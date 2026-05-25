Ultraortodoxný ruský filozof, geopolitický vizionár a radikálny nacionalistický ideológ Alexander Dugin prišiel s bizarným a bezprecedentným návrhom na drakonickú reguláciu digitálneho priestoru v Ruskej federácii. Podľa neho by mali mať občania prístup ku globálnej sieti prideľovaný štátom len v obmedzených dávkach ako odmenu za vzorné správanie. Hlavným cieľom tejto masívnej izolácie má byť ochrana tradičnej ruskej identity pred západným vplyvom a návrat k autentickému offline životu. Myšlienkový otec novodobého ruského imperializmu, na Západe často prezývaný ako „Putinov mozog“, tak opäť posúva hranice štátnej kontroly nad spoločnosťou.
Internet podľa sezónneho cyklu medveďov
Duginov najnovší koncept digitálnej karantény priamo kopíruje prírodné biorytmy divokej zveri. Filozof navrhuje, aby štát poskytoval internetové pripojenie prioritne počas zimných mesiacov, kedy obyvateľstvo trávi väčšinu času vo svojich domovoch. S príchodom jari a leta by sa mal internet plošne obmedziť alebo úplne vypnúť, čo by Rusov prinútilo opustiť sociálne siete a vrátiť sa k osobnej interakcii.
Kľúčové piliere Duginovho plánu na sezónnu reguláciu internetu:
- Prideľovanie za odmenu: Prístup do online priestoru by nemal byť automatickým právom, ale benefitom udeľovaným štátnymi orgánmi výhradne za lojalitu a „dobré správanie“ občanov.
- Prírodný režim: Ruská sieť by sa mala prispôsobiť prírodným cyklom. „Internet v Rusku by sa mal prispôsobiť sezónnym cyklom medveďov a motýľov,“ vyhlásil ideológ s tým, že od jesene do jari môže sieť opäť fungovať.
- Analógové alternatívy: Pre komunikáciu s priateľmi počas letnej digitálnej uzávery Dugin s plnou vážnosťou odporúča pískanie pod oknami a jazdu na kolobežkách, čo má oživiť mestský život, kaviarne a obchody.
„Ak sa internet úplne vypne, najmä na jar, ľudia začnú chodiť von, stretávať sa, zhovárať sa, nadväzovať nové známosti a žiť skutočné ľudské životy,“ argumentuje Alexander Dugin, ktorého vyjadrenia monitoroval nezávislý denník The Moscow Times. Úplná absencia kontroly nad občanmi je podľa neho iba nebezpečnou utópiou.
Myšlienka absolútnej slobody bez cenzúry je lákavá, ale utopická. Ak digitálny priestor neovládne náš štát, okamžite ho kontrolou obsadia cudzinci. Žijeme vo svete, kde iná možnosť neexistuje.
Od Dublinu po Vladivostok: Krvavá stopa eurázijského impéria
Extrémne názory Alexandra Dugina na fungovanie ruskej spoločnosti nie sú v kontexte jeho dlhodobej filozofickej tvorby žiadnym prekvapením. Dlhodobo obhajuje nevyhnutnosť zosilnenia totálnej štátnej kontroly nad obyvateľstvom. Tvrdí, že pre ruského občana je vždy lepšie a bezpečnejšie, ak ho utláča a kontroluje vlastný autoritársky štát, než keby mal podliehať kultúrnemu vplyvu vonkajších západných síl.
Geopolitický profil a ideologický vplyv Alexandra Dugina:
- Prorok ukrajinského konfliktu: Už v roku 1997 vo svojich prácach varoval, že územná existencia a ambície samostatnej Ukrajiny predstavujú smrteľné nebezpečenstvo pre celú Euráziu, čím položil teoretický základ pre neskoršiu agresiu.
- Impérium bez hraníc: Dlhodobo presadzuje násilné zjednotenie ruskojazyčných území a vytvorenie gigantického euro-ázijského superštátu pod priamym vedením Moskvy, ktorý by sa rozprestieral „od Dublinu až po Vladivostok“.
- Osobná tragédia a sankcie: Kvôli radikálnemu schvaľovaniu útoku na Ukrajinu sa ocitol na medzinárodnom sankčnom zozname USA a Západu. V auguste 2022 prišiel o dcéru Dariu Duginovú, ktorá zahynula pri bombovom atentáte na predmestí Moskvy.
Bizarné úvahy o vypínaní internetu podľa vzoru zimného spánku medveďov jasne demonštrujú myšlienkový svet súčasnej ruskej ultranacionalistickej elity v roku 2026. Hoci západní analytici priamy vplyv Alexandra Dugina na každodenné rozhodovanie Vladimira Putina v Kremli často spochybňujú, jeho radikálna rétorika slúži ako ideologický lakmusový papierik. Návrh na distribúciu internetu na prídel za dobré správanie dokonale zapadá do prebiehajúcej transformácie Ruska na totalitnú spoločnosť čínskeho typu so systémom sociálneho kreditu. Duginova snaha o vybudovanie impéria od Dublinu po Vladivostok síce zostáva geopolitickou fantáziou, no jeho volanie po úplnom odstrihnutí Rusov od reality digitálneho sveta je varovným signálom pre budúcnosť slobodného internetu v regióne.