Zásadný zvrat v ostro sledovanom prípade obžalovaného extrémistu. Ústavný súd (ÚS) SR oficiálne rozhodol, že Najvyšší súd (NS) SR vo februári tohto roka vážne pochybil, keď rozhodoval o väzobnom stíhaní Daniela Bombica. Podľa verdiktu strážcu ústavnosti došlo k nezákonnému zásahu do jeho základných práv na osobnú slobodu. Ústavný súd preto napadnuté uznesenie o ponechaní vo väzbe v celom rozsahu zrušil a Najvyššiemu súdu nariadil zaplatiť trovy konania.
Porušenie ústavy aj medzinárodného dohovoru: Ústavný súd zrušil verdikt
Rozhodnutie Ústavného súdu SR predstavuje vážny procesný škrt pre justičné orgány, ktoré kauzu známeho slovenského influencera obžalovaného z extrémizmu posudzovali. Najvyšší súd podľa nálezu senátu pochybil v samotných základoch trestného práva procesného, keď dostatočne nezdôvodnil pretrvávanie prísnych väzobných dôvodov, čím porušil najvyššie právne normy štátu i medzinárodné záväzky.
Kľúčové právne závery z rozhodnutia Ústavného súdu SR:
- Porušenie základného práva: Postupom Najvyššieho súdu bolo porušené základné právo sťažovateľa na osobnú slobodu garantované Ústavou SR.
- Zásah do európskych noriem: Prvostupňové rozhodnutie o väzbe bolo v rozpore s právom na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
- Zrušenie uznesenia: Ústavný súd kompletne zrušil pôvodné februárové uznesenie Najvyššieho súdu o ponechaní obvineného za mrežami.
- Finančná kompenzácia: Najvyšší súd je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy tohto právneho konania v presne vyčíslenej sume 1 500 eur.
O ústavnej sťažnosti Daniela Bombica rozhodoval príslušný senát na svojom neverejnom zasadnutí. Súdny senát zasadal v zložení predsedu Miroslava Duriša a sudcov Jany Baricovej a Miloša Maďara. Samotnej ústavnej sťažnosti vo zvyšnej, bližšie nešpecifikovanej časti senát nevyhovel, no kľúčový bod týkajúci sa nezákonnosti väzby prešiel v prospech sťažovateľa.
Uznesením Najvyššieho súdu SR z 12. februára bolo porušené základné právo Daniela Bombica na osobnú slobodu podľa ústavy a práva na slobodu a bezpečnosť podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Zatknutý v Londýne, odsúdený v Pezinku: Chronológia väzobného stíhania
Celý prípad Daniela Bombica sprevádzajú od samého začiatku mimoriadne emócie a intenzívna pozornosť verejnosti i médií. Cesta medzinárodne známeho muža, ktorý bol na Slovensko vydaný po dlhých právnych ťahaniciach z Veľkej Británie, prešla za posledný rok viacerými zásadnými súdnymi etapami.
Chronologický vývoj obmedzenia osobnej slobody Daniela Bombica:
- Nástup do väzby: Obžalovaný Daniel Bombic bol po svojom vydaní z cudziny umiestnený do kolúznej a preventívnej väzby v apríli 2025.
- Nezákonné predĺženie: Najvyšší súd SR vydal 12. februára 2026 uznesenie o jeho ponechaní vo väzbe, ktoré bolo aktuálne označené za protiústavné.
- Neprávoplatné odsúdenie: Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku ho v marci 2026 neprávoplatne uznal za vinného z viacerých extrémistických trestných činov.
- Prepustenie na slobodu: Najvyšší súd SR následne 7. apríla 2026 prehodnotil situáciu a prepustil obžalovaného z väzby na slobodu, kde čaká na odvolacie konanie.
Rozhodnutie Ústavného súdu SR z mája 2026 opätovne otvára citlivú celospoločenskú diskusiu o kvalite rozhodovania slovenských všeobecných súdov v mediálne exponovaných kauzách. Hoci Najvyšší súd prepustil Daniela Bombica na slobodu už v apríli, verdikt ústavných sudcov spätne pomenoval vážne procesné defekty, ku ktorým došlo počas jeho ročného väzobného stíhania. Tento nález má obrovský precedenčný význam pre ochranu osobnej slobody obvinených osôb, keďže jasne demonštruje, že ani boj proti extrémizmu nemôže byť vedený za cenu porušovania základných ústavných práv a medzinárodných dohovorov. Pre slovensskú justíciu je to memento, že každé predĺženie väzby musí stáť na nepriestrelných a individuálne zdôvodnených argumentoch, inak hrozí degradácia dôvery v právny štát a hmatateľné finančné škody v podobe náhrad trov konania.