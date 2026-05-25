Slovenskí rušňovodiči oficiálne vyzvali Ministerstvo dopravy SR na okamžité a podrobné vyčíslenie finančných nákladov spojených s plánovaným nákupom telových kamier. Kontroverzný projekt, podľa ktorého má štát nakúpiť 430 kamier za sumu prevyšujúcu pol milióna eur, vyvoláva medzi železničiarmi obrovskú vlnu pochybností o hospodárnosti celého tendra a skutočných motiváciách rezortu.
Kamery za pol milióna eur: Rušňovodiči hovoria o neefektívnom divadle
Zavedenie monitorovacích zariadení sa v tejto fáze bezprostredne dotýka národného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), kde v súčasnosti pôsobí viac ako 1200 rušňovodičov. Plánovaný nákup 430 kamier za viac ako 500 000 eur však podľa zástupcov zamestnancov otvára závažné otázky o skrytých výdavkoch. Doteraz totiž nie je jasné, kto bude robustný monitorovací systém spravovať, ako bude zabezpečená ochrana dát a koľko budú činiť ďalšie každoročné prevádzkové náklady na jeho údržbu.
Hlavné výhrady petičného výboru voči nákupu telových kamier:
- Premrhané financie v čase krízy: Investíciu vyše pol milióna eur vnímajú rušňovodiči ako neefektívne mediálne opatrenie, ktoré v prebiehajúcom období štátnej konsolidácie zbytočne zaplatia všetci daňoví poplatníci.
- Netransparentnosť obchodu: Ak ministerstvo dopravy nedokáže hodnoverne a presvedčivo obhájiť ekonomický prínos tohto nákupu, prirodzene sa vynárajú podozrenia, komu má tento biznis reálne poslúžiť.
- Ignorovanie podstaty problému: Kamery na uniformách nezabránia nehodám na tratiach. Ak má dopravca indície o zníženej profesijnej spôsobilosti zamestnanca, má legálne páky na preverenie jeho schopností ešte pred nástupom na zmenu.
„Zaobstarať 430 kamier za vyše 500 000 eur považujeme za neefektívne mediálne opatrenie, ktoré v čase konsolidácie zaplatia všetci občania Slovenska,“ uviedol v pondelok predseda petičného výboru rušňovodičov Matej Motyčka, ktorého kritické vyhlásenie sprostredkovala tlačová agentúra TASR. Železnice podľa neho potrebujú odborné riešenia v praxi, nie pred kamerami.
Nákup kamier za státisíce eur je len zástupnou témou. Ak štát neinvestuje do modernizácie zastaraných tratí a zabezpečovacích systémov, bezpečnosť cestujúcich na slovenských železniciach sa nikam neposunie.
Zlyhania systému: Chýbajú moderné zabezpečovacie zariadenia
Rušňovodiči otvorene priznávajú, že k pochybeniam ľudského faktora môže dôjsť na oboch stranách barikády. Upozorňujú však, že kľúčový problém slovenskej železničnej infraštruktúry tkvie v systémových zlyhaniach a technologickom dlhu, ktorý štát pred sebou tlačí už celé desaťročia. Zavedenie kamier na telá zamestnancov je podľa nich len snahou alibisticky preniesť všetku zodpovednosť za incidenty na jednotlivcov.
Chronológia bezpečnostných rizík a stavu infraštruktúry na tratiach:
- Historické lekcie z nehôd: Veľké množstvo železničných nehôd vzniklo v minulosti pochybením na strane výpravcov a personálu, ktorý manuálne obsluhoval návestidlá a výhybky.
- Asymetrická modernizácia: Kým chyby pozemného personálu dnes už úspešne eliminuje moderné stacionárne zabezpečovacie zariadenie, bezpečnosť priamo v kabínach rušňov zaostáva.
- Nárast byrokracie a povinností: Rušňovodičom za posledné roky rapídne pribudli nové pracovné povinnosti a zodpovednosť, ktoré odpútavajú ich pozornosť od samotného riadenia vlaku.
- Absencia kritických systémov: Na absolútnej väčšine slovenských tratí moderné automatické systémy, ktoré by dokázali včas korigovať alebo úplne eliminovať pochybenie rušňovodiča, buď úplne absentujú, sú technologicky zastarané, alebo sa nevyužívajú na plnú kapacitu.
Ostrý protest rušňovodičov z mája 2026 odkrýva hlbokú frustráciu zamestnancov, ktorí odmietajú slúžiť ako obetní baránkovia v rukách politických nominantov. Ministerstvo dopravy SR sa nákupom kamier snaží prezentovať rýchle a vizuálne atraktívne riešenie pre médiá, no ignoruje fakt, že slovenská železničná sieť trpí fatálnym nedostatkom moderných autostopov a systémov typu ETCS. Vyhlásenie Mateja Motyčku jasne deklaruje, že rušňovodiči nechcú viesť žabomyšie vojny, ale chcú byť konštruktívnou súčasťou odborného riešenia. Ak štát pretlačí tento kontroverzný tender silou a bez dialógu, riskuje ďalšiu eskaláciu napätia v strategickom sektore dopravy, kde už teraz chýbajú stovky kvalifikovaných pracovníkov.