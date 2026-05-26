Pravidlá pre hlasovanie občanov Slovenskej republiky v cudzine čaká zásadná úprava. Koaličné strany sa po týždňoch interných diskusií dohodli na rozšírení počtu miest, kde budú môcť Slováci v zahraničí odovzdať svoj hlas. Pôvodný vládny zámer, ktorý definitívne ruší doterajšiu voľbu poštou a nahrádza ju osobnou účasťou na veľvyslanectvách, prejde korekciou. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar, ktorý avizoval podanie kľúčového pozmeňujúceho návrhu.
Požiadavka Hlasu prešla: Volebné miestnosti vzniknú aj na misiách či v Kodani
Reforma volebného systému vyvolávala od svojho predloženia obavy z obmedzenia volebného práva pre tisíce Slovákov žijúcich v exile. Koaličný partner Hlas-SD preto podmienil svoju podporu úprave legislatívy požiadavkou, aby štát neznižoval komfort voličov viac, než je nevyhnutné, a sprístupnil hlasovacie urny aj mimo hlavných diplomatických sídiel.
Hlavné body avizovaného pozmeňujúceho návrhu a zmeny v geografii hlasovania:
- Rozšírenie nad rámec ambasád: Občania nebudú musieť cestovať výhradne na kmeňové veľvyslanectvá, sieť volebných bodov sa rozrastie.
- Využitie štátneho majetku: Rezort zahraničných vecí dostane mandát zriadiť okrsky všade tam, kde Slovenská republika vlastní vhodné nehnuteľnosti.
- Zapojenie diplomatických misií: Hlasovať sa bude dať aj na pôde slovenských stálych misií pri medzinárodných organizáciách.
- Príklad z praxe: Ako modelový príklad uviedla koalícia dánsku Kodaň, kde by malo nové detašované volebné pracovisko vzniknúť.
Podľa vyjadrení, ktoré predniesol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, je nová verzia výsledkom konštruktívnych rokovaní s ministerstvom zahraničných vecí. Cieľom legislatívnej korekcie je legislatívne zaviazať štátne orgány k flexibilite. Pozmeňujúci návrh podľa jeho slov priamo rozšíri povinnosti ministerstva zriaďovať miestnosti aj v lokalitách, s ktorými pôvodný vládny text vôbec nepočítal.
Po rokovaniach s ministerstvom zahraničných vecí a po dohode, že je možné zriaďovať ďalšie volebné miestnosti aj v takých krajinách, za konkrétnych podmienok, napríklad v budovách, ktoré patria ministerstvu, k tomu dôjde. Rozširujeme možnosť pre voličov zo zahraničia ísť nielen na veľvyslanectvo.
Koniec pošty a spory v koalícii: SNS narazila na huliakovcov
Celková reforma z dielne strany Smer-SD prináša komplexnú zmenu filozofie. Kým doteraz posielali voliči obálky zo zahraničia poštou, po novom sa zavádza striktný princíp osobnej prítomnosti na zastupiteľskom úrade, pričom táto možnosť sa premiérovo rozšíri aj na prezidentské voľby. Schvaľovanie zákona však komplikujú nečakané požiadavky Slovenskej národnej strany.
Prehľad aktuálnych politických konfliktov okolo schvaľovania volebnej novely:
- Zmena preferenčných hlasov: Národniari zo SNS sa pokúsili do novely presadiť zmenu kvóra potrebného na takzvané prekrúžkovanie sa kandidátov do parlamentu.
- Odpor nezaradených poslancov: Voči tomuto zásahu do krúžkovania ostro vystúpila skupina zákonodarcov okolo ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka.
- Patová situácia pre vládny blok: Huliakovci, hoci deklarujú podporu vládnej koalícii, odmietajú za návrh SNS hlasovať bez dosiahnutia vzájomného kompromisu.
- Otvorený záver hlasovania: Definitívny osud celej volebnej reformy nateraz závisí od toho, či SNS a poslanci okolo Rudolfa Huliaka nájdu spoločnú reč.
Koaličný posun z mája 2026 ukazuje, že hoci má strana Smer-SD jasnú ambíciu zrušiť korešpondenčnú voľbu zo zahraničia, naráža na limity vnútornej stability tretej Ficovej vlády. Ústupok voči Hlasu-SD v podobe zriaďovania volebných miestností na misiách či vo vlastnených budovách štátu je logickou snahou otupiť hrot opozičnej kritiky, ktorá novelu označuje za vedomé vyraďovanie zahraničných Slovákov z politického rozhodovania. Skutočným testom pevnosti vládnej väčšiny však nebude samotné hlasovanie na ambasádach, ale vnútorný konflikt medzi SNS a huliakovcami o úpravu krúžkovania. Ak nedôjde k rýchlemu kompromisu, hrozí, že strategický zákon o podmienkach výkonu volebného práva zostane zablokovaný pre personálne animozity vnútri nacionalistického krídla parlamentu, čo by pre koalíciu znamenalo vážnu politickú porážku.