Bezpečnostná situácia na východe Európy prudko eskaluje a dosahuje kritický bod. Ruské ministerstvo zahraničných vecí na pondelkovej tlačovej konferencii oficiálne vyzvalo všetkých cudzincov, zamestnancov medzinárodných organizácií a diplomatov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Kremeľ otvorene deklaroval, že ruské sily sa v najbližších hodinách chystajú podniknúť masívne raketové údery zamerané priamo na vládne budovy, rozhodovacie centrá a kľúčové vojenské veliteľstvá v ukrajinskej metropole.
Moskva hrozí odvetou za Starobiľsk: Terčom majú byť vládne budovy a NATO špecialisti
Oficiálnym spúšťačom tejto ráznej výzvy sa stal nedávny ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk, ktoré sa nachádza v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti. Podľa informácií okupačných úradov si táto akcia vyžiadala viac než 20 obetí a desiatky zranených. Kým Moskva obviňuje Kyjev z útoku na civilný objekt, ukrajinské ozbrojené sily tvrdia, že išlo o legitímny vojenský cieľ, pričom úspešne zasiahli jedno z veliteľstiev elitnej ruskej jednotky Rubikon, ktorá sa špecializuje na riadenie bezpilotných lietadiel.
Hlavné vojenské ciele a argumenty ruskej strany pre chystanú operáciu:
- Rozhodovacie centrá v Kyjeve: Údery majú smerovať na najvyššie vládne budovy, ministerstvá a veliteľské stanovištia ukrajinskej armády.
- Vojensko-priemyselný komplex: Terčom sa majú stať konkrétne priemyselné závody určené na vývoj, montáž a výrobu bojových dronov.
- Eliminácia zahraničnej pomoci: Ruské ministerstvo tvrdí, že útoky zasiahnu infraštruktúru, ktorú Ukrajina využíva za priamej pomoci špecialistov NATO zodpovedných za dodávky komponentov, spravodajské informácie a inštrukcie.
Ruský prezident Vladimir Putin bezprostredne po udalostiach v Starobiľsku nariadil ministrovi obrany vypracovať okamžité návrhy tvrdých odvetných opatrení. Vyhlásenie ruskej diplomacie, ktoré priniesla slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ agentúr AFP a TASS, nenecháva nikoho na pochybách o vážnosti situácie. „Všetko toto bola už posledná kvapka,“ uviedol rezort ruskej diplomacie.
Varujeme občanov cudzích štátov vrátane zamestnancov diplomatických misií a medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto.
Zelenskyj varoval vopred: Rusko nasadzuje do boja hypersonickú zbraň Orešnik
Pre ukrajinskú stranu nie je táto rétorika Kremľa nečakaným prekvapením, hoci miera ohrozenia je extrémna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v polovici mája 2026 verejne varoval, že podľa tajných dokumentov získaných domácimi spravodajskými službami sa Rusko dlhodobo a cielene pripravuje na zničenie centier strategického rozhodovania na Ukrajine. Eskaláciu napätia potvrdzuje aj fakt, že Rusko začína do bojových operácií nasadzovať svoje najmodernejšie zbraňové systémy.
Doterajší priebeh raketových útokov a bezpečnostný kontext:
- Útok na Bilu Cerkvu: Počas intenzívneho nočného ostreľovania z noci na nedeľu zasiahla ruská armáda ukrajinské mesto Bila Cerkva.
- Tretie nasadenie Orešnika: Pri útoku bola preukázateľne odpálená nová ruská hypersonická balistická raketa Orešnik, čo predstavuje tretie ostré použitie tejto zbrane od začiatku invázie.
- Ochrana vládnej infraštruktúry: Kyjev v reakcii na hrozby sprísňuje bezpečnostné protokoly v okolí kľúčových štátnych inštitúcií.
- Koordinácia s partnermi: Ukrajinská diplomacia zostáva v nepretržitom kontakte so západnými spojencami a monitoruje pohyb personálu na veľvyslanectvách.
Pondelková otvorená hrozba Moskvy z mája 2026 predstavuje dramatický posun v doterajšej komunikácii rusko-ukrajinského konfliktu. Kremeľ už neútočí len na anonymné energetické uzly, ale verejným varovaním diplomatických zborov si pripravuje pôdu pre bezprecedentnú devastáciu vládnej infraštruktúry v srdci Kyjeva. Použitie sofistikovanej hypersonickej rakety Orešnik pri meste Bila Cerkva navyše demonštruje technologickú silu, ktorou chce Vladimir Putin demonštrovať odhodlanie pred blížiacimi sa útokmi. Pre západných diplomatov a medzinárodné organizácie znamená táto výzva logistickú nočnú moru a nutnosť okamžitej evakuácie, čo môže viesť k úplnej izolácii Kyjeva na medzinárodnej scéne a k ďalšiemu vyostreniu globálneho napätia medzi NATO a Ruskom v nasledujúcich týždňoch.