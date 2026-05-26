Geopolitické napätie na Blízkom východe opäť eskaluje. Novovymenovaný najvyšší iránsky vodca Modžtabá Chameneí v utorok ostro varoval Spojené štáty a ich regionálnych spojencov, pričom vyhlásil, že arabské štáty Perzského zálivu už viac nebudú slúžiť ako ochranný štít pre americké vojenské základne. Podľa jeho slov Washington definitívne stráca svoje bezpečné zázemie v regióne. Informácie o vyhlásení, ktoré bolo zverejnené na sociálnej sieti Telegram pri príležitosti moslimského sviatku íd al-adhá, priniesla tlačová agentúra TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP a spravodajský portál Times of Israel.
Koniec americkej imunity: Chameneí varuje štáty Perzského zálivu
Nové vedenie v Teheráne signalizuje nekompromisný postoj voči vojenskej prítomnosti USA. Vyjadrenia prichádzajú v kritickom momente, kedy sa bezpečnostná architektúra celého regiónu otriasa v základoch. Podľa iránskeho vodcu prechádzajú nálady v susedných krajinách nezvratnou zmenou, ktorá znemožní ďalšiu nerušenú existenciu zahraničných armádnych kapacít.
Hlavné body vyhlásenia iránskeho vodcu k prítomnosti USA:
- Nezvratný posun v regióne: Najvyšší vodca zdôraznil, že čas sa nedá vrátiť späť a národy Blízkeho východu odmietnu znášať riziká spojené s ochranou amerických objektov.
- Strata bezpečného zázemia: Spojené štáty už podľa neho nebudú mať priestor pre svoje nekalé praktiky a budovanie nových vojenských základní.
- Úpadok globálneho vplyvu: Biely dom sa podľa Teheránu zo dňa na deň čoraz viac vzďaľuje od svojho niekdajšieho dominantného postavenia.
Iránsky režim dlhodobo vníma prítomnosť cudzích vojsk ako priamu hrozbu pre svoju suverenitu. Počas prebiehajúceho vojnového konfliktu iránske sily a im lojálne milície pravidelne útočili na americké vojenské základne, ktoré sa nachádzajú vo viacerých štátoch Perzského zálivu vrátane Kataru, Saudskej Arábie či Kuvajtu. Tvrdá rétorika Modžtabu Chameneího zaznieva paradoxne v čase, kedy za kulisami pokračujú diplomatické rokovania medzi USA a Iránom o podmienkach mierovej dohody.
Spojené štáty už nielenže nebudú mať v regióne bezpečné zázemie pre svoje nekalé praktiky a zriaďovanie vojenských základní, ale zo dňa na deň sa čoraz viac vzďaľujú od svojho niekdajšieho postavenia.
Záhada okolo vodcu: Od marcového vymenovania sa neukázal na verejnosti
Okrem samotného politického odkazu vyvoláva obrovskú pozornosť aj pretrvávajúca izolácia nového vodcu. Prechod moci v Teheráne bol sprevádzaný dramatickými okolnosťami a samotné fungovanie štátu je zahalené prísnym tajomstvom. Absencia vizuálneho kontaktu s novou hlavou teokracie podnecuje špekulácie o reálnom stave iránskych mocenských špičiek.
Chronológia udalostí a tajomstvá okolo iránskeho vedenia:
- Americko-izraelské útoky: Celú krízu odštartovali masívne vojenské údery z 28. februára 2026, ktoré zasiahli strategické ciele priamo v Iráne.
- Smrť predchádzajúceho lídra: Hneď v prvý deň týchto útokov zahynul vtedajší najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí, otec súčasného vládcu.
- Zranenie nástupcu: Podľa overených spravodajských informácií bol Modžtabá Chameneí pri týchto februárových útokoch sám ťažko zranený.
- Rýchla voľba za zatvorenými dverami: Zhromaždenie znalcov zvolilo nového lídra 8. marca 2026, niečo vyše týždňa po smrti jeho predchodcu.
- Pretrvávajúca izolácia: Od svojho vymenovania do funkcie sa nový najvyšší vodca ani raz neobjavil na verejnosti a komunikuje výhradne cez písomné stanoviská.
Vyhlásenia z mája 2026 jasne ukazujú, že nová teheránska administratíva pod vedením Modžtabu Chameneího nemieni po prežitých úderoch ustúpiť zo svojich radikálnych pozícií. Hrozby adresované monarchiám v Perzskom zálive majú za cieľ vraziť klin medzi arabské štáty a Washington, zatiaľ čo prebiehajúce mierové rozhovory využíva Irán ako diplomatický manéver na konsolidáciu vlastných síl. Skutočnosť, že najvyšší vodca krajiny je od marcového menovania fakticky neviditeľný a lieči sa z ťažkých zranení po americko-izraelskom bombardovaní, však odhaľuje hlbokú zraniteľnosť režimu. Písomné proklamácie na Telegrame tak môžu byť skôr snahou o demonštráciu sily navonok v momente, kedy sa vnútroštátna scéna spamätáva z likvidácie Alího Chameneího a hľadá stabilitu v novej, mimoriadne neistej ére.