilier: Európa sa musí transformovať z rýdzo hospodárskeho bloku na silného, jednotného a rešpektovaného globálneho aktéra.
- Rovnováha moci: Skutočná európska jednota nesmie byť budovaná za cenu oslabovania hlasu menších alebo stredne veľkých členských krajín.
- Obrana práva veta: Tento inštitút sa musí využívať zodpovedne, no štáty ho musia rešpektovať ako legitímny nástroj ochrany dôvery a rovnováhy.
- Orientácia na občana: Integrácia a európske politiky majú zmysel iba vtedy, ak prinášajú hmatateľné výsledky do každodenného života ľudí.
Podľa slov, ktoré pred diplomatickým zborom predniesol prezident Peter Pellegrini, musí byť Európa postavená na vzájomnej dôvere a absolútnom rešpekte. Akýkoľvek diktát väčších štátov by mohol naštrbiť stabilitu celého bloku. Hlava štátu preto apelovala na to, aby sa v Bruseli viac počúvali špecifické potreby regiónov, ktoré reprezentuje aj Slovenská republika.
Sila našej Únie sa nemeria veľkosťou členského štátu, ale jeho záväzkom voči európskemu projektu. Európska jednota nesmie znamenať oslabovanie hlasu menších alebo stredne veľkých krajín. Právo veta má byť využívané zodpovedne, no zároveň rešpektované.
Priemyselná odolnosť a suverenita: AI a kritická infraštruktúra nesmú stáť na korporáciách
Výraznú časť prejavu venoval slovenský prezident ekonomickej a technologickej transformácii. V ére prebiehajúcich globálnych konfliktov a ekonomického tlaku zo strany Spojených štátov či Číny musí Európska únia urýchlene posilniť svoj priemysel, diverzifikovať energetické toky a investovať do vlastného výskumu.
Strategické ciele pre technologickú a regionálnu stabilitu:
- Ochrana dátovej suverenity: EÚ musí rozvíjať vlastné kapacity v digitálnom sektore, aby strategické informácie neboli závislé od globálnych súkromných hráčov.
- Rozvoj umelej inteligencie: Európske politiky musia aktívne posilňovať technologickú odolnosť vrátane vývoja a bezpečnej implementácie systémov AI.
- Podpora rozširovania EÚ: Slovenská republika dlhodobo podporuje európsku budúcnosť pre Ukrajinu, Moldavsko a západný Balkán na základe férových pravidiel.
- Regionálna kooperácia: Formáty ako Vyšehradská skupina (V4), Slavkovský formát či Iniciatíva troch morí sú vnímané ako dôležité stavebné prvky Únie.
Zahraničnopolitický apel Petra Pellegriniho z mája 2026 prichádza v čase, keď Európska únia hľadá svoju novú identitu na geopolitickej šachovnici. Prezidentov dôraz na obranu práva veta a ochranu dátovej suverenity pred americkými či ázijskými technologickými gigantmi jasne definuje pragmatický kurz, ktorým sa Slovensko plánuje uberať. V súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine hlava štátu správne pripomenula, že bezpečnosť kontinentu si vyžaduje diplomatickú ofenzívu a aktívnejšiu rolu Bruselu pri hľadaní mierových riešení v súlade s medzinárodným právom. Ak chce Únia prežiť ako silný globálny hráč a nestratiť dôveru vlastného obyvateľstva, musí pretaviť tieto slová do reality – posilniť európsky priemysel, ochrániť kritickú infraštruktúru a namiesto vnútornej centralizácie moci prehĺbiť úctu k suverénnym hlasom menších členských štátov.