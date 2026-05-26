Cesty v okrese Lučenec si vyžiadali ľudský život. V pondelok (25. mája) v neskorých večerných hodinách došlo medzi obcami Šíd a Fiľakovo k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa skončila tragicky. Po čelnom náraze dvoch áut zomrela 50-ročná žena.
Vodička prehrala boj o život
Podľa banskobystrickej krajskej polície sa na úzkom úseku cesty čelne zrazili dve osobné autá značiek Ford a Seat. Náraz bol taký silný, že 50-ročná vodička vozidla Ford zostala vo vraku auta zakliesnená.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Hasičom sa síce ženu podarilo z poškodeného auta vyslobodiť a záchranári ju okamžite previezli do nemocnice v Lučenci, no zranenia, ktoré pri zrážke utrpela, boli nezlučiteľné so životom a v nemocnici im podľahla.
Druhý účastník nehody, 45-ročný vodič Seatu, utrpel zranenia, s ktorými bol taktiež prevezený do nemocnice.
Alkohol vylúčili, príčinu vyšetrujú
Dychové skúšky na alkohol boli podľa polície u oboch vodičov negatívne. Príčinu nehody naďalej zisťujú.
„Podľa predbežných informácií malo dôjsť k stretu vozidiel na úzkej ceste, kde nebolo možné na mieste určiť príčinu a mieru zavinenia dopravnej nehody, ktorá je v štádiu vyšetrovania,“ dodala polícia.