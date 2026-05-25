Slovenskú politickú scénu čaká napínavé odpočítavanie, ktoré môže zásadne prekopať zloženie vládneho kabinetu. Ak sa medzi koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS) a jej nominantom, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, neobnoví politická dôvera do konca septembra 2026, na úrovni exekutívy dôjde k nekompromisnej personálnej zmene. Po pondelkovom mimoriadnom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov to oficiálne vyhlásil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
Ultimátum do septembra: Fico priznáva morálnu dilemu pri Tarabovi
Premiér predstúpil pred novinárov s jasným odkazom, ktorý odkrýva hlboké trhliny vo vnútri vládneho trojlístka. Hoci Robert Fico deklaruje záujem o zachovanie politickej stability, otvorene priznal, že je viazaný koaličnou zmluvou. Ak predseda národniarov Andrej Danko oficiálne doručí návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, šéf kabinetu bude musieť podľa vlastných slov rešpektovať dohodnuté pravidlá, hoci osobne považuje Tarabu za dobrého ministra.
Kľúčové body z vyhlásenia predsedu vlády k vnútrokoaličnej kríze:
- Zmluvný záväzok: Premiér zdôraznil latinskú zásadu pacta sunt servanda (zmluvy sa musia dodržiavať). Ak koaličný partner požiada o výmenu svojho nominanta, predseda vlády má povinnosť predložiť návrh prezidentovi.
- Morálna dilema: Keďže Robert Fico považuje Tomáša Tarabu za kvalitného člena vládneho tímu, po prípadnom doručení Dankovho podpisu bude stáť pred ťažkým osobným rozhodnutím, ako sa zachovať.
- Parlamentný lakmusový papierik: Skutočnú silu koalície ukáže už najbližšia parlamentná schôdza, kde musia vládni poslanci bezvýhradne podporiť všetky kabinetné návrhy.
„Musím rešpektovať, že rezort životného prostredia podľa koaličnej zmluvy patrí pod politickú kontrolu SNS,“ vysvetlil premiér Robert Fico, pričom jeho slová o možnom odvolaní vicepremiéra pozorne zaznamenala tlačová agentúra TASR. Špekulácie o celkovej rekonštrukcii vlády však predseda kabinetu rázne označil za nafúknutú mediálnu bublinu.
Ak požiada koaličný partner o výmenu svojho nominanta v rezorte, ktorý má pod politickou kontrolou, predseda vlády má povinnosť predložiť návrh prezidentovi na takúto zmenu, hoci koaličná zmluva nie je nad Ústavou SR.
Prezident Pellegrini vyčkáva, koalícia chce napriek sporom dovládnuť
Napriek verejnému vyhláseniu ultimáta sa vládni lídri snažia uistiť verejnosť, že štát nestáca stabilitu. Pondelkové zasadnutie koaličnej rady označil premiér za čisto racionálne a potvrdil, že všetci partneri majú spoločný záujem využiť aktuálne volebné obdobie až do posledného dňa. Do vzniknutého napätia zatiaľ neplánuje razantne vstupovať ani hlava štátu, ktorá nateraz prenecháva iniciatívu v rukách predsedu vlády.
Postoje ústavných činiteľov k ďalšiemu vývoju vládnej koalície:
- Racionálny dialóg lídrov: Koaliční partneri dokázali za jedným stolom potlačiť emócie a potvrdili záujem na kontinuálnom pokračovaní vládneho mandátu.
- Zdržanlivý prezidentský palác: Prezident Peter Pellegrini po trojstrannom stretnutí deklaroval, že v tejto fáze nevníma situáciu ako krízu, ktorú by musel urgentne riešiť z pozície hlavy štátu.
- Absencia prezidentských aktivít: Hlava štátu neočakáva, že by smerom z úradu vlády do prezidentského paláca mali v najbližších dňoch prúdiť nejaké personálne dekréty.
- Test lojality v parlamente: Skutočným overením funkčnosti koaličného partnerstva bude utorkové hlasovanie v Národnej rade SR, kde sa ukáže disciplína poslancov SNS.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) súhlasil s tým, že koalícia je v parlamente stabilná. „Myslím si, že tak ako aj v predchádzajúcich rokovaniach v schôdzi parlamentu, znova sa ukáže, že parlamentná väčšina má 78 hlasov a vládne návrhy zákonov, ako aj koaličné poslanecké návrhy zákonov, na ktorých došlo k zhode, budú v národnej rade schválené. To je to podstatné, pretože fungujúci parlament a parlamentná vládna väčšina hovorí o tom, že vláda má stabilitu a zákony, ktoré sú schválené na vláde, budú schvaľované aj v Národnej rade Slovenskej republiky. A to nehovorím len ako predseda parlamentu, ale aj za strany, ktoré vládna koalícia reprezentuje,“ poukázal Raši.
Líder koaličnej SNS Danko po pondelkovom zasadnutí koaličnej rady novinárom povedal, že trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tarabu. V utorok chce premiérovi doručiť oficiálny návrh na jeho odvolanie. Zároveň podotkol, že politika je aj o kompromisoch. S Tarabom si podľa jeho slov vymenili a akceptovali viaceré argumenty a snažia sa nájsť konštruktívne riešenie. Situáciu chcú politicky vyriešiť v priebehu týždňa. Danko zároveň deklaroval, že chod Národnej rady SR bude bezproblémový.
Taraba sa podľa svojich posledných vyjadrení skončiť vo funkcii šéfa rezortu nechystá. Danko má podľa jeho slov všetky informácie o riadení ministerstva. Považuje sa za autonómneho ministra v tom zmysle, že rešpektuje zákony.