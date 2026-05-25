Slovenská energetika dosiahla historický míľnik na ceste k úplnej energetickej sebestačnosti. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal v piatok 22. mája 2026 kľúčové prvostupňové rozhodnutie, ktorým oficiálne povoľuje uvádzanie štvrtého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (EMO4) do prevádzky. Tento legislatívny krok spúšťa záverečné procesy pred samotným zavezením jadrového paliva do reaktora. Hoci presný termín ostrého štartu bude závisieť od prípadných obštrukcií a odvolaní aktivistov, Slovensko je opäť o krok bližšie k tomu, aby sa stalo čistým exportérom bezemisnej elektrickej energie.
Verejná vyhláška a prísne lehoty: Úrad zverejnil verdikt
Rozhodnutie štátneho regulátora je v týchto dňoch doručované všetkým účastníkom konania, dotknutým orgánom, susedným štátom a širokej verejnosti prostredníctvom oficiálnej verejnej vyhlášky. Vzhľadom na strategický význam a prísnu legislatívu podlieha celý proces transparentnému zverejneniu a presne stanoveným lehotám, počas ktorých môžu dotknuté strany podávať svoje pripomienky.
Harmonogram a miesta zverejnenia strategického rozhodnutia ÚJD SR:
- Lehota zverejnenia: Dokument je oficiálne vyvesený po dobu 15 dní, pričom rozhodnutie sa považuje za doručené a oznámené až uplynutím posledného dňa tejto zákonom stanovenej lehoty.
- Informačné kanály: Verdikt je dostupný na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli, na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk), na fyzickej úradnej tabuli pred sídlom ÚJD SR, ako aj na webe úradu a dočasných tabuliach dotknutých obcí v okolí elektrárne.
- Právo na odpor: Všetci účastníci konania majú legálne právo podať proti tomuto rozhodnutiu rozklad (odvolanie), a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oficiálneho doručenia.
„Úrad jadrového dozoru SR vydal rozhodnutie, ktorým sa povoľuje uvádzanie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Rozhodnutie je aktuálne doručované formou verejnej vyhlášky,“ potvrdil ÚJD SR na svojich internetových stránkach.
Povolenie na uvádzanie štvrtého bloku do prevádzky prichádza po rokoch intenzívnych technologických testov. Úspešné zvládnutie tohto administratívneho kroku je kľúčom k definitívnemu zavezeniu paliva do jadrového reaktora.
Kedy zavezú palivo? Finálny termín spustenia majú v rukách úrady
Slovenské elektrárne (SE) zaznamenali posledný veľký technologický posun na štvrtom bloku minulý rok na jar, kedy inžinieri úspešne odštartovali a zrealizovali takzvanú horúcu hydroskúšku. Tá preverila tesnosť a funkčnosť primárneho aj sekundárneho okruhu pod reálnym tlakom a teplotou. Nový blok bude funkčným dvojčaťom tretieho bloku Mochoviec, ktorý bol úspešne pripojený k sieti a uvedený do plnej prevádzky ešte na jeseň roku 2023.
Ďalší očakávaný postup a faktory ovplyvňujúce harmonogram dostavby:
- Právoplatnosť rozhodnutia: Aby mohli energetici začať s navážaním palivových kaziet, musí vydané povolenie od ÚJD SR nadobudnúť plnú právoplatnosť, čo nastane len v prípade, ak nikto nepodá rozklad.
- Riziko odvolaní: Presný mesiac zavezenia prvého paliva nateraz zostáva otvorený. Termín totiž môžu výrazne oddialiť prípadné odvolania zo strany domácich či rakúskych environmentálnych organizácií, ktoré procesy pravidelne napádajú.
- Fyzikálne spúšťanie: Po nadobudnutí právoplatnosti a zavezení paliva nastane fáza fyzikálneho spúšťania (dosiahnutie minimálneho kontrolovaného výkonu) a následne energetické spúšťanie, kedy začne 4. blok EMO dodávať prvé megawatty do slovenskej siete.
Mochovce sú v máji 2026 vo finálnej rovinke celého náročného projektu. Vydanie povolenia od ÚJD SR je pre Slovenské elektrárne obrovským úspechom, no skúsenosti z dostavby tretieho bloku ukazujú, že byrokracia a obštrukcie aktivistov môžu reálny štart posunúť o niekoľko mesiacov. Pre slovenskú ekonomiku a priemysel je však dokončenie štvrtého bloku kriticky dôležité – krajine zabezpečí stabilný zdroj čistej energie na ďalších šesťdesiat rokov a definitívne potvrdí našu pozíciu jadrovej veľmoci v regióne strednej Európy.