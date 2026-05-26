Škandál v radoch košickej polície naberá na obrátkach. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) oficiálne vzniesol obvinenie voči dvom policajtom z okresu Trebišov, ktorí mali dlhodobo zneužívať svoje postavenie a nezákonne obohacovať samých seba. Podľa oficiálnych zistení inšpekcie muži zákona ilegálne vyberali od vodičov hotovosť za fingované blokové pokuty, pričom peniaze končili priamo v ich vreckách. O zásahu a detailoch korupčnej schémy informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
Falošné pokuty počas služby aj vo voľne: Peniaze si nechávali
Dvojica policajtov si zarábala mimoriadne drzým spôsobom, ktorý úplne podkopáva dôveru v policajný zbor. Svoju nelegálnu činnosť totiž neobmedzovali len na bežný pracovný čas, ale v bezohľadnom love na peniaze vodičov pokračovali aj v čase, kedy nemali na sebe uniformu a užívali si osobné voľno. Ich revírom bol najmä Trebišovský okres, kde detailne poznali miestne pomery.
Mechanizmus fungovania protiprávneho konania obvinených policajtov:
- Nezákonný výber hotovosti: Policajti zastavovali účastníkov cestnej premávky a ukladali im blokové pokuty, ktoré však boli v rozpore so zákonom a internými predpismi.
- Absencia evidencie: Všetky zistené a takto „vyriešené“ dopravné priestupky muži zákona zámerne nikde neevidovali a zatajovali ich pred nadriadenými.
- Osobný obohacujúci prospech: Vybranú hotovosť od vystrašených vodičov neodvádzali do štátneho rozpočtu, ale nechávali si ju na vlastnú potrebu, čím získali neoprávnený prospech na úkor iných.
Inšpekcii sa podarilo presne lokalizovať pôsobisko obvinených. Obaja policajti sú služobne zaradení v rámci Košického kraja v okrese Trebišov. Jeden z nich vykonával funkciu na obvodnom oddelení a druhý pôsobil priamo na okresnom dopravnom inšpektoráte. Práve ich služobné zaradenie im poskytovalo dokonalé krytie a prístup k pokutovým blokom, čo potvrdila hovorkyňa Andrea Dobiášová.
Obaja počas výkonu služby, ale aj v čase osobného voľna, mimo svojho služobného zaradenia, nezákonným spôsobom ukladali blokové pokuty vodičom a účastníkom cestnej premávky.
Zadržaní priamo na previerkach: Hrozí im až päťročné väzenie
Koniec nelegálneho biznisu prišiel nečakane a rázne. Vyšetrovatelia z inšpekcie si na obvinených počkali na mieste, kde by zásah komanda očakával len málokto. Celá akcia bola naplánovaná tak, aby obvinení nemali žiadnu šancu na útek alebo likvidáciu dôležitých dôkazných materiálov, ktoré by ich usvedčovali z trestnej činnosti.
Chronológia policajného zásahu a procesných úkonov:
- Zásah v pondelok ráno: Elitné komando zasiahlo v pondelok 25. mája 2026 v ranných hodinách priamo počas plánovaných previerok telesnej zdatnosti policajtov.
- Asistencia kukláčov: Vyšetrovateľ ÚIS doručil uznesenie o vznesení obvinenia za priamej účasti príslušníkov pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PPÚ KR PZ) Prešov.
- Zadržanie a zaistenie vecí: Obaja muži boli na mieste zadržaní ako obvinení. Elitní policajti im okamžite zaistili služobné aj súkromné mobilné telefóny.
- Eskorta na výsluch: Po samotnom zadržaní nasledoval okamžitý presun na policajné pracovisko, kde sa začalo vykonávanie neodkladných procesných úkonov.
Vyšetrovanie z mája 2026 ukazuje, že vnútorné očistné mechanizmy v Policajnom zbore dokážu efektívne odhaľovať aj sofistikovanú trestnú činnosť vo vlastných radoch. Prípad z Trebišova je mementom, keďže obvinení policajti čelia stíhaniu za závažný trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, za ktorý im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. Hoci sú obvinení po vykonaní procesných úkonov stíhaní na slobode, ich kariéra v silových zložkách štátu je definitívne na konci. Tento bezprecedentný zásah inšpekcie priamo na previerkach telesnej zdatnosti vysiela jasný signál celej verejnosti, že zákon platí rovnako pre radových občanov, ako aj pre tých, ktorí majú na svojich uniformách nápis Pomáhať a chrániť.