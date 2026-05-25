Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) od ranných hodín vykonáva policajnú akciu Aurelia.
Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov v rámci projektu deklarovaného ako „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX s. r. o.“. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863.000 eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Podľa doterajších zistení mali byť poskytovateľovi finančných prostriedkov predložené podklady deklarujúce riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov, hoci obstarané technologické zariadenia podľa podozrení neboli reálne zavedené do prevádzky,“ priblížila Vilhanová. Pokračovala, že deklarovanú inováciu neimplementovali do výrobného procesu a časť technológií mala zostať uskladnená mimo miesta realizácie projektu.
Počas pondelkovej akcie zaistili policajti technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie veci významné pre trestné konanie. Vyšetrovanie sa podľa hovorkyne zameriava aj na podozrenia z ďalších závažných porušení projektových a zmluvných podmienok.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, vykonávajú sa ďalšie neodkladné procesné úkony. Viac informácií aktuálne nie je možné poskytnúť,“ dodala Vilhanová.