Návšteva toalety sa zmenila na poníženie. Známa škótska dídžejka Hannah Laingová zažila počas víkend na festivale v Nemecku poriadny šok. Bezprostredne po tom, čo zišla z pódia, ju zadržali tajní policajti. Nasledovala invazívna osobná prehliadka, pri ktorej sa musela vyzliecť donaha. Dôvodom bolo pritom len to, že išla do kabínky mobilného WC spoločne so svojou sesternicou.
Vystavené poníženiu pred tisíckami fanúšikov
K incidentu došlo po odohraní setu mladej umelkyne. Ako Hannah informovala v príspevku na sociálnej sieti, so sesternicou sa ponáhľali na vystúpenie ďalšieho interpreta. Pred verejnými toaletami však našli dlhé rady, a tak sa dievčatá rozhodli narýchlo vojsť do jednej kabínky spoločne.
Hneď ako otvorili dvere a vyšli von, obkľúčili ich štyria nemeckí policajti v civile. „Najprv sme si úprimne mysleli, že si len robia srandu. Potom nás však začali viesť cez celý festivalový areál s rukami pevne spojenými pred sebou, priamo pred očami ľudí,“ opísala hrozivé momenty Hannah Laing. Pre dídžejku, ktorú len pred pár minútami oslavoval dav fanúšikov, to bol moment obrovského verejného poníženia.
Dídžejku doslova vyzliekli donaha kvôli chybe na toalete. Hoci pred ňou varoval oznam, Škótka si ho po nemecky nedokázala prečítať; Ilustračné foto: pixabay.com
Kompletná nahota a slzy
Policajti odviedli obe ženy do súkromného stanu, kde si ich prevzali policajtky. Dôvodom zadržania bolo podozrenie z užívania drog, ktoré u mužov zákona vyvolal práve fakt, že boli na toalete obidve naraz. Hoci dievčatá akékoľvek obvinenia dôrazne odmietli, policajtky im oznámili, že ich musia prehľadať.
Umelkyňa očakávala len štandardnú kontrolu vreciek a kabelky, no situácia rýchlo eskalovala do intímnej osobnej prehliadky:
- Jedna z policajtiek držala dídžejke ruky, zatiaľ čo druhá jej kompletne prehľadala spodnú bielizeň spredu aj zozadu.
- Policajti u nich nenašli vôbec nič – žiadne nelegálne látky ani drogy.
„Cítila som sa extrémne ponížená a zahanbená. Moja sesternica nekontrolovateľne plakala, pretože sa cítila presne tak ako ja. Nič nenašli, žiadne drogy sme nebrali,“ vyjadrila sa zdrvená DJ-ka.
Zákaz napísaný len v nemčine
Polícia odôvodnila nekompromisný zákrok varovaním, ktoré visí priamo na toaletách v areáli festivalu. Háčik bol však v tom, že oznam bol uvedený len v nemeckom jazyku, ktorému zahraničné návštevníčky nerozumeli.
Portál Change Underground predstavil jeho znenie:
„Každý, kto vstúpi do kabínky vo dvojici (alebo viacero ľudí naraz), bude z podujatia vykázaný a vyvedený. Akékoľvek porušenie zákona o omamných látkach bude nahlásené.“
Laingová upozornila na to, že oznam na dverách varoval pred vyhostením z festivalu, no nenašla v ňom žiadnu zmienku o nútenom vyzliekaní donaha. Dodala, že ak by ich polícia vopred jasne informovala, že namiesto odchodu z areálu ich čaká intímna prehliadka, ženy by radšej dobrovoľne odišli.
Hoci škótska hudobníčka uznáva dôležitosť protidrogových kontrol na hudobných podujatiach, postup nemeckej polície označila za absolútne neprimeraný a brutálny. Zároveň dodala, že organizátori festivalu za incident nemôžu – po celý čas jej vyjadrovali obrovskú podporu a zo správania polície boli rovnako zhrození.