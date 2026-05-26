Viacero ľudí v utorok zomrelo po náraze vlaku do školského autobusu v belgickom Východnom Flámsku. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters, spravodajskej stanice VRT a televízie Sky News.
Podľa belgických médií bolo v školskom minibuse deväť ľudí - sedem detí, vodič a dospelá sprievodná osoba. Stanica VRT uvádza, že išlo o žiakov školy pre deti so špeciálnymi potrebami.
Minister dopravy Jean-Luc Crucke pre televíziu RTL uviedol, že zrážku neprežili dve deti, vodič a sprievodná osoba. Dve ďalšie sú vážne zranené. „Je to tragické,“ zhodnotil.
Nehoda sa stala okolo 08.15 h na železničnom priecestí pri obci Buggenhout. Okolnosti nie sú jasné, pretože závory boli podľa prvotných správ v čase incidentu spustené. Na mieste zasahuje množstvo záchranárov.
Vlak smeroval z mesta Brugy do Mechelenu a v čase nehody sa v ňom nachádzalo približne 100 cestujúcich. Hovorca železničnej spoločnosti Infrabel Thomas Baeken potvrdil, že nikto z pasažierov pri havárii nezomrel, jednu osobu previezli do nemocnice v dôsledku utrpenia šoku.
„S veľkým zdesením som sa dozvedel o tragickej nehode v Buggenhoute, kde vlak narazil do školského autobusu. Myslím na obete a ich blízkych. Zraneným prajem veľa síl,“ napísal belgický minister vnútra Bernard Quintin na sociálnej sieti X.
Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v príspevku na sociálnej sieti X vyjadrila „najhlbšiu sústrasť“ rodinám a milovaným obetí. „Európa dnes smúti spolu s Belgickom,“ dodala.