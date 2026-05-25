Vládna koalícia čelí ďalšej vážnej kríze, ktorá sa naplno rozhorela okolo šéfa envirorezortu. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) oficiálne oznámilo, že iniciuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR s cieľom odvolať ministra životného prostredia a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu (nominant SNS). Podľa opozície minister vo svojej funkcii fatálne zlyhal, systematicky ničí chránenú prírodu a svojím nekompetentným konaním priamo ohrozuje stámilióny eur z európskeho Plánu obnovy.
Opozícia útočí: Podľa PS je Taraba zbabelým ministrom výhovoriek
Predstavitelia najsilnejšieho opozičného hnutia na pondelkovej tlačovej konferencii nešetrili ostrou kritikou na adresu riadenia ministerstva životného prostredia. Poslankyňa Tamara Stohlová (PS) označila Tomáša Tarabu za zbabelca, ktorý odmieta prebrať osobnú zodpovednosť za pochybenia svojich vlastných nominantov. Minister sa podľa nej ocitol v pasci vlastnej neschopnosti a straty politickej kontroly nad rezortom.
Hlavné dôvody a kauzy, ktoré PS uvádza ako dôvod na odvolanie ministra:
- Zbabrané zonácie: Chaotický proces schvaľovania zonácií národných parkov, ktorý vyvolal masívnu vlnu nespokojnosti.
- Ohrozené európske financie: Reálne riziko straty pol miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti v dôsledku neplnenia stanovených environmentálnych míľnikov.
- Kauza Podpoľanie a jazierka: Kontroverzné zámery okolo prečerpávacej vodnej elektrárne na Podpoľaní a prideľovanie miliónov eur pre bohatých žiadateľov v tzv. jazierkovej výzve.
- Zákulisné darčeky pre oligarchov: Sanácia environmentálnej záťaže v podniku Istrochem, ktorú opozícia interpretuje ako neštandardný benefit pre českého podnikateľa Andreja Babiša.
Podľa poslankyne Tamary Stohlovej stratil minister dôveru širokej verejnosti aj samotných koaličných partnerov. Líder hnutia Michal Šimečka navyše kritizoval reakciu vládnych špičiek a podotkol, že predstaviteľom vládnej moci ide výhradne o udržanie si vlastných postov, nie o záujmy občanov. Vyhlásenia zástupcov PS k tejto vládnej kríze sprostredkovala tlačová agentúra TASR.
Buď je Tomáš Taraba taký neschopný, že nevie a nemá pod kontrolou, čo sa mu deje na ministerstve, alebo to veľmi dobre vie a len sa zbabelo vyhovára.
Koaličný rozkol: Danko trvá na odvolaní, Taraba hrozí septembrovým odchodom
Osud podpredsedu vlády však visí na vlásku najmä kvôli vnútrostraníckemu konfliktu v samotnej Slovenskej národnej strane (SNS). Predseda národniarov Andrej Danko po pondelkovom zasadnutí koaličnej rady potvrdil, že napriek prebiehajúcim diskusiám naďalej trvá na odchode ministra z funkcie. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa ocitol pred morálnou a politickou dilemou, keďže samotného Tarabu považuje za dobrého manažéra, no zároveň potrebuje udržať stabilitu poslaneckého klubu SNS.
Časový harmonogram a scenáre vývoja koaličnej krízy:
- Oficiálny návrh predsedu SNS: Andrej Danko plánuje v utorok 26. mája 2026 doručiť predsedovi vlády oficiálny politický návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z ministerského kresla.
- Týždeň na konštruktívne riešenie: Vedenie SNS deklaruje, že s ministrom prebehla ostrá výmena argumentov a definitívne politické rozuzlenie situácie chcú nájsť v priebehu nasledujúcich dní.
- Ultimátum Roberta Fica: Premiér určil ako kľúčový míľnik koniec septembra 2026. Ak sa dovtedy neobnoví plná politická dôvera medzi SNS a jej nominantom, dôjde k personálnej zmene na poste podpredsedu vlády.
- Dobrovoľná rezignácia: Sám Tomáš Taraba na sociálnej sieti verejne deklaroval, že ak k dohode s materskou SNS do konca septembra nedôjde, z funkcie ministra životného prostredia odstúpi sám.
Eskalácia napätia okolo envirorezortu v máji 2026 jasne odkrýva krehkosť mocenských štruktúr súčasnej vládnej koalície. Kým Progresívne Slovensko využíva situáciu na legitímny tlak cez mimoriadnu schôdzu parlamentu, skutočné mocenské zemetrasenie sa odohráva vo vnútri SNS. Rétorika Andreja Danka potvrdzuje, že zápas o kontrolu nad ministerstvom a jeho finančnými tokmi dosiahol kritický bod, ktorý už nie je možné maskovať predvolebnými heslami o jednote. Rozhodnutie Roberta Fica odložiť definitívne vyriešenie konfliktu až na koniec septembra 2026 ukazuje snahu premiéra získať čas a utlmiť vášne v koaličnej rade. Ochota Tomáša Tarabu radšej odísť, než čeliť permanentnému tlaku vlastného predsedu, však naznačuje, že jeseň prinesie zásadné prekreslenie politickej mapy na slovenskej scéne.