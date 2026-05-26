Globálna dráma okolo výletnej lode MV Hondius, na ktorej palube prepukla nákaza nebezpečného Andského hantavírusu, pokračuje. Španielske ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že ďalší z evakuovaných cestujúcich mal pozitívny test na tento smrtiaci patogén. Pacienta, u ktorého sa zatiaľ neprejavili žiadne príznaky, okamžite uvrhli do prísneho režimu na špeciálnej jednotke s najvyšším stupňom biologickej izolácie v Madride. Úrady upokojujú verejnosť, že vďaka drakonickej karanténe masové šírenie v Európe nateraz nehrozí.
Nový prípad na bio-jednotke v Madride
K potvrdeniu druhej infekcie medzi španielskymi občanmi došlo v pondelok 25. mája 2026. Podľa oficiálnej správy ministerstva zdravotníctva a národného telerozhlasu RTVE ide o jedného zo 14 pasažierov, ktorých armáda po zakotvení lode evakuovala. Nakazený pacient je aktuálne úplne asymptomatický, no kvôli riziku interhumánneho prenosu (z človeka na človeka), ktorý je pre tento juhoamerický kmeň špecifický, bol okamžite izolovaný.
Pacient bol prevezený do špičkového medicínskeho komplexu – Ústrednej vojenskej nemocnice Gómeza Ullu v Madride. V rovnakej nemocnici je už od 11. mája hospitalizovaný aj prvý nakazený, 70-ročný muž, ktorého stav sa stabilizoval a v súčasnosti je už taktiež prakticky bez príznakov.
„Vzhľadom na okamžité nasadenie prísnej karantény a hermetickú izoláciu všetkých rizikových cestujúcich tento nový prípad nepredstavuje absolútne žiadne riziko pre bežnú populáciu Španielska. Aktuálne epidemiologické opatrenia na letiskách a v prístavoch zostávajú v platnosti, no ich sprísňovanie nie je potrebné.“
Uviedlo vo vyhlásení španielske ministerstvo zdravotníctva.
Uvoľnenie režimu pre zvyšok posádky
Zostávajúcich 13 španielskych cestujúcich, u ktorých opakované testy dopadli negatívne, zostáva pod dohľadom lekárov. Podľa osobitného medicínskeho protokolu im však úrady v piatok 22. mája mierne zmiernili podmienky izolácie:
- Návštevy povolené: Cestujúci môžu v obmedzenom režime prijímať svojich najbližších príbuzných.
- Voľnejší pohyb: Za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení (ochranné respirátory, dezinfekcia) majú povolené vychádzať zo svojich izieb do spoločných nemocničných priestorov vyhradeného krídla.
Chronológia plavby strachu: Z Argentíny až na Tenerife
Luxusná expedičná loď MV Hondius, plaviaca sa pod holandskou vlajkou, sa premenila na plávajúcu biologickú pascu počas dlhej zaoceánskej trasy. Kľúčové míľniky tejto krízovej plavby v roku 2026:
- 1. apríl 2026: Loď s turistami oficiálne vyplávala z najjužnejšieho mesta planéty, argentínskeho mesta Ushuaia, kde sa pravdepodobne na palubu cez zásoby jedla dostali infikované juhoamerické hlodavce.
- Prelom apríla a mája: K prvému explozívnemu prepuknutiu nákazy a úmrtiam došlo počas plavby okolo Kapverdských ostrovov pri pobreží západnej Afriky. Podozrenie padlo na nebezpečný Andský hantavírus.
- 10. máj 2026: Plavidlo bolo po medzinárodnom alarme donútené núdzovo zakotviť v izolácii pri španielskom ostrove Tenerife (Kanárske ostrovy), kde prebehla okamžitá evakuácia chorých.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v oficiálnej bilancii potvrdila, že k dnešnému dňu je v súvislosti s loďou MV Hondius celosvetovo nahlásených 12 podozrivých alebo potvrdených prípadov nákazy hantavírusom. Čierny scenár zahŕňa aj tri úmrtia, ku ktorým došlo na palube v počiatočnej fáze. Pozitívnou správou je, že od 2. mája nebolo hlásené žiadne ďalšie úmrtie a lekárom sa darí držať symptómy pacientov pod kontrolou.
Medicínska hrozba bez vakcíny
Hantavírusy sa primárne šíria prostredníctvom trusu, moču a slín infikovaných hlodavcov. Pre modernú medicínu predstavujú obrovskú výzvu, nakoľko dodnes **neexistuje žiadna schválená vakcína ani špecifická kauzálna liečba**. Lekári dokážu nasadiť len symptomatickú podpornú terapiu.
Vírusy tejto čeľade vyvolávajú dve formy zničujúcich ochorení: hantavírusový pľúcny syndróm (HPS), ktorý spôsobuje akútne zlyhanie dýchania, a hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom (HFRS), ktorá vedie k masívnemu vnútornému krvácaniu a fatálnemu zlyhaniu obličiek.
Druhý potvrdený prípad Andského hantavírusu v Madride potvrdzuje, že inkubačná doba tohto tichého zabijaka je nevyspytateľná a môže trvať týždne. Fakt, že nový pacient je úplne asymptomatický, ukazuje dôležitosť preventívneho testovania – ak by ho úrady predčasne prepustili, v európskych mestách mohlo dôjsť k nekontrolovateľnému šíreniu unikátneho vírusu, ktorý sa na rozdiel od európskych kmeňov prenáša z človeka na človeka. Madridská vojenská nemocnica Gómeza Ullu v máji 2026 plní rolu biologického štítu celej EÚ. Hoci WHO tlmí paniku a od začiatku mája nehlási úmrtia, prípad lode MV Hondius zostane zdvihnutým prstom pre prevádzkovateľov luxusných plavieb. Sanitárne kontroly v juhoamerických prístavoch ako Ushuaia zjavne fatálne podcenili deratizáciu skladov, čím vystavili posádku riziku nákazy chorobami, voči ktorým je súčasná veda v podstate bezbranná.