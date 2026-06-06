S príchodom teplého počasia odštartovala aj hlavná sezóna kliešťov. Drobné parazity pritom nepredstavujú len nepríjemnosť, ale sú aj prenášačmi závažných, niekedy až život ohrozujúcich ochorení.
Mnohé z týchto chorôb majú v počiatočnom štádiu príznaky podobné ťažkej chrípke, čo často vedie k neskorej diagnostike. Pozrite si päť najnebezpečnejších chorôb, ktoré vám hrozia, ak sa vám kliešť zahryzne do kože.
1. Lymská borelióza
Lymská borelióza je celosvetovo najbežnejším ochorením prenášaným kliešťami. Ako približuje zdravotnícky portál Mayo Clinic, infekciu spôsobujú baktérie rodu Borrelia. Dobrou správou je, že k prenosu baktérií do tela hostiteľa zvyčajne dochádza až po tom, čo je kliešť prisatý 36 až 48 hodín.
- Včasné príznaky: Typická putujúca červená škvrna s bielym stredom v mieste uhryznutia, sprevádzaná horúčkou, zimnicou, bolesťami hlavy a svalov.
- Komplikácie pri neliečení: Baktérie sa rozšíria do krvi, napádajú srdce a nervovú sústavu. Môže dôjsť k dočasnej paralýze tváre, nepravidelnému rytmu srdca, bolestiam nervov a zápalom kĺbov (artritíde), ktoré sa môžu objaviť aj mesiace či roky po infikovaní.
V rannom štádiu je borelióza veľmi dobre a úspešne liečiteľná bežnými antibiotikami.
2. Alpha-gal syndróm (Alergia na mäso)
Ide o potenciálne život ohrozujúce ochorenie, ktoré u ľudí vyvoláva ťažkú alergickú reakciu na červené mäso, mliečne výrobky a akékoľvek produkty pochádzajúce zo cicavcov. Ochorenie spôsobujú kliešte, ktoré majú v slinách molekulu cukru zvanú „alpha-gal“. Ako informuje americké CDC, po prenose do ľudskej krvi imunitný systém začne túto molekulu mylne považovať za hrozbu a vytvorí si proti nej protilátky.
- Príznaky: Svrbenie kože, žihľavka, silné bolesti brucha, zvracanie, hnačka, točenie hlavy a v závažných prípadoch anafylaktický šok s poruchami dýchania. Reakcia prichádza zvyčajne niekoľko hodín po zjedení mäsa (napr. hovädzieho hamburgeru).
- Liečba: Na alpha-gal syndróm momentálne neexistuje žiadny liek. Jedinou možnosťou pre pacientov je striktné doživotné vyhýbanie sa červenému mäsu a cicavčím produktom.
3. Škvrnitá horúčka Skalistých hôr
Toto bakteriálne ochorenie (spôsobené baktériou Rickettsia rickettsii) patrí k najnebezpečnejším vôbec. Ak sa nenasadí liečba včas, úmrtnosť je extrémne vysoká, píše Cleveland Clinic.
- Príznaky: Začína náhle ako silná chrípka – kruté bolesti hlavy, vysoká horúčka a bolesti svalov. Neskôr sa u mnohých pacientov objavujú špecifické vyrážky vo forme plochých červených, ružových alebo tmavofialových škvŕn a bodiek na tele.
- Následky: Baktérie agresívne napádajú cievy a poškodzujú vnútorné orgány. Neliečená infekcia vedie k zlyhaniu obličiek, tekutine v pľúcach, vnútornej sepse (otrave krvi), zápalu mozgu a odumieraniu tkanív (gangréne), ktoré si neraz vyžaduje amputáciu končatín.
4. Anaplazmóza
Ďalšia z radu bakteriálnych infekcií, ktorej výskyt v posledných rokoch celosvetovo stúpa. Podľa Harvardovej univerzity sú najohrozenejšou skupinou sú ľudia nad 50 rokov a osoby s oslabenou imunitou.
- Príznaky: Horúčka, zimnica, triaška, zvracanie a hnačka. V pokročilých a zanedbaných prípadoch útočí na pľúca a obehovú sústavu.
- Riziká: Môže vyústiť do respiračného zlyhania, masívneho vnútorného krvácania, zlyhania orgánov a zápalu mozgu. Pri včasnom odhalení však spoľahlivo zaberajú špecifické antibiotiká.
5. Ehrlichióza
Tento termín zastrešuje skupinu ochorení spôsobených baktériami z rodu Ehrlichia. Ako informuje Cleveland Clinic, často býva sprevádzaná neurologickými prejavmi.
- Príznaky: Okrem klasických chrípkových symptómov (únava, kašeľ, bolesti brucha) sa pri ehrlichióze často objavuje zmätenosť, dezorientácia a zmeny mentálneho stavu.
- Hrozba: Ak sa infekcia ignoruje, hrozí zlyhanie srdca, obličiek, poškodenie centrálneho nervového systému, epileptické záchvaty, kóma a smrť. Kľúčom k prežitiu je preto rýchla návšteva lekára.
Ako sa pred kliešťami účinne chrániť?
Odborníci pripomínajú, že pobyt v prírode netreba obmedzovať, no je nutné dodržiavať základné preventívne pravidlá, ktoré dramaticky znižujú riziko nákazy:
- Používajte overené repelenty: Pred odchodom von aplikujte na pokožku a oblečenie repelent s účinnou látkou (napr. DEET). Oblečenie môžete vopred ošetriť permethrinom.
- Vhodné oblečenie: Do lesa a vysokej trávy zvoľte dlhé nohavice (ideálne svetlej farby, na ktorej kliešťa hneď uvidíte) a ponožky si vytiahnite nad nohavice.
- Dôkladná kontrola po návrate: Po príchode domov si okamžite skontrolujte celé telo – najmä podpazušie, slabiny, oblasť za ušami, pod kolenami a pokožku hlavy.
- Správne odstránenie: Ak nájdete prisatého kliešťa, odstráňte ho čo najskôr pomocou špeciálnej pinzety jemným kývavým pohybom bez stláčania jeho tela. Miesto dôkladne dezinfikujte.