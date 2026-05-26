Bizarný a zároveň tragický incident z minulého roka má pre dvoch portugalských pastierov vážnu súdnu dohru. Portugalská štátna spoločnosť Infraestruturas de Portugal, ktorá spravuje cestnú a železničnú infraštruktúru v krajine, od nich oficiálne žiada finančné odškodné v celkovej výške 26 400 eur. Dôvodom je masívna zrážka regionálneho vlaku s ich obrovským stádom oviec, ktorá ochromila železničnú dopravu na severe krajiny. O podrobnostiach prípadu informovala tlačová agentúra TASR na základe správy nemeckej agentúry DPA.
Zrážka v rannej hmle: Rušňovodič zbadal desiatky oviec až za zákrutou
K vážnej nehode došlo na úsvite 28. decembra v okrese Montemor-o-Velho, ktorý sa nachádza približne 200 kilometrov severne od hlavného mesta Lisabon. Regionálny vlak v plnej rýchlosti vrazil do zvierat, ktoré sa bez dozoru pohybovali priamo v koľajisku. Podľa svedectiev z miestnych médií bola situácia pre posádku vlaku neriešiteľná, keďže zvieratá nebolo možné zbadať včas.
Priebeh nehody a bezprostredné následky na trati:
- Zvieratá priamo na trati: Podľa výpovede rušňovodiča celé stádo oviec doslova ležalo na koľajniciach v neprehľadnom úseku hneď za ostrou zákrutou.
- Nemožnosť včas zabrzdiť: Rušňovodič uvidel prekážku až na poslednú chvíľu. Hoci okamžite aktivoval systém núdzového brzdenia, rozbehnutý kolos nedokázal včas zastaviť.
- Tragická bilancia: Vlak po náraze usmrtil celkovo 89 oviec. 65 zvierat patrilo jednému pastierovi a zostávajúcich 24 oviec vlastnil druhý chovateľ.
- Dlhá brzdná dráha: Obrovská kinetická energia vlaku spôsobila, že súprava sa definitívne zastavila až približne 540 metrov od miesta prvého nárazu.
Štátny železničný podnik Infraestruturas de Portugal obhajuje finančné nároky vážnym mechanickým poškodením vlakovej súpravy a enormnými ekonomickými stratami, ktoré vznikli kolapsom grafikonu. Celkovo bolo v dôsledku tejto udalosti nevypravených šesť vlakových spojov a dva ďalšie museli byť čiastočne odročené. Ďalších 36 vlakov nabralo masívne meškanie, ktoré sa v súčte vyšplhalo až na 580 minút.
Stádo oviec ležalo na koľajniciach za zákrutou. Napriek okamžitému použitiu núdzovej brzdy už zrážke nebolo možné zabrániť.
Pastieri vinu odmietajú: Incident považujú za bežné riziko dopravy
Chovatelia oviec sa s takto vysokou pokutou od štátu nemienia zmieriť a voči požadovanému odškodnému podali oficiálne odvolanie. Celý prípad tak bude musieť rozlúsknuť súd. Právny zástupca oboch pastierov pre renomovaný portugalský denník Correio da Manhã uviedol, že nároky štátu sú neprimerané, keďže zo strany jeho klientov išlo o nepredvídateľnú nehodu bez akéhokoľvek úmyselného konania či zlého úmyslu.
Hlavné argumenty obhajoby portugalských pastierov:
- Absencia úmyslu: Pastieri zdôrazňujú, že únik zvierat na trať bol nešťastnou náhodou a nie vedomým porušením predpisov.
- Všeobecné prevádzkové riziko: Právny zástupca argumentuje, že podobné incidenty so zvieratami sú odjakživa pevnou súčasťou všeobecného rizika železničnej prevádzky, s ktorým musí dopravca počítať.
- Nedostatočné zabezpečenie trate: V ďalšom konaní sa očakáva preverenie toho, či štátny podnik dostatočne oplotil a zabezpečil rizikové úseky trate pred voľne žijúcou zverou a dobytkom.
Súdny spor z mája 2026 otvára v Portugalsku dôležitú otázku o zodpovednosti za škody spôsobené domácimi zvieratami na strategickej infraštruktúre štátu. Kým Infraestruturas de Portugal tvrdými dátami o 580 minútach meškania a zničenom vlaku jasne vyčíslila priame ekonomické straty, obhajoba pastierov sa snaží preniesť zodpovednosť na samotnú povahu železničnej dopravy. Pre dvoch vidieckych chovateľov, ktorí už prišli o takmer stovku zvierat, predstavuje suma 26 400 eur likvidačnú čiastku. Výsledok tohto precedensu bude kľúčový pre farmársku komunitu v celom regióne Montemor-o-Velho, pretože určí, do akej miery sú pastieri povinní stopercentne garantovať pohyb svojich stád v blízkosti neoplotených moderných železničných tratí.