V čase vyostreného vnútrokoaličného napätia a rýchlo sa meniacich globálnych spojenectiev vysielajú lídri Slovenskej republiky jednoznačný signál jednoty. Na pondelkovom spoločnom obede v hlavnom meste zasadli za jeden stôl prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Výstupom z tohto koordinačného stretnutia je deklarácia absolútneho mocenského súladu a spoločná stratégia pre kľúčové zahraničnopolitické výzvy.
Harmónia na najvyššej úrovni: Fico hovorí o triumfe zdravého rozumu
Pravidelná komunikácia medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi je podľa hlavy štátu kľúčovou povinnosťou v neľahkých časoch, ktorým v súčasnosti čelí Slovenská republika, Európska únia aj celý svet. Pracovný obed ukázal, že napriek čiastkovým politickým sporom v parlamente vládne medzi palácom, úradom vlády a parlamentom mimoriadna zhoda. Lídri odmietajú konfrontačný štýl politiky a chcú presadzovať pragmatizmus.
Hlavné závery z vyhlásení ústavných činiteľov k domácej politike:
- Bezprecedentný súlad vzťahov: Podľa Roberta Fica v slovenskej politike už dlhé roky absentovali také konsenzuálne a pokojné vzťahy medzi troma kľúčovými lídrami.
- Racionalita ako filter konfliktov: Ak sa do riadenia štátu aplikuje zdravý rozum a pragmatizmus, výsledkom sú podľa premiéra jednotné národno-štátne postoje.
- Koordinácia vnútornej politiky: Spoločné rokovanie potvrdilo, že lídri majú jasnú dohodu nielen na smerovaní diplomacie, ale aj na kľúčových otázkach fungovania domácej scény.
„Je našou povinnosťou, aby sme boli schopní si kedykoľvek sadnúť za stôl a veľmi pragmaticky a otvorene rozprávať,“ uviedol prezident Peter Pellegrini. Jeho slová o mimoriadne prospešnom a koordinačnom význame tohto stretnutia priniesla tlačová agentúra TASR.
Keď dávate do politiky zdravý rozum a racionalitu, tak potom z toho vychádzajú aj spoločné postoje. Traja najvyšší ústavní činitelia Slovenska držia pevne spolu.
Slovenské priority: Reštart V4, stopka pre Ukrajinu a indická ofenzíva
Hlavným diplomatickým pilierom diskusie bolo prebratie rotujúceho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4), ktoré na Slovensko pripadá od 1. júla 2026. Richard Raši v tejto súvislosti avizoval veľkolepé otváracie podujatie na Bratislavskom hrade. Slovensko plánuje využiť silu tohto vyšehradského regiónu, ktorý reprezentuje 65 miliónov obyvateľov, 13 percent populácie EÚ a takmer 9 % HDP, na tvrdé vyjednávanie o novom európskom rozpočte.
Kľúčové strategické priority SR v zahraničnej politike:
- Životaschopnosť formátu V4: Slovensko bude vyvíjať maximálne úsilie, aby Vyšehradská štvorka zostala silným nástrojom na razantné presadzovanie regionálnych záujmov voči Bruselu.
- Inovatívne aliancie: Premiér Robert Fico plánuje na oficiálne stretnutia V4 prizvať ako hosťa významného predstaviteľa krajiny mimo stredoeurópskeho priestoru.
- Blokovanie protežovania Ukrajiny: Lídri varujú pred nespravodlivým preskočením integračného procesu. Ukrajina nemôže v prístupových rozhovoroch do EÚ neoprávnene predbehnúť krajiny západného Balkánu, ktoré sú v plnení kritérií podstatne ďalej.
- Účasť na povojnovej obnove: Slovenský parlament a vláda sa aktívne pripravujú na pragmatickú účasť slovenských firiem na povojnových rekonštrukčných projektoch na Ukrajine.
- Ázijská diplomatická ofenzíva: Prezidentská kancelária potvrdila, že v najbližšom období navštívi Slovensko indický premiér Naréndra Módí, čo nadviaže na vlaňajšiu úspešnú návštevu indickej hlavy štátu.
Pondelkový obed v máji 2026 potvrdil, že trojica Pellegrini, Fico a Raši formuje jednotný a pragmatický mocenský blok, ktorý odmieta slepú poslušnosť voči európskym inštitúciám. Ostré slová na adresu Bruselu kvôli prístupovým procesom Ukrajiny jasne naznačujú, že Bratislava bude počas svojho predsedníctva vo V4 uplatňovať suverénnu politiku zameranú na vlastné ekonomické záujmy. Prísľub príchodu indického premiéra Naréndru Módího navyše svedčí o tom, že slovenská diplomacia sa pokúša diverzifikovať svoje obchodné partnerstvá smerom k silným ázijským ekonomikám. Pre domácu scénu je táto demonštrácia jednoty jasným odkazom, že napriek turbulenciám v koaličných poslaneckých kluboch zostáva jadro štátnej moci pevné a koordinované.