Krehké prímerie na Blízkom východe opäť vystriedal rachot zbraní a masívne explózie. Armáda Spojených štátov v pondelok podnikla sériu tvrdých sebaobranných útokov zameraných na iránske raketové pozície a lode priamo v strategickom Hormuzskom prielive. Podľa vyhlásenia Pentagonu išlo o bleskovú reakciu na bezprostrednú hrozbu zo strany Teheránu, ktorý sa pokúsil prieliv tajne zamínovať. Incident prichádza v kritickom momente, kedy obe krajiny za zatvorenými dverami finalizujú text mierovej dohody.
CENTCOM potvrdzuje údery: Likvidovali sme odpaľovacie rampy a míny
Ostro sledované vojenské operácie v južnom Iráne potvrdilo pre spravodajskú stanicu CNN Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM). K leteckým a námorným úderom došlo uplynulý pondelok 25. mája 2026 po tom, čo prieskumné drony USA lokalizovali podozrivú aktivitu iránskych revolučných gárd.
„Americké sily dnes vykonali nevyhnutné obranné útoky v oblasti južného Iránu s jednoznačným cieľom chrániť našich vojakov a spojencov pred bezprostrednými hrozbami zo strany iránskych síl. Naše ciele zahŕňali aktívne pozície na odpaľovanie protilodných rakiet a iránske rýchločlny, ktoré sa pokúšali v prielive umiestniť námorné míny. Ústredné velenie americkej armády naďalej striktne bráni naše jednotky a zároveň zachováva maximálnu možnú zdržanlivosť počas prebiehajúceho aprílového prímeria.“
Objasnil situáciu oficiálny hovorca CENTCOM Timothy Hawkins v reakcii na masívne výbuchy, ktoré otriasli celým Perzským zálivom.
Vojna nervov: Porušovanie prímeria a Trumpovo zelené svetlo
Hoci Spojené štáty a Iránska islamská republika oficiálne fungujú v režime prímeria, ktoré bolo vyhlásené v apríli 2026, situácia na vode zostáva extrémne výbušná. Podľa vojenských analytikov nejde o prvý priamy stret počas platnosti dočasného pokoja zbraní:
- Dronový teror Teheránu: V priebehu tohto mesiaca museli americké sily opakovane eliminovať iránske vojenské pozície na pobreží, z ktorých Teherán vypustil série nevyprovokovaných útokov rojovými dronmi a balistickými raketami na americké vojnové lode prechádzajúce prielivom.
- Rozviazané ruky pre Pentagon: Americká televízia CNN v tejto súvislosti pripomenula, sa americký prezident Donald Trump vydal pre operácie v Perzskom zálive jasný rozkaz. Udelil americkým jednotkám permanentné povolenie okamžite a zničujúco reagovať na akékoľvek iránske provokácie v okolí Hormuzského prielivu bez nutnosti čakať na schválenie z Washingtonu.
Tento najnovší vojenský incident vrhá tieň na prebiehajúci diplomatický maratón. Len pred pár hodinami totiž Biely dom informoval, sa veľká rámcová dohoda o jadrovom programe a trvalom odblokovaní ropných trás je hotová na **95 percent**. Trump však nateraz nariadil vyjednávačom spomaliť a Teheránu dal ultimátum, aby pristúpil na totálne odzbrojenie, pričom pondelňajšie letecké údery ukazujú, sa USA nebudú váhať vrátiť k plnohodnotnej vojne.
Pondelňajšie sebaobranné útoky v Hormuzskom prielive sú mrazivou ukážkou toho, aká krehká je diplomatická hra medzi Donaldom Trumpom a iránskymi ajatolláhmi v máji 2026. Pokus Iránu klásť do vody námorné míny v momente, kedy vyjednávači ladia posledných 5 percent mierovej dohody, svedčí o hlbokom rozkole vnútri teheránskeho režimu. Kým pragmatické krídlo hľadá únik pred zničujúcim ekonomickým embargom, radikálne krídlo Iránskych revolučných gárd sa pokúša mierový proces sabotovať vojenskou provokáciou. Trumpovo rozhodnutie nekompromisne udrieť na južný Irán je jasným posolstvom: Biely dom nebude kvôli diplomacii tolerovať ohrozenie svojich námorníkov. Ak Teherán počas tohto týždňa definitívne neustúpi a nezastaví mínové operácie v prielive, cez ktorý preteká pätina svetovej ropy, 95-percentná dohoda o mieri skončí v koši a Perzský záliv sa namiesto obnovenia obchodu ponorí do novej, ešte krvavejšej fázy totálneho vojenského konfliktu.