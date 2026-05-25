Slovenská kultúrna scéna sa zmieta v hlbokej finančnej neistote, no na samotnom Ministerstve kultúry (MK) SR sa podľa opozície peniazmi nešetrí. Predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) ostro skritizovali rezort za vyplácanie štedrých finančných bonusov pre vybraných pracovníkov. Ministerstvo kultúry však obvinenia z papalášstva zásadne odmieta a argumentuje, že čísla sú účelovo vytrhnuté z kontextu s cieľom vyvolávať nenávisť voči predstaviteľom vládnej moci.
Opozícia vyťahuje čísla z infožiadosti: Odmeny sa takmer zdvojnásobili
Kritika liberálov sa opiera o oficiálne štatistické údaje, ktoré sa im podarilo získať priamym dopytom na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková na tlačovom brífingu poukázala na prudký medziročný nárast objemu finančných prostriedkov, ktoré vedenie ministerstva prerozdelilo medzi svojich úradníkov. Kým kultúrne inštitúcie v regiónoch bojujú o prežitie, úradníci v hlavnom meste si podľa nej finančne polepšili.
Kľúčové zistenia strany SaS o odmenách na ministerstve kultúry:
- Masívny nárast celkového balíka: V roku 2024 vyplatil rezort na odmenách viac ako 579 000 eur, no v roku 2025 táto suma vystrelila na takmer milión, presne vyše 961 000 eur.
- Vyšší priemer pre užšiu skupinu: Priemerná odmena na jedného pracovníka stúpla z približne 2 200 eur v roku 2024 na masívnych 4 250 eur v minulom roku.
- Pokles počtu odmenených: Kým v roku 2024 dostalo finančný bonus 261 zamestnancov, vlani sa tento počet znížil na 226 ľudí, čo podľa opozície svedčí o selektívnom odmeňovaní.
Tento stav považuje opozícia za absolútny výsmech všetkým pracujúcim v umeleckej sfére. Poslanec René Parák (SaS) zdôraznil, že k tomuto nárastu dochádza v čase likvidácie odborných kapacít, kolapsu dotačného systému a rušenia tradičných podujatí či projektov na záchranu historických pamiatok. Vyjadrenia opozičných poslancov k tejto téme priniesla tlačová agentúra TASR.
Takto nejako vyzerá konsolidácia verejných financií v podaní ministerstva kultúry. Toto nie je kompetentné manažovanie, ale cielená likvidácia slovenskej kultúry.
Rezort kultúry sa bráni: Porovnanie je manipulatívne a ignoruje realitu
Vedenie ministerstva kultúry na pondelkový útok reagovalo mimoriadne ostro. Podľa stanoviska rezortu je porovnávanie minulého roka výlučne s rokom 2024 účelovou politickou manipuláciou. Vtedajšia fáza konsolidácie totiž vládne výdavky dočasne zmrazila, čo prirodzene skresľuje akékoľvek medziročné štatistiky. Ministerstvo tvrdí, že minuloročné odmeny sú v absolútnom súlade s predchádzajúcimi bežnými rokmi a plnia dôležitú stabilizačnú funkciu.
Argumenty Ministerstva kultúry SR na obranu mzdovej politiky:
- Kontinuita s minulosťou: Celková suma vyplatená na odmenách v roku 2025 plne korešponduje s finančnými objemami, ktoré rezort na rovnaký účel vynaložil v rokoch 2022 a 2023.
- Celoplošná vládna dohoda: Významnú časť celkového balíka (konkrétne 153 600 eur) tvorila fixná odmena 800 eur pre každého jedného zamestnanca, ktorá vyplynula z kolektívneho vyjednávania medzi vládou SR a odbormi.
- Kompenzácia nízkych miezd: Finančné bonusy slúžia ako nevyhnutný nástroj na dorovnanie dlhodobo podhodnotených tabuľkových platov v štátnej službe.
- Udržanie kvalifikovaných expertov: Bez adekvátneho finančného ohodnotenia by štátny aparát nedokázal konkurovať súkromnému sektoru a hrozil by masívny odliv mozgov z rezortu.
Súboj o odmeny na ministerstve kultúry v máji 2026 je priamou ukážkou toho, ako citlivo reaguje verejnosť na akékoľvek náznaky nešetriacich opatrení v štátnej správe počas prebiehajúcej celospoločenskej konsolidácie. SaS úspešne využíva tvrdé dáta z infožiadosti, aby upevnila naratív o vládnom papalášstve, čo v prostredí podvyživenej kultúrnej obce vyvoláva silné emócie. Ministerstvo kultúry sa, naopak, opiera o pragmatickú logiku trhu práce a vládnych dohôd s odborármi, pričom riaditeľka komunikačného odboru Petra Demková správne pomenovala kľúčový problém štátnej služby – nízke tabuľkové platy. Napriek vecnej argumentácii rezortu o dorovnávaní miezd však zostane pachuť miliónového balíka odmien silnou politickou zbraňou opozície v nadchádzajúcich mesiacoch.