Kanada čelí hrozbe vážnej ústavnej krízy, ktorá pripomína európsku traumu z delenia štátov. Kanadský premiér Mark Carney v pondelok ostro skritizoval plánované referendum o osamostatnení provincie Alberta. Snahu tamojších politikov zahrávať sa so separatistickými náladami označil za „nebezpečný blaf“ a kladenie takýchto otázok verejnosti považuje za nezodpovedné. Carney, ktorý v minulosti pôsobil ako guvernér britskej centrálnej banky, navyše celý proces prirovnal k brexitu a varoval pred ekonomickou devastáciou.
Poučenie z brexitu: Bezriziková voľba je nebezpečný mýtus
Šéf federálneho kabinetu v Ottawe Mark Carney reagoval v pondelok 25. mája 2026 na prekvapivé kroky provincie bohatej na ropu, ktorá len minulý týždeň oznámila zámer usporiadať na jeseň nezáväzné ľudové hlasovanie o vystúpení z konfederácie. Carney využil svoje dlhoročné osobné skúsenosti z Londýna, kde pôsobil na čele Bank of England počas turbulencií okolo odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie.
„Na vlastné oči som v Londýne videl, čo sa stane, keď v spoločnosti prevládne naivný názor: hlasujte za odtrhnutie, bude to mierne, bezbolestné a potom hravo vyrokujeme lepšie podmienky. Aj po desiatich rokoch sa Briti zúfalo snažia napraviť to, o čom si ľudia pôvodne vôbec nemysleli, že za to hlasujú, ale čo nakoniec natvrdo dostali. V týchto otázkach secesie sa často populisticky tvrdí, že ide o bezrizikovú voľbu, ktorá len posilní pozíciu regiónu v budúcich rokovaniach. To je však mimoriadne nebezpečný blaf.“
Súd v Alberte zasiahol na obranu práv domorodcov
Hoci separatistické hnutia v Alberte deklarovali obrovský logistický úspech, keď vyzbierali podpisy viac než 300 000 podporovateľov (čo podľa tamojšej legislatívy stačí na vyhlásenie plebiscitu), narazili na tvrdú právnu stenu. Miestny súd v Alberte celý proces občianskej iniciatívy predbežným opatrením stopol.
Dôvody súdneho zablokovania referenda:
- Ignorovanie Prvých národov: Súd označil občiansku iniciatívu za neplatnú, nakoľko sa separatisti vopred vôbec neporadili s domorodými skupinami (Indiánmi).
- Ohrozenie garantovaných práv: Autonómia a ústavné práva domorodého obyvateľstva na území provincie by v prípade odtrhnutia Alberty od Kanady zostali priamo paralyzované a nechránené.
Smithová mení taktiku a obchádza verdikt súdu
Konzervatívna premiérka Alberty Danielle Smithová označila verdikt súdu za chybné rozhodnutie, no namiesto kapitulácie zvolila politický manéver. Oznámila, že federálnu legislatívu obíde tým, že otázku sformuluje nanovo, aby formálne neodporovala súdnemu rozhodnutiu.
V októbri 2026 tak obyvatelia Alberty nebudú odpovedať na priamu otázku o nezávislosti, ale na upravenú verziu:
„Chcete, aby vláda Alberty začala formálny právny proces na usporiadanie nezáväzného referenda o nezávislosti?“
Smithová pritom paradoxne zdôraznila, že ona sama ako premiérka plne podporuje, aby provincia zostala pevnou súčasťou Kanady. Prieskumy verejnej mienky však v máji 2026 naznačujú historické posuny – myšlienku nezávislosti podporuje už približne 30 percent z piatich miliónov obyvateľov provincie, čo predstavuje rekordné maximum od vzniku provincie v roku 1905.
Korene hnevu: Ropný priemysel v kliešťach rodiny Trudeauovcov
Ekonomické a politické napätie medzi Ottawou a Albertou tlie pod povrchom už desaťročia. Miestni separatisti vinia federálnu vládu z cieleného potláčania ropného priemyslu prostredníctvom nadmerných regulácií a environmentálnych obmedzení, ktoré likvidujú zahraničné investície.
Historická chronológia separatistických nálad v Alberte:
- Rok 1980 (Pierre Trudeau): Vtedajší premiér presadil Národný energetický program, ktorým Ottawa brutálne rozšírila federálnu kontrolu nad ziskami z ropy v Alberte, čo vyvolalo prvú vlnu masového hnevu.
- Rok 2015 (Justin Trudeau): O tridsaťpäť rokov neskôr ropný priemysel opäť utrpel ranu, keď syn bývalého premiéra zaviedol prísny program na ochranu klímy, uhlíkovú daň a stopku pre nové ropovody.
- Súčasnosť (Mark Carney): Súčasná federálna administratíva pokračuje v zelenej transformácii, čo Albertu definitívne zatlačilo do radikálnej pozície.
Vnútropolitický rozkol v Kanade v máji 2026 jasne dokazuje, že Alberta sa pre Ottawu stáva rovnako neriešiteľným problémom, akým bolo Škótsko pre Londýn alebo Katalánsko pro Madrid. Mark Carney správne pomenoval, že hra s „nezáväzným“ referendom, ktorú premiérka Danielle Smithová rozohráva na jeseň 2026, je čistým politickým vydieraním federálneho centra. Smithová síce tvrdí, že chce zostať v Kanade, no vypustením džina secesie z fľaše riskuje, že 30-percentná menšina radikálov kompletne ochromí investičný trh. Pre Albertu, ktorej blahobyt stojí výhradne na rope, by odtrhnutie bez dohody s domorodými kmeňmi a strata prístupu k federálnym ropovodom znamenali ekonomickú samovraždu. Carneyho brexitové varovanie je pre Kanadu mrazivým budíčkom: ak raz politické elity dovolia občanom hlasovať o emóciách namiesto ekonomických faktov, právny chaos a strata meny zasiahnu krajinu rýchlejšie, než stihne akýkoľvek vyjednávač napísať text novej ústavy.