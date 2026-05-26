Finančná správa je na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadne zmení slovenské biznis prostredie. Zavedenie celoplošnej e-fakturácie prinesie obojstranné výhody – štátu účinne pomôže v nekompromisnom boji proti miliónovým daňovým únikom a poctivým podnikateľom zabezpečí spravodlivejšie a transparentnejšie podmienky na trhu. Na utorkovej konferencii Finančnej správy (FS) venovanej implementácii elektronických faktúr sa na tom jednoznačne zhodli minister financií Ladislav Kamenický a prezident FS Jozef Kiss.
Férové prostredie a koniec kontrolných výkazov: Čo prinesie e-fakturácia
Zavedenie nového elektronického systému predstavuje jeden z najvýznamnejších reformných krokov v oblasti správy daní za posledné desaťročie. Podľa vládnych predstaviteľov je súčasný stav pre poctivé firmy znevýhodňujúci, keďže subjekty parazitujúce na daňových podvodoch získavajú neoprávnenú konkurenčnú výhodu. Digitalizácia procesov by mala túto deformáciu trhu definitívne eliminovať.
Hlavné prínosy a strategické ciele zavedenia e-fakturácie na Slovensku:
- Efektívny boj s podvodmi: Automatizovaný prenos dát o transakciách výrazne obmedzí priestor na karuselové podvody a nelegálne krátenie daní.
- Koniec kontrolného výkazu: Nový systém časom úplne nahradí a eliminujú doterajšiu byrokratickú povinnosť podávania kontrolného výkazu k DPH.
- Predvyplnené daňové priznania: V neskoršej fáze štát na základe vyzbieraných elektronických faktúr sám pripraví predvyplnené daňové priznanie pre podnikateľské subjekty.
- Narovnanie trhového prostredia: Dôsledná kontrola zamedzí tomu, aby špekulatívne firmy mali neférovú presilovku voči podnikateľom dodržiavajúcim zákony.
Podľa vyjadrenia, ktoré na konferencii predniesol minister financií Ladislav Kamenický, je primárnou úlohou štátu nastaviť pre všetkých rovnaké pravidlá hry. V súčasnosti totiž prebujnená tieňová ekonomika odčerpáva zo štátneho rozpočtu obrovské zdroje, ktoré následne chýbajú vo verejných službách. Ministerstvo financií preto vníma elektronickú fakturáciu ako kľúčový nástroj na sanáciu verejných financií.
Dochádza k veľkým daňovým únikom a tí podnikatelia, samozrejme, potom víťazia. Majú presilovku voči tým ostatným. My sme tu na to, aby sme nastavili férové podmienky.
Ďalší krok vo vývoji: Finančná správa spúšťa dobrovoľnú fázu
Prechod na plne digitálne fakturačné procesy nebude jednorazovým šokom pre ekonomiku, ale plánovanou evolúciou. Podnikatelia dostanú dostatok priestoru na to, aby svoje interné účtovné a ERP systémy plynule prispôsobili novým technologickým štandardom, ktoré diktuje moderná éra 21. storočia.
Fázy zavádzania a pripravenosť štátnej infraštruktúry:
- Historická evolúcia systémov: Prezident FS pripomenul, že fakturácia je už v súčasnosti neporovnateľne jednoduchšia a flexibilnejšia ako pred 20 rokmi a elektronická verzia je len logickým vyústením tohto trendu.
- Technologická pripravenosť štátu: Finančná správa úspešne dokončila vývoj a disponuje plne funkčným technickým aj technologickým zázemím na spracovanie dát.
- Spustenie dobrovoľnej e-fakturácie: Prvá pilotná fáza pre dobrovoľníkov z radov podnikateľov bude oficiálne spustená v nadchádzajúcich dňoch, presnejšie na začiatku júna 2026.
- Budúca plošná integrácia: Po otestovaní stability systémov v dobrovoľnom režime sa e-fakturácia stane postupne povinnou pre celý podnikateľský sektor.
Oznámenie z mája 2026 o spustení dobrovoľnej fázy e-fakturácie potvrdzuje, že digitalizácia slovenskej daňovej kasty sa posúva z teoretických úvah do ostrej reality. Krok, ktorý spoločne predstavili Ladislav Kamenický a Jozef Kiss, predstavuje prelom v komunikácii medzi štátom a súkromným sektorom. Hoci prechod na nový systém bude pre mnohé menšie firmy spočiatku znamenať nutnosť technologickej adaptácie, prísľub zrušenia kontrolných výkazov DPH a zavedenia predvyplnených daňových priznaní je silnou motiváciou. Ak sa Finančnej správe podarí udržať avizovanú stabilitu systémov a úspešne zvládnuť štart pilotnej prevádzky v nadchádzajúcich dňoch, Slovensko sa priblíži k vyspelým európskym krajinám, ktoré vďaka e-fakturácii dokázali radikálne skresať daňovú medzeru a uvoľniť ruky poctivému podnikaniu od zbytočnej byrokracie.