Svetová diplomacia prežíva mimoriadne dramatické hodiny na dvoch frontoch súčasne. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok potvrdil, že Spojené štáty sú naďalej pevne odhodlané pôsobiť ako hlavný sprostredkovateľ mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyhlásenie šéfa diplomacie prichádza len pár hodín po tom, čo Moskva spustila ničivý raketový útok na Kyjev a prostredníctvom ultimáta vyzvala západné ambasády na útek. Rubio zároveň vyslal jasný signál do Teheránu – mierové rozhovory v Katare pokračujú, no USA nebudú tolerovať iránske provokácie v Hormuzskom prielive.
Rubio z Indie: Táto hrozná vojna trvá dlhšie ako druhá svetová
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio, ktorý momentálne pokračuje vo svojej prvej oficiálnej návšteve Indie, prehovoril k novinárom v utorok 26. mája 2026. Reagoval tak na vyhrotenú situáciu z noci, kedy ruské strategické bombardéry a hypersonické rakety zasiahli ukrajinskú metropolu.
„Vždy, keď vidíte tieto masívne útoky z jednej alebo druhej strany, je to mrazivá pripomienka toho, prečo je toto taká hrozná vojna. Tento konflikt už teraz trvá dlhšie ako druhá svetová vojna a musí sa bezpodmienečne skončiť. Spojené štáty sú plne pripravené a ochotné urobiť absolútne všetko, čo je v našich silách, aby sme uľahčili a urýchlili koniec tohto krviprelievania. Pevne dúfame, že v určitom bode sa naskytne reálna diplomatická príležitosť.“
Rubio zároveň potvrdil detaily pondelkového vyostreného telefonátu s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Lavrov v ňom otvorene vyzval Washington na okamžitú evakuáciu kompletného diplomatického personálu z Kyjeva, nakoľko Kremeľ začína systematicky likvidovať vládne rozhodovacie centrá, veliteľské stanovištia a podniky vojensko-priemyselného komplexu v meste. Rubio však tlmil paniku spresnením, že Rusko poslalo toto výhražné upozornenie plošne všetkým veľvyslanectvám v Kyjeve, nielen americkému, a západní diplomati zatiaľ odmietajú metropolu opustiť.
Diplomatický maratón s Iránom: Rozhovory sa presunuli do Kataru
Druhou kľúčovou témou amerického ministra bol Blízky východ, kde sa cez víkend zrodil nečakaný zvrat. Napriek tomu, že americká armáda (CENTCOM) musela v pondelok podniknúť masívne sebaobranné letecké útoky na južný Irán, kde zničila raketové rampy a lode revolučných gárd pokúšajúce sa zamínovať more, šanca na mier podľa neho stále žije.
Aktuálny stav kritických vyjednávaní s Iránom:
- Nové kolo v Dauhe: Vyjednávacie tímy sa v utorok zišli na mimoriadnych rokovaniach v katarskej metropole Katar.
- Súboj o textáciu: Medzi Washingtonom a Teheránom prebieha intenzívna výmena názorov a detailné diskusie o konkrétnom právnom znení v pôvodnom dokumente, najmä v otázkach likvidácie zásob obohateného uránu.
- Časový horizont: Podľa Rubia potrvá dolaďovanie finálnych textov ešte minimálne niekoľko najbližších dní.
Trumpovo krédo: Buď dobrá dohoda, alebo žiadna
Minister zahraničných vecí zdôraznil, že americký prezident Donald Trump má enormný záujem o uzavretie tejto historickej blízkovýchodnej zmluvy, no islamská republika nesmie počítať s ústupkami. Rétorika Bieleho domu zostáva nekompromisná: „Prezident buď uzavrie pre USA stopercentne dobrú dohodu, alebo neuzavrie žiadnu dohodu,“ konštatoval Rubio.
Vojenský tlak na Teherán sa tak v najbližších dňoch nezmierni. Rubio poslal jasné varovanie ohľadom strategickej tepny svetového obchodu. Vyhlásil, že Hormuzský prieliv, ktorého pätinu svetového ropného tranzitného objemu sa Irán pokúša paralyzovať kladením námorných mín, bude znovuotvorený „tak či onak“ – ak to nepôjde dohodou, USA použijú plnú vojenskú silu.
„To, čo sa v tejto chvíli v Hormuzskom prielive zo strany iránskych gárd deje, je absolútne protizákonné, je to nelegálne, neudržateľné pre svetovú ekonomiku a pre medzinárodné spoločenstvo úplne neprijateľné.“
Uzavrel šéf americkej diplomacie.
Utorňajšie vyhlásenia Marca Rubia jasne definujú novú globálnu doktrínu Trumpovej administratívy v máji 2026: diplomacia podložená drsnou vojenskou silou. Skutočnosť, že USA sú po Lavrovovom raketovom terore na Kyjev stále ochotné sprostredkovať mier, ukazuje, že Washington vníma ruské hrozby skôr ako zúfalé búchanie do stola. Skutočný rozstrel sa však odohráva v Katare. Práve tam sa v týchto dňoch rozhoduje o tom, či 95-percentná dohoda s Iránom pretvorí Blízky východ na zónu stability, alebo stroskotá na textových slovíčkach. Trumpovo ultimátum „dobrá dohoda alebo žiadna“ spojené s pondelňajším zbombardovaním iránskych mínonosných lodí je jasným posolstvom pre ajatolláhov – ak počas katarských rokovaní okamžite neustúpia, Spojené štáty otvoria Hormuzský prieliv silou a namiesto ropného rozmachu uvrhnú Teherán do úplnej vojenskej a ekonomickej izolácie.