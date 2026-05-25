Slovenský parlament čaká tvrdý politický boj o finančné prežitie miest a obcí. Na najbližšej schôdzi Národnej rady SR, ktorá odštartuje v utorok 26. mája 2026, by sa malo hlasovať o kľúčovom legislatívnom návrhu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Cieľom tejto novely je definitívne oslobodiť samosprávy spod najtvrdších sankcií ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, známeho ako dlhová brzda, do ktorých ich uvrhlo enormné zadlžovanie štátu.
Ultimátum pre premiéra: PS žiada koniec kolektívnej viny pre mestá a obce
Predstavitelia hnutia PS na pondelkovej tlačovej konferencii ostro skritizovali prístup vládneho kabinetu a adresovali priamu výzvu premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Žiadajú ho, aby vo vládnej koalícii osobne zabezpečil poslaneckú podporu pre túto úpravu, keďže ide o požiadavku, ktorá vzišla priamo z prostredia regionálnych združení a nemá žiadne stranícke zafarbenie. Súčasný stav totiž paralyzuje bežný chod regiónov.
Hlavné argumenty a piliere predkladaného návrhu Progresívneho Slovenska:
- Zrušenie kolektívnej viny: Novela odstraňuje nespravodlivý mechanizmus, kedy obce, mestá a samosprávne kraje pykajú za vysoký verejný dlh, ktorý spôsobilo zlé hospodárenie Ficovej vlády.
- Zachovanie individuálnej zodpovednosti: Návrh zákona naďalej plne umožňuje prísne sankcionovať tie konkrétne samosprávy, ktoré hospodária nezodpovedne a vykazujú zlé ekonomické výsledky.
- Záchrana investícií a prevádzky: Súčasné nastavenie sankcií podľa opozície neúnosne ohrozuje nielen investičný rozvoj a čerpanie eurofondov v regiónoch, ale už aj samotnú základnú prevádzku škôl, škôlok či údržby ciest.
„Rušíme jedine to, aby obce, mestá a kraje nepodliehali kolektívnej vine, ktorá je v súčasnosti spôsobená najmä zlým hospodárením Ficovej vlády,“ konštatovala v pondelok poslankyňa PS a členka Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková. Podľa nej je absurdné, aby štát svojím amaterizmom brzdil rozvoj regiónov a ohrozoval občanov.
Samosprávy musia hospodáriť zodpovedne, ale nesmú pykať za neschopnosť a obrovské deficity vládnych ministrov. Súčasný mechanizmus dlhovej brzdy likviduje slovenské regióny.
Ficov alternatívny výklad ústavy vyvoláva na úradoch paniku
Kritika opozície prichádza ako priama reakcia na kontroverzné vyhlásenia predsedu vlády z predchádzajúceho týždňa. Robert Fico vyhlásil, že podľa právneho názoru jeho kabinetu vláda ani samosprávy nemusia kvôli výnimke spojenej s výdavkami na medzinárodné organizácie (nad 3 % HDP) pripravovať vyrovnaný rozpočet. Zároveň priznal, že vláda neplánuje predložiť zmeny v ústavnom zákone a nepožiada parlament ani o vyslovenie dôvery, čo je priamo jedna zo sankcií dlhovej brzdy.
Dôsledky vládneho prístupu k rozpočtovým pravidlám:
- Ignorovanie ústavných povinností: Podľa finančného experta PS Štefana Kišša premiér vedome ignoruje najdôležitejší zákon štátu, keďže doteraz nepožiadal Národnú radu SR o dôveru.
- Tlak na porušovanie zákona: Nevyžiadané rady predsedu vlády, aby samosprávy ignorovali prísne sankcie, ich podľa opozície tlačia do priameho porušovania rozpočtových pravidiel.
- Absencia právnej istoty: Primátori, starostovia a župani odmietajú skladať rozpočty na základe politických vyhlásení z tlačových konferencií a požadujú jasnú legislatívnu garanciu.
- Požiadavka na novelizáciu: Predstavitelia samosprávnych združení trvajú na tom, že potrebujú exaktnú zmenu ústavného zákona, ktorá im poskytne imunitu pred celoštátnym dlhom.
Parlamentný súboj v máji 2026 naplno odkrýva hlbokú priepasť medzi vládnym právnym nihilizmom a zúfalým volaním slovenských regiónov po stabilite. Kým premiér Robert Fico sa spolieha na kreatívny výklad ústavných výnimiek a odmieta podstúpiť hlasovanie o dôvere v parlamente, samosprávy stoja pred reálnou hrozbou rozpočtového kolapsu. Návrh z dielne Progresívneho Slovenska predstavuje pre koaličných poslancov lakmusový papierik – ukáže sa, či uprednostnia stranícku disciplínu, alebo dajú zelenú záchrane miest a obcí. Bez jednoznačnej novely ústavného zákona totiž slovenským starostom a primátorom namiesto rozvoja zostane len legislatívny chaos a permanentný strach z porušovania finančnej disciplíny.