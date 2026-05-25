Vládna koalícia čelí vážnemu vnútornému konfliktu, ktorý sa rozhorel priamo vo vnútri Slovenskej národnej strany. Predseda SNS Andrej Danko po pondelkovom rokovaní koaličnej rady potvrdil, že nekompromisne trvá na odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Oficiálny návrh plánuje doručiť premiérovi Robertovi Ficovi v utorok 26. mája 2026. Hoci šéf národniarov hovorí o hľadaní kompromisu na zachovanie funkčnosti kabinetu, samotný minister Taraba dobrovoľne odísť odmieta a predseda vlády ho otvorene bráni.
Definitívny návrh mieri k premiérovi: Danko vyčíta Tarabovi politikárčenie
Rozbuškou v koaličných vzťahoch sa stala nespokojnosť vedenia SNS s mediálnou prezentáciou šéfa envirorezortu. Andrej Danko vyhlásil, že pre stranu je nepredstaviteľné, aby jej nominant pokračoval vo funkcii za podmienok, kedy úspechy pripisuje výhradne sebe a zodpovednosť za neúspechy hádže na materskú Slovenskú národnú stranu. Ako predseda nesie za rezort plnú politickú zodpovednosť, a preto trvá na personálnej výmene.
Kľúčové body aktuálneho politického konfliktu vo vnútri SNS:
- Oficiálny krok v utorok: Predseda SNS v utorok 26. mája 2026 oficiálne predloží premiérovi Robertovi Ficovi návrh na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
- Hľadanie únikového kolesa: Napriek radikálnemu postoju prebiehajú medzi Dankom a Tarabom intenzívne zákulisné rozhovory. Obaja politickí rivali si vymenili argumenty a deklarujú snahu nájsť konštruktívne riešenie do konca tohto týždňa.
- Bez zmeny koaličnej zmluvy: Lídri potvrdili, že v hre nie je otváranie koaličnej dohody a nateraz sa nehovorí ani o mene prípadného Tarabovho nástupcu.
„V tejto chvíli svoju pozíciu vo vzťahu k podpredsedovi vlády nemením. Náš návrh na odvolanie je definitívny a finálny. Samozrejme, politika je o kompromisoch a snažíme sa nájsť konštruktívnu debatu o tom, ako z tejto situácie von tak, aby bola zachovaná funkčnosť vlády,“ vyhlásil pred novinármi Andrej Danko.
Spor o stoličku ministra životného prostredia otriasa stabilitou SNS. Kým Andrej Danko trvá na okamžitom podaní návrhu na odvolanie, Tomáš Taraba sa stiahnuť neplánuje a premiér Robert Fico rekonštrukciu vlády rázne odmieta.
Taraba odchod odmieta, Robert Fico sa obáva o štátny rozpočet
Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na kroky svojho straníckeho šéfa vyhlásením, že sa zo svojej funkcie odísť nechystá. Považuje sa za autonómneho člena kabinetu, ktorý striktne rešpektuje zákony a obhajuje svoje doterajšie manažérske výsledky. V tomto postoji nachádza silnú oporu u predsedu vlády, pre ktorého je stabilita parlamentnej väčšiny absolútnou prioritou.
Postoje kľúčových aktérov a dopad na chod Národnej rady SR:
- Autonómny minister: Taraba zdôraznil, že predseda SNS má k dispozícii všetky informácie o riadení ministerstva a nevidí reálny dôvod na vyvodzovanie politickej zodpovednosti.
- Ochranná ruka premiéra: Predseda vlády Robert Fico opakovane deklaroval, že žiadna rekonštrukcia vládneho kabinetu sa nepripravuje. Tarabu označil za kľúčového člena vlády s excelentnými výsledkami a odmieta riskovať stratu poslancov.
- Odsunutie rizikových zákonov: Na zabezpečenie hladkého chodu parlamentu sa koalícia dohodla na odsunutí všetkých legislatívnych bodov s možným negatívnym vplyvom na štátny rozpočet na mesiac september.
Koaličná kríza v máji 2026 ukazuje limity vnútornej jednoty poslaneckého klubu SNS. Snaha Andreja Danka o demonštráciu sily a upratanie vlastného nominanta naráža na pragmatickú politiku Roberta Fica. Pre premiéra je prioritou schválenie štátneho rozpočtu na rok 2027 a udržanie krehkej väčšiny v Národnej rade SR, kde má Taraba silný vplyv. Akokoľvek definitívne znie utorkový termín podania návrhu na odvolanie, rétorika o politických kompromisoch naznačuje, že v priebehu týždňa skôr spoznáme dohodu o prímerí než reálny pád ministra. Vládna koalícia si totiž v tejto chvíli nemôže dovoliť riskovať odchod nespokojného krídla poslancov do opozičných lavíc.