Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok oficiálne podalo nový návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara z jeho funkcie. Opozícia argumentuje tým, že dôvody na jeho odchod z vedenia parlamentu sa každým dňom znásobujú. Celý proces na utorkovom brífingu priblížila šéfka poslaneckého klubu hnutia Zuzana Mesterová, ktorá zároveň avizovala podanie trestného oznámenia.
Dôvody pribúdajú každý deň: PS plánuje odvolávanie na každej schôdzi
Iniciatíva na odvolanie bývalého policajného prezidenta z vedenia zákonodarného zboru nie je prekvapením, no progresívci tentoraz volia mimoriadne ofenzívnu taktiku. Hnutie deklaruje pripravenosť paralyzovať personálne obsadenie parlamentného postu dovtedy, kým vládna koalícia neustúpi tlaku verejnosti a závažných indícií, ktoré sprevádzajú pôsobenie popredného funkcionára strany Smer-SD.
Hlavné argumenty a ciele opozičného hnutia Progresívne Slovensko:
- Systematický tlak v parlamente: Poslanci hnutia plánujú podávať rovnaký návrh na odvolanie na každej jednej schôdzi NR SR, kým podpredseda neodíde z funkcie.
- Spochybnenie osobnej integrity: Neustále narastajúce pochybnosti o morálnom kredite a dôveryhodnosti funkcionára podľa opozície diskreditujú celý parlament.
- Séria právnych krokov: Okrem čisto politických nástrojov na pôde parlamentu hnutie pripravuje a v najbližšom čase podá oficiálne trestné oznámenie.
Podľa stanoviska, ktoré predniesla Zuzana Mesterová, je neakceptovateľné, aby druhý najvyšší ústavný orgán reprezentoval človek s takouto minulosťou. Poslankyňa zdôraznila, že poslanec za Smer-SD je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a z toho, že priamo v štruktúrach policajného zboru organizoval zločineckú skupinu. Tá mala podľa vyšetrovania chrániť vybraných ľudí s politickým krytím a nezákonne sledovať nepohodlné osoby vrátane novinárov.
Parlament nemôže viesť človek, ktorý čelí takýmto vážnym obvineniam. Musíme chrániť integritu a dôveryhodnosť najvyššieho zákonodarného orgánu.
Kauza Očistec a marcový neúspech: Obavy zo zneužívania moci
Snaha o odstránenie koaličného nominanta z predsedníckeho stola Národnej rady SR má svoju históriu. Súčasné napätie nadväzuje na udalosti z úvodu tohto roka, kedy sa vládna väčšina pokúsila celú tému zamiesť pod koberec a odmietla o nej s opozičnými poslancami vôbec diskutovať, čo viedlo k súčasnému stupňovaniu politického tlaku.
Chronologický prehľad vývoja okolo odvolávania podpredsedu parlamentu:
- Marcový pokus o schôdzu: Národná rada mala o odvolávaní rokovať už v marci 2026, pričom podnet rovnako iniciovali poslanci za PS.
- Zablokovanie vládnou koalíciou: Koaliční poslanci využili svoju mandátovú prevahu a neschválili program mimoriadnej schôdze, čím rokovanie znemožnili.
- Obvinenia zo zneužívania mandátu: Opozícia vtedy varovala, že podpredseda NR SR môže zneužívať svoju politickú moc a legislatívne kroky na ovplyvňovanie procesov vo svoj prospech.
- Súdny proces v kauze Očistec: Niekdajší policajný šéf čelí spolu s ďalšími vplyvnými osobami rozsiahlej obžalobe na Špecializovanom trestnom súde.
Utorkový krok opozície z mája 2026 opätovne obnažuje hlbokú polarizáciu v slovenskej politike a otvára diskusiu o etických limitoch výkonu verejných funkcií. Rozhodnutie hnutia Progresívne Slovensko predkladať návrh na odvolanie Tibora Gašpara opakovane na každom zasadnutí parlamentu je jasnou snahou udržať tému korupčných obžalôb v centre verejnej pozornosti. Hoci vládna koalícia vďaka tesnej väčšine pravdepodobne program schôdze opäť zablokuje, strategický tlak spojený s novým trestným oznámením stavia stranu Smer-SD do defenzívnej pozície. Dlhodobá neudržateľnosť stavu, kedy obžalovaný v kauze Očistec vedie schôdze zákonodarného zboru, bude pre vládnu moc predstavovať permanentnú reputačnú záťaž, ktorá oslabuje vážnosť najvyšších štátnych inštitúcií doma i v zahraničí.