Francúzsko je v šoku z brutality a veku aktérov hrozivej tragédie, ktorá sa odohrala na severozápade krajiny. V súvislosti s nálezom tela len 11-ročného chlapca skončili v pondelok v policajnej cele dvaja tínedžeri. Bezbrannú obeť niekto uškrtil uterákom a pohodil na breh rieky. Vyšetrovatelia okamžite rozbehli rozsiahle pátranie priamo vo vode a dvojicu mladistvých obvinili zo závažného zločinu vraždy maloletého.
Mrazivý nález na brehu rieky Vilaine
K rozuzleniu počiatočného pátrania došlo uplynulý pondelok 25. mája 2026, len deň po tom, čo miestny rybár nahlásil polícii podozrivé zvuky. Svedok v nedeľu popoludní začul z hustého porastu v meste Rennes zúfalý detský krik, no kým na miesto dorazili hliadky, útočníci zmizli. Privolaní potápači a policajní technici následne objavili na brehu rieky Vilaine bezvládne telo dieťaťa.
Kriminalistická obhliadka miesta činu odhalila desivé detaily:
- Spôsob usmrtenia: Okolo krku 11-ročného chlapca bol na pevný uzol uviazaný mokrý uterák, čo potvrdzuje verziu o násilnom udusení.
- Oprava veku obete: Prokuratúra v Rennes po stotožnení tela oficiálne opravila prvotné informácie v médiách a spresnila, že zavraždená obeť mala 11 rokov, nie 12, ako sa pôvodne uvádzalo.
Zadržanie dvoch tínedžerov: Dievča prišlo na políciu samo
Hlavný prokurátor mesta Rennes Frédéric Teillet vydal v pondelok večer oficiálne vyhlásenie, v ktorom potvrdil bleskový posun vo vyšetrovaní. V rukách polície a v prísnej väzbe sa momentálne nachádzajú dvaja podozriví mladiství, ktorých usvedčili svedkovia aj kamerové záznamy.
„V policajnej väzbe sú momentálne umiestnení dvaja mladí ľudia, ktorých popoludní v deň incidentu videli očití svedkovia priamo na mieste činu v spoločnosti detskej obete. Vzhľadom na závažnosť zaistených dôkazov obaja zadržaní tínedžeri už čelia oficiálnemu obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy maloletého.“
Zákulisie zatknutia podozrivej dvojice:
- 16-ročný mladík: Elitné policajné komando ho zadržalo v pondelok popoludní počas razantnej razie priamo v mieste jeho trvalého bydliska v Rennes.
- 15-ročné dievča: Na policajnú stanicu sa v sprievode zákonného zástupcu dostavila v pondelok úplne sama, nakoľko zjavne neustála psychický tlak po medializácii nálezu tela.
Mesto Rennes zostáva pod silným policajným dohľadom. Desiatky policajných vozidiel kompletne hermeticky uzavreli celú rekreačnú oblasť okolo rieky. Špeciálne vycvičení policajní potápači a forenzní experti v utorok 26. mája 2026 naďalej podrobne prehľadávajú dno rieky Vilaine a jej okolie s cieľom nájsť osobné veci obete a vražedné predmety, ktoré by pomohli odhaliť motív tohto nepochopiteľného činu.
Nález tela 11-ročného chlapca na brehu rieky Vilaine otvára v máji 2026 mimoriadne temnú kapitolu o kriminalite detí vo Francúzsku. Rýchle zadržanie 16-ročného chlapca a bleskové priznanie 15-ročného dievčaťa potvrdzujú, že prokurátor Frédéric Teillet mal v rukách nepriestrelné svedectvá hneď od nedeľňajšieho rybárovho telefonátu. Mokrý uterák okolo krku dieťaťa svedčí o chladnokrvnom konaní, ktoré paralyzovalo celú komunitu v Rennes. Keďže obaja podozriví sú vo veku blízkom dospelosti, francúzska justícia bude musieť posúdiť ich trestnú zodpovednosť s plnou vážnosťou. Pokiaľ potápači a kriminalisti zaistia na mieste digitálne stopy alebo správy z telefónov, vyšetrovanie prinesie odpoveď na otázku, či išlo o vopred naplánovanú popravu bezbranného dieťaťa, alebo o tragický dôsledok šikany a zvrátenej hry mladistvých, ktorá sa im v nedeľu popoludní definitívne vymkla spod kontroly.