Vatikán sa zapísal do histórie prelomovým gestom, ktoré zásadne prepisuje dejiny pápežských ospravedlnení. Súčasná hlava katolíckej cirkvi, pápež Lev XIV., v pondelok zverejnil svoju vôbec prvú encykliku s názvom Magnifica humanitas. Hoci je tento kľúčový dokument primárne venovaný etickým výzvam a rozvoju umelej inteligencie, pápež v ňom urobil nečakaný a bezprecedentný krok: v mene celej Cirkvi sa oficiálne a úprimne ospravedlnil za to, že Svätá stolica v minulosti schvaľovala a legitimizovala otroctvo.
Pápež s koreňmi otrokov prelomil stáročné ticho: Rana v kresťanskej pamäti
Pôvodom americký pápež, ktorý je podľa zistení tlačovej agentúry AP sám potomkom otrokov aj niekdajších otrokárov, týmto krokom reagoval na dlhoročné a intenzívne výzvy akademickej obce a ľudskoprávnych aktivistov. Tí dlhodobo žiadali, aby Vatikán otvorene priznal a odčinil svoju historickú úlohu pri masovom obchodovaní s ľuďmi a kolonizácii sveta. Lev XIV. uznal, že nečinnosť a neskoré odsúdenie tohto zla zo strany cirkevných inštitúcií zanechalo hlboké jazvy.
Hlavné piliere historického priznania v encyklike Magnifica humanitas:
- Koniec anachronizmu, no jasná vina: Pápež upozornil, že minulosť nemožno súdiť dnešnými morálnymi kritériami, no jedným dychom dodal, že nemožno zľahčovať fakt, ako tragicky neskoro spoločnosť a cirkev otroctvo odsúdili.
- Rana v pamäti: To, že cirkevné inštitúcie po stáročia tolerovali a samy využívali prácu otrokov, označil najvyšší pontifik za „ranu v kresťanskej pamäti“.
- Zodpovednosť samotných pápežov: Na rozdiel od svojich predchodcov, ktorí sa ospravedlňovali len za individuálne zlyhania kresťanov, Lev XIV. ako prvý otvorene priznal priamu zodpovednosť predchádzajúcich pápežov za udeľovanie koloniálnych privilégií.
„Nie je možné nepocítiť hlboký zármutok, keď uvažujeme o nesmiernom utrpení a ponížení, ktoré znášali toľkí ľudia v ostrom kontraste s ich dôstojnosťou ako osôb nekonečne milovaných Pánom. Za to v mene Cirkvi úprimne prosím o odpustenie,“ napísal vo svojej prvej encyklike Lev XIV., pričom jeho slová okamžite obleteli svetové agentúry AP a AFP.
Cirkev po stáročia mlčala k legálnemu zotročovaniu celých národov. Lev XIV. teraz ako prvý pontifik prebral priamu zodpovednosť za fatálne rozhodnutia svojich stredovekých predchodcov na pápežskom stolci.
Od temnej buly z roku 1452 až po univerzálny zákaz
Kým v novoveku a modernej dobe sa katolícka cirkev vyprofilovala ako ochranca ľudskej dôstojnosti, stredoveké dokumenty Svätej stolice hovoria o niečom úplne inom. Historické záznamy dokazujú, že pápežské dekréty priamo poháňali transatlantický obchod s otrokmi a dávali európskym monarchom plné právo na genocídu a podmaňovanie si vtedy neznámych civilizácií.
Chronológia pápežských postojov k inštitútu otroctva v dejinách:
- Bula Eugena IV. (1435): Svetlejší moment histórie reprezentuje bula Sicut dudum, v ktorej tento pápež pod hrozbou exkomunikácie prísne zakázal zotročovanie pôvodných obyvateľov Kanárskych ostrovov.
- Legalizácia otroctva Mikulášom V. (1452): Najtemnejší zlom nastal vydaním buly Dum diversas. Pápež Mikuláš V. v nej udelil portugalskému kráľovi výslovné právo napadnúť, dobývať a trvalo zotročiť všetkých saracénov, pohanov a neveriacich.
- Obrana Indiánov Pavlom III. (1537): S objavením Ameriky prišla bula Sublimis Deus. Pavol III. v nej zakázal zotročovať Indiánov a domorodé obyvateľstvo na novoobjavených územiach, no globálny obchod to nezastavilo.
- Absolútny zákaz Levom XIII. (1888): Až po dlhých stáročiach sa katolícka cirkev dočkala úplného obratu. Menovec súčasného pápeža, Lev XIII., sa stal v roku 1888 prvou hlavou cirkvi, ktorá „absolútne a univerzálne“ odsúdila otroctvo po celom svete.
Encyklika Magnifica humanitas z mája 2026 vstúpi do dejín ako prelomový míľnik kresťanskej sebareflexie. Lev XIV. preukázal mimoriadnu morálnu odvahu, keď spojil najmodernejšiu tému súčasnosti – etiku umelej inteligencie – s očistou historickej pamäte cirkvi. Priznanie, že pápežská bula Mikuláša V. z roku 1452 v podstate odštartovala legalizáciu globálneho utrpenia miliónov ľudí, je hlbokým úderom do vatikánskej neomylnosti. Tento krok síce nezmaže stáročia koloniálneho bezprávia, no predstavuje kľúčový bod zmierenia, na ktorý svetoví historici a potomkovia obetí transatlantického obchodu čakali celé generácie.