Nástup jarných a letných mesiacov so sebou prináša zvýšené riziko nákazy nebezpečnými hantavírusmi, ktoré sa z hlodavcov prenášajú na človeka. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti dôrazne varuje chatárov, turistov a lesných pracovníkov pred fatálnym podceňovaním základnej hygieny. Nakaziť sa totiž môžeme obyčajným vypitím kontaminovanej plechovky, zjedením neumytých lesných plodov či vdýchnutím prachu pri upratovaní. Hoci na Slovensku dominujú miernejšie formy, svetom aktuálne hýbe kauza andského vírusu z výletnej lode.
Pozor na plechovky z pivníc a lesné studničky
Hantavírusy predstavujú skupinu RNA vírusov patriacich do čeľade Hantaviridae. V súčasnosti vedci poznajú už viac ako 38 druhov hantavírusov, pričom ich rezervoárom sú výhradne divo žijúce hlodavce – hraboše, lesné myši alebo potkany. Vedúca Odboru epidemiológie ÚVZ SR Adriana Mečochová v relácii lekárskej osvety upozornila na bleskové cesty prenosu v bežnom živote.
„Ak je napríklad v sklade alebo pivnici kontaminovaná plechovka s nápojom od výkalov hlodavcov, môžeme sa nakaziť priamo pri pití, keď si ju priložíme k ústam. Vrelo odporúčam každú plechovku pred otvorením dôkladne umyť tečúcou vodou, alebo nápoj preventívne naliať do čistého pohára. Kontaminované výlučkami môžu byť aj akékoľvek potraviny voľne uskladnené v pivniciach, garážach či otvorených skladoch.“
Zvýšenú ostražitosť by mali v máji 2026 vykazovať najmä táboriaci rekreanti, poľnohospodári, stavební robotníci a lesní pracovníci. Epidemiologička dôrazne **neodporúča piť vodu z lesných studničiek** a upozorňuje na nutnosť umývania lesných plodov pred konzumáciou. Všetky potraviny nosené do prírody musia byť uchovávané v hermeticky a tesne uzavretých nádobách, aby nelákali hlodavce.
Slovenská realita: Trpí najmä východ republiky
Na území Slovenskej republiky hantavírusy najčastejšie spôsobujú ochorenie známe ako **nefropatia epidemica**. Ide o miernejšiu formu hemoragickej horúčky s renálnym (obličkovým) syndrómom.
Základné epidemiologické fakty o nákaze na Slovensku:
- Hlavný pôvodca: Ochorenie je na našom území prenášané špecifickým vírusom Puumala, ktorý je celkovo najčastejším pôvodcom hantavírusových infekcií v strednej a severnej Európe.
- Ohnisko výskytu: Dlhodobo najvyššia chorobnosť a prírodné ohniská sa na Slovensku vyskytujú na východnom Slovensku.
- Štatistika: Domáce laboratóriá ročne nahlásia približne niekoľko desiatok potvrdených prípadov ochorenia.
Ako prebieha nákaza a kedy nastupujú symptómy?
Najčastejšou cestou infekcie do ľudského organizmu je **vdýchnutie prachu alebo aerosólu**, ktorý je kontaminovaný zaschnutými výlučkami hlodavcov (moč, stolica, sliny). K tejto situácii dochádza typicky pri zametaní a upratovaní dlho zatvorených chát, drevární, pivníc alebo poľnohospodárskych objektov bez ochranného respirátora.
Inkubačný čas ochorenia je relatívne dlhý – priemerne trvá približne tri týždne, no prvé klinické príznaky sa môžu objaviť v širokom rozpätí od 10 dní až po 6 týždňov od expozície. Počiatočné symptómy sú ľahko zameniteľné s bežnou chrípkou či virózou. Nastupuje vysoká horúčka, zimnica, kruté bolesti hlavy a intenzívne bolesti svalov, najmä v oblasti ramien, chrbta a stehien, ktoré môžu sprevádzať bolesti brucha a zvracanie.
Kľúčové rozdiely pri rozvinutí dvoch fatálnych foriem ochorenia:
|Kardiopulmonálny syndróm (HCPS)
|Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom (HFRS)
|Nastupuje po niekoľkých dňoch od prvých príznakov.
|Prejavuje sa po počiatočných horúčkach a zimniciach.
|Prejavuje sa úporným suchým kašľom a ťažkou dýchavičnosťou.
|Pridružuje sa kriticky nízky krvný tlak.
|Ochorenie rýchlo postupuje až do akútneho zlyhania pľúc.
|Dochádza k akútnemu zlyhávaniu obličiek a vnútornému krvácaniu.
Adriana Mečochová varuje, sa obidve tieto formy ochorenia môžu mať v prípade neskorej diagnostiky **fatálny a smrteľný priebeh**. Liečba je v súčasnosti výhradne symptomatická, zameraná na zvládanie príznakov a podporu zlyhávajúcich orgánov, nakoľko dodnes neexistuje žiadna schválená očkovacia látka proti hantavírusom.
Andský hantavírus na výletnej lodi: Hrozí panika v Európe?
Svetovú pozornosť nedávno upútal medializovaný prípad **Andského hantavírusu**, ktorý bol laboratórne potvrdený u pasažierov na palube luxusnej výletnej lode v Atlantickom oceáne. Tento špecifický kmeň vyvoláva vrásky na čele epidemiológov po celom svete, nakoľko ide o **jediný známy hantavírus na planéte, ktorý je prenosný z človeka na človeka**.
Slovenská odborníčka však emócie a strach verejnosti tlmí. Tento interhumánny prenos je možný len v obmedzených prípadoch, pri extrémne úzkom, dlhodobom a intímnom kontakte, najčastejšie v dlhodobo uzavretých priestoroch. Andský hantavírus nebol na Slovensku nikdy v histórii potvrdený.
„Nepredpokladá sa, sa by sa tento exotický juhoamerický kmeň mohol adaptovať a preniesť na populáciu hlodavcov, ktoré žijú prirodzene v Európe. Tým pádom je reálne riziko vzniku epidémie prenosnej z človeka na človeka u nás takmer nulové. Akákoľvek panika alebo obavy z globálnej hrozby preto nie sú na mieste,“ uzavrela upokojujúco Mečochová.
Epidemiologický rozbor hantavírusov v máji 2026 jasne ukazuje, sa najväčším spojencom tohto tichého zabijaka je ľudská ľahostajnosť. Kým panika okolo Andského hantavírusu z výletnej lode v Atlantiku je pre Európanov kvôli geografickej izolácii bezpredmetná, domáci vírus Puumala na východe Slovenska predstavuje reálnu, každoročnú hrozbu. Jarné upratovanie chát bez použitia vlhkej handry a respirátora je hazardom so zdravím, ktorý môže skončiť na jednotke intenzívnej starostlivosti so zlyhávajúcimi obličkami. Keďže medicína dodnes nemá k dispozícii kauzálny liek ani vakcínu, jedinou spoľahlivou zbraňou zostáva obyčajná prevencia: uzavreté boxy na potraviny, umývanie plechoviek a rešpekt pred neoverenými prírodnými vodnými zdrojmi.