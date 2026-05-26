Bratislavské Letisko M. R. Štefánika zažíva prudký rozvoj a potvrdzuje svoju pozíciu na európskej leteckej mape. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oficiálne oznámila, že na svojej základni v slovenskej metropole umiestni v nadchádzajúcom zimnom letovom poriadku 2026/2027 už štvrté lietadlo. Tento strategický krok umožní leteckému gigantovi spustiť úplne novú pravidelnú linku do talianskeho Turína a celkovo prevádzkovať historicky najvyšší počet zimných spojení. Informácie prinieslo vedenie letiska spolu s najvyšším manažmentom leteckej spoločnosti na utorkovej tlačovej konferencii.
Historické maximum pre zimnú sezónu: Do flotily pribudne štvrté lietadlo
Navýšenie kapacity bratislavskej základne prináša zásadné rozšírenie ponuky pre cestujúcich zo Slovenska, rakúskeho pohraničia či Maďarska. Umiestnenie štvrtého stabilného lietadla priamo v Bratislave je jasným dôkazom, že írsky dopravca vidí v tomto regióne obrovský potenciál. Nová linka do Turína odštartuje svoju prevádzku 26. októbra 2026 a stane sa pilierom zimnej štruktúry letov.
Kľúčové prínosy rozšírenia základne a rozvoja spojení:
- Rekordný počet spojení: Počas zimného obdobia bude Ryanair prevádzkovať celkovo 23 pravidelných liniek, čo je absolútne najviac v histórii zimnej prevádzky z Bratislavy.
- Rastúci cieľ dopravy: Letecká spoločnosť očakáva, že vďaka týmto krokom stúpne celkový počet jej prepravených cestujúcich v Bratislave na hranicu dva milióny pasažierov ročne.
- Kontinuálne posilňovanie pozície: V porovnaní s predchádzajúcou zimnou sezónou 2025/2026, kedy bolo k dispozícii 21 liniek, pribudnú v sieti dve ďalšie stabilné destinácie.
Generálny riaditeľ spoločnosti Ryanair Michael O’Leary neskrýval nadšenie z dosiahnutých výsledkov. „Štyri bázované lietadlá výrazne rozšíria súčasnú kapacitu a dostupnosť leteckých spojení pre cestujúcich zo Slovenska a okolia,“ vyhlásil šéf aeroliniek. Zároveň spresnil, že stabilná prítomnosť štvrtej leteckej súpravy v slovenskej metropole upevní spoľahlivosť ranných odletov a optimalizuje rotáciu lietadiel na všetkých linkách.
Letisko patrí k najrýchlejšie rastúcim v Európe: Letná ponuka láme rekordy
Rozširovanie zimného letového poriadku plynule nadväzuje na mimoriadne silnú aktuálnu letnú sezónu 2026. Okrem úplne novej talianskej destinácie totiž dopravca premení tri obľúbené letné linky na celoročné spojenia. Cestujúci tak neprídu o overené destinácie ani po skončení hlavnej dovolenkovej sezóny, čo výrazne zjednoduší plánovanie predĺžených zimných víkendov či služobných ciest.
Prehľad nových a celoročných liniek v zimnom pláne:
- Turín (Taliansko): Úplne nová pravidelná linka, ktorá bude spustená koncom októbra 2026.
- Varšava – letisko Modlin (Poľsko): Úspešné letné spojenie, ktoré plynule prechádza aj do zimného harmonogramu.
- Pafos (Cyprus): Obľúbená stredomorská destinácia bude pre veľký záujem k dispozícii počas celej zimy.
- Tirana (Albánsko): Balkánsky hit tohtoročného leta zostáva stabilnou súčasťou ponuky aj v chladných mesiacoch.
Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota potvrdil, že bratislavský letecký prístav sa aktuálne radí k najrýchlejšie rastúcim letiskám v európskom priestore. Aktuálny letný poriadok ponúka až 33 pravidelných linkových spojení, čo predstavuje historický vrchol od októbra 2005, kedy írsky nízkonákladový kráľ začal na slovenskom nebi oficiálne pôsobiť. „Ryanair je naším dlhodobým partnerom už viac ako 20 rokov,“ uzavrel Novota s vyhliadkou na ďalšiu úspešnú spoluprácu.
Rozhodnutie spoločnosti Ryanair z mája 2026 posilniť bratislavskú základňu o štvrté lietadlo predstavuje zásadný míľnik pre slovenský letecký biznis. Strategický posun k 23 zimným linkám ukazuje, že Bratislava úspešne sekunduje susedným veľkým letiskám a dokáže generovať stabilný dopyt po cestovaní aj mimo letných mesiacov. Prechod populárnych trás do Varšavy, Pafosu či Tirany do celoročného režimu svedčí o vyspelosti trhu a stabilnom záujme biznis klientely aj turistov. Pre Letisko M. R. Štefánika je cieľová hranica dvoch miliónov pasažierov ročne silným ekonomickým stimulom, ktorý pritiahne ďalšie investície do infraštruktúry a služieb, čím definitívne potvrdí status Bratislavy ako dynamického a rýchlo sa rozvíjajúceho leteckého uzla strednej Európy.