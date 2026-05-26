Maďarská politická scéna prechádza po prelomových aprílových parlamentných voľbách hlbokou transformáciou. Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnil renomovaný inštitút Publicus, väčšina obyvateľov Maďarska definitívne odpisuje bývalého dlhoročného premiéra Viktora Orbána a neverí ani v politickú renesanciu jeho materskej strany Fidesz. Informácie o dramatickom prepade popularity niekdajšieho lídra priniesol spravodajca tlačovej agentúry TASR v Budapešti.
Fidesz na kolenách: Dve tretiny Maďarov predpovedajú strane definitívny koniec
Zdrvujúca volebná porážka zanechala na štruktúrach doteraz dominantného hnutia hlboké stopy. Sociologické dáta ukazujú, že verejnosť vníma oslabenie konzervatívnej strany ako trvalý stav, z ktorého už niet návratu. Strana sa momentálne nachádza v hlbokej vnútornej kríze a nedokáže voličom ponúknuť novú víziu, čo potvrdzujú aj nálady v samotnej spoločnosti.
Hlavné zistenia prieskumu inštitútu Publicus o budúcnosti strany Fidesz:
- Neschopnosť nového štartu: Až 66 percent opýtaných respondentov je skalopevne presvedčených, že Fidesz sa po historickej porážke v aprílových voľbách už nedokáže postaviť na nohy.
- Slabá viera v obrodu: Opak a možný návrat na výslnie si myslí iba necelých 27 percent účastníkov prieskumu.
- Rozpad tradičného jadra: Strata dôvery sa začína prejavovať aj medzi doterajšími stabilnými sympatizantmi opozičného bloku.
Ešte kritickejšie dopadlo hodnotenie samotného lídra. Prieskum ukázal, že 76 percent opýtaných Maďarov považuje politickú kariéru Viktora Orbána za neúspešnú, prípadne skôr neúspešnú. Tento bezprecedentný výsledok vyvoláva vážne pochybnosti o tom, či je vôbec reálne pomýšľať na jeho budúci návrat k moci. Naopak, pozitívne vníma jeho doterajšie pôsobenie iba necelých 20 percent občanov, čo marginalizuje jeho vplyv na celonárodnej úrovni.
Až 76 percent respondentov považuje politickú kariéru Viktora Orbána za neúspešnú, čo vyvoláva vážne pochybnosti o jeho návrate k moci.
Polarizovaná spoločnosť: Priaznivci vládnej strany Tisza odpisujú Orbána úplne
Podrobnejšia analýza dát odhaľuje hlboké priekopy medzi jednotlivými voličskými tábormi v krajine. Kým jadro verných nasledovníkov odmieta realitu porážky akceptovať, víťazné politické sily majú o osude bývalého premiéra absolútne jasno. Nová vládna strana Tisza, ktorá prebrala moc v krajine, sa teší masívnej podpore obyvateľstva.
Rozdiely v postojoch medzi voličskými tábormi na maďarskej scéne:
- Slepá viera verných: V tábore skalných sympatizantov Fideszu stále dúfa v politický návrat Viktora Orbána na premiérske kreslo 65 percent účastníkov prieskumu.
- Skeptické hlasy zvnútra: Prekvapivých 29 percent súčasných voličov Fideszu už považuje politickú kariéru svojho predsedu za definitívne skončenú.
- Absolútne odmietnutie víťazmi: Medzi priaznivcami novej vládnucej strany Tisza veria v možnú renesanciu expremiéra iba zanedbateľné štyri percentá opýtaných.
- Nová politická éra: Väčšina neutrálnych voličov sa prikláňa k názoru, že krajina potrebuje hlbokú generačnú výmenu a očistu inštitúcií.
Zverejnené výsledky prieskumu z mája 2026 jasne demonštrujú, že Maďarsko zažíva tektonické politické posuny, ktoré definitívne uzatvárajú jednu dlhú éru. Strata dôvery voči Viktorovi Orbánovi, dosahujúca u troch štvrtín populácie status neúspešnej kariéry, ukazuje na vyčerpanosť jeho doterajšieho naratívu a stratu dôveryhodnosti po volebnom fiasku. Hoci vnútri Fideszu stále prežíva silný sentiment a dve tretiny jeho voličov snívajú o návrate starých časov, takmer tretina vlastných stúpencov vníma realitu pragmaticky a považuje misiu svojho lídra za zavŕšenú. Pre novú vládnu stranu Tisza sú tieto čísla silným mandátom na presadenie systémových zmien, no zároveň varovaním, že maďarský volič dokáže po rokoch stagnácie potrestať politické chyby mimoriadne nekompromisne.