Vojna na Ukrajine naberá na bezprecedentnej brutalite a hrozí priamym zásahom západných diplomatov. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok počas mimoriadneho telefonátu so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom otvorene vyzval Spojené štáty, aby okamžite evakuovali všetok svoj personál a diplomatické misie z Kyjeva. Kremeľ totiž avizuje masívne a systematické raketové údery na samotné centrum ukrajinskej metropoly. Západné krajiny na čele s Európskou úniou však ruské ultimátum s opovrhnutím odmietli a odkazujú Moskve, že Kyjev neopustia.
Lavrovovo ultimátum: Začíname systematicky ničiť centrum Kyjeva
Naliehavý telefonický rozhovor medzi Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom sa uskutočnil tento pondelok 25. mája 2026. Šéf ruskej diplomacie v ňom nadviazal na ranné oficiálne varovanie Moskvy, ktoré doručili všetkým cudzím zastupiteľským úradom v ukrajinskom hlavnom meste. Kremeľ v ňom explicitne odporúča cudzincom bleskový odchod, ak si chcú zachrániť život.
„Sergej Lavrov dôrazne upozornil na oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí z 25. mája, v ktorom sa Spojeným štátom americkým a ďalším štátom s diplomatickými misiami v Kyjeve nekompromisne odporúča, aby bezodkladne zabezpečili evakuáciu svojho personálu a ostatných občanov. Ruské vzdušné a kozmické sily začínajú systematicky útočiť na strategické zariadenia v Kyjeve, ktoré slúžia pre potreby ukrajinských ozbrojených síl, ako aj na veliteľské centrá, kde sa prijímajú príslušné politické a vojenské rozhodnutia.“
Uvádza sa v oficiálnom komuniké ruského rezortu diplomacie.
Zámienka pre teror: Odveta za Starobiľsk a elitnú jednotku Rubikon
Plánované raketové útoky, ktoré majú zasiahnuť rozhodovacie centrá a objekty vojensko-priemyselného komplexu, deklaruje Moskva ako tvrdú odvetu za nedávny ukrajinský úder v meste Starobiľsk v okupovanej Luhanskej oblasti. Podľa proruských úradov tam po zásahu akademickej budovy a internátu školy zahynulo viac než 20 ľudí a desiatky utrpeli zranenia.
Geopolitické pozadie a verzie útoku v Starobiľsku:
- Ruská verzia: Kremeľ obviňuje Kyjev z cieleného a krvavého útoku na civilnú vzdelávaciu infraštruktúru a internáty.
- Ukrajinská verzia: Generálny štáb v Kyjeve obvinenia z útokov na civilistov rázne odmieta. Potvrdil, že rakety s chirurgickou presnosťou zasiahli jedno z tajných veliteľstiev elitnej ruskej jednotky Rubikon, ktorá sa špecializuje na riadenie útočných dronov a rádioelektronický boj.
Kremeľ sa pokúsil vyvolať paniku a vynútiť si evakuáciu ambasád už začiatkom mája 2026, kedy hrozil zrovnaním vládnej štvrti so zemou, ak Ukrajina dronmi naruší vojenskú prehliadku na Červenom námestí. Západné diplomatické misie vtedy, rovnako ako dnes, ruské vyhrážky ignorovali. Paríž prostredníctvom hovorcu francúzskej diplomacie odkázala, že na primitívne zastrašovanie zo strany Vladimira Putina je už Európa zvyknutá.
Slovenská diplomatka v čele odporu: My sa nikam nechystáme!
Mimoriadne tvrdý a odhodlaný postoj voči ruskému ultimátu zaujala priamo v Kyjeve vedúca delegácie Európskej únie na Ukrajine, rešpektovaná slovenská diplomatka Katarína Mathernová. Vyhlásenie ruskej vlády označila za absolútny vrchol pokrytectva.
Mathernová na sociálnej sieti Facebook poslala Moskve jasný odkaz za celú Európsku úniu:
- Odmietnutie úteku: „My sa nikam nechystáme! Zostávame v Kyjeve po boku ukrajinského ľudu.“
- Odhalenie ruskej taktiky: Slovenská diplomatka zdôraznila, že Moskva už vyše štyri roky nepretržite a zámerne bombarduje civilné objekty a mestá po celej krajine. „Vieme presne, čo toto nové vyhlásenie znamená. Rusko chce vyvolať masový strach, paniku a umelú medzinárodnú izoláciu Ukrajiny. To sa mu však nikdy nepodarí,“ podotkla odhodlane.
Pondelkový telefonát medzi Lavrovom a Rubiom odhaľuje, sa vojna na Ukrajine sa v máji 2026 dostáva do kritickej fázy, kedy chce Kremeľ totálnym raketovým terorom vymazať vládne štruktúry v Kyjeve. Snaha prinútiť Spojené štáty a štáty EÚ k úteku z metropoly je priamym pokusom o psychologické zlomenie západnej koalície. Ruská argumentácia odvetou za Starobiľsk je len chabou zámienkou, nakoľko zničené veliteľstvo ruskej dronovej elity Rubikon bolo legitímnym vojenským cieľom. Odvážny postoj Kataríny Mathernovej a ďalších európskych diplomatov, ktorí odmietli opustiť svoje posty, je pre Putina tvrdou fackou. Ukazuje, sa Západ už neberie kremelské červené línie vážne. Pokiaľ však Rusko v najbližších hodinách skutočne spustí sľubovaný masívny úder na Kyjev a zasiahne niektorú zo západných ambasád, konflikt, ktorý Rusko rozpútalo 24. februára 2022, môže okamžite eskalovať do priameho vojenského stretu medzi NATO a Ruskou federáciou.