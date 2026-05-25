Český premiér Andrej Babiš v pondelok ostro reagoval na prebiehajúce protesty proti novele mediálneho zákona. Vyhlásil, že nerozumie dôvodom demonštrácií, a dodal, že vláda protestujúcich neberie vážne. Podľa jeho slov je cieľom kabinetu iba to, aby verejnosť nemusela platiť poplatky za Českú televíziu (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.
Financovanie z rozpočtu namiesto poplatkov od ľudí
Premiér na tlačovej konferencii po rokovaní vlády obhajoval zámer zmeniť systém financovania verejnoprávnych médií. Podľa nového návrhu by mali byť platené priamo zo štátneho rozpočtu.
„Prečo sa demonštruje, ja neviem. My len chceme..., aby to financovanie bolo z rozpočtu a aby to neplatili ľudia... Lebo x ľudí sa jednoducho nepozerá, ani nepočúva verejnoprávne médiá. A má to tak 17 krajín. Ja neviem, čo je na tom tak zložité to pochopiť,“ vyhlásil Babiš. Slobodu demonštrovať síce rešpektuje, no postoj protestujúcich odmieta. „Máme slobodu, to je v poriadku, ale my týchto ľudí neberieme vážne,“ dodal.
Zároveň zdôraznil, že v pripravovanej legislatíve ho zaujímajú len technické parametre, konkrétne garantovaná suma pre dané médiá a inflačná doložka. „Vôbec neriešim obsah, čo médiá vysielajú. Keď to poviem jednoducho, ja som úplne v pohode s tými zákonmi, ktoré tam sú a stačí len to financovanie – povedať, koľko peňazí dostanú a to je všetko,“ doplnil s tým, že legislatíva by mala byť schválená do Vianoc.
Novela čelí stovkám pripomienok, koalícia zasadne
K návrhu zákona bolo podaných viac ako 400 pripomienok, a to vrátane výhrad od jednotlivých ministerstiev. Babiš avizoval, že o znení novely bude večer rokovať koaličná rada.
Aký bude ďalší postup?
- Po koaličnej rade sa uskutočnia rokovania s riaditeľmi ČT a ČRo.
- Následne sa materiál presunie na definitívne schválenie do vlády.
- V Poslaneckej snemovni dostane priestor na vyjadrenie opozícia.
Pred úradom vlády medzitým pokračovali protesty organizované spolkom Milion chvilek. Desiatky demonštrantov opäť skandovali heslo „Oto, zabaľ to“, ktorým vyzývali ministra kultúry Ota Klempířa na odstúpenie z funkcie.
Ostrý konflikt s novinárom: Ste najlživejšie médium
Pondelková tlačová konferencia priniesla aj otvorený konflikt medzi premiérom a zástupcami tlače. Babiš opätovne kritizoval viaceré české médiá, ktoré obvinil z neobjektivity a manipulácie. Rezolútne však odmietol, že by sa jeho vláda vyhýbala odpovediam na otázky novinárov.
Konfrontácia na tlačovej konferencii:
Keď reportér servera Novinky.cz namietal, že predseda vlády s nimi odmieta chodiť na rozhovory a neodpovedá na zaslané otázky, Babiš reagoval útočne. Vyhlásil, že redaktorovi na zaslané otázky odpovedať nebude, pretože pracuje pre „najlživejšie médium“. Premiér dodal, že novinár má možnosť pýtať sa výhradne na oficiálnych tlačových konferenciách.