Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) stavia vzdelávanie na vrchol svojej politickej agendy. Predseda liberálov Branislav Gröhling na pondelkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že bez radikálneho zvýšenia kvality škôl nemá Slovensko šancu na úspešnú budúcnosť. Vedenie strany pri tejto príležitosti predstavilo novú odbornú zostavu, ktorá má vyviesť slovenské školstvo, vedu a výskum z pretrvávajúceho chaosu a byrokratického kŕča. Medzi najodvážnejšími návrhmi tímu rezonuje koncept autonómnych škôl či úplné zrušenie klasických domácich úloh.
Koniec ťažkých tašiek a bifľovania: SaS predstavila reformný tím
Súčasný stav slovenského vzdelávacieho systému označili liberáli za neudržateľný a chaotický. Poukázali na pretrvávajúce zlyhania pri elektronických prihláškach, chronický nedostatok moderných učebníc a neúnosnú administratívnu záťaž, ktorá učiteľov oberá o čas na prácu s deťmi. Nový expertný tím SaS preto plánuje nadviazať na reformy rozbehnuté v minulých rokoch a pripraviť slovenské triedy na technologické a spoločenské výzvy 21. storočia.
Kľúčové priority a personálne obsadenie nového tímu SaS pre školstvo:
- Základné školstvo (Ľuboš Sopoliga): Presadzuje komplexnú zmenu regionálneho školstva. Cieľom je moderná celodenná škola fungujúca podľa hesla „bez tašky do školy a bez domácich úloh zo školy“, pričom legislatíva by mala umožniť aj vznik autonómnych škôl.
- Stredné školy (Marián Damankoš): Plánuje v úzkej kooperácii so Štátnou školskou inšpekciou jasne zadefinovať kritériá kvality. Presadzuje reformu maturít s oveľa väčším dôrazom na prepojenie s reálnou praxou a vyššiu flexibilitu vo výučbe.
- Veda, výskum a inovácie (Martin Plesch): Známy fyzik sa zameria na modernizáciu vysokých škôl s cieľom zastaviť masívny odchod talentovaných slovenských študentov do zahraničia.
„Krajina bude ekonomicky a sociálne fungovať len vtedy, keď bude mať špičkové školstvo a zdravotníctvo. Chceme priniesť reálne odborné riešenia, ktoré posunú našich žiakov dopredu,“ zdôraznil šéf SaS Branislav Gröhling. Jeho slová podporil garant programu Ľudovít Paulis, podľa ktorého je vzdelanosť jediným skutočným motorom pre naštartovanie udržateľného hospodárskeho rastu.
Súčasný školský systém je nezdravo fragmentovaný a iba konzervuje nefunkčný stav. Chceme priniesť flexibilitu, moderné maturity a odbremeniť rodiny od každodenného stresu z domácich úloh, hovoria experti SaS.
Stop byrokracii vo vede: Slovenskí vedci musia namiesto papierovania bádať
Okrem základných a stredných škôl sa strana SaS plánuje systematicky zamerať na akademické prostredie a inovačný potenciál krajiny. Podľa predstavených analýz je slovenské vedecké prostredie paralyzované komplikovaným administratívnym aparátom, ktorý znižuje konkurencieschopnosť celého Slovenska v medzinárodnom meradle.
Plánované kroky liberálov v oblasti vedy a vysokoškolského vzdelávania:
- Osekávanie administratívy: Radikálne zníženie byrokratickej záťaže pre akademických pracovníkov. Cieľom je, aby vedci venovali maximum pracovného času samotnému výskumu, a nie vypĺňaniu tabuliek.
- Zjednodušenie grantov: Celková reforma a sprehľadnenie domácich grantových schém, ktoré budú po novom podliehať prísnym a transparentným medzinárodným štandardom.
- Záchrana talentov: Zvýšenie atraktivity slovenských univerzít prostredníctvom masívnejšej podpory inovatívnych projektov, čo má motivovať mladých vedcov neodchádzať do susedného Česka či západnej Európy.
Predstavenie nového školského tímu SaS v máji 2026 jasne signalizuje začiatok predvolebného boja o charakter slovenskej vzdelanostnej ekonomiky. Kým súčasné vedenie ministerstva školstva čelí kritike za byrokratický chaos, opoziční liberáli vyťahujú atraktívne témy, ktoré môžu silno zarezonovať najmä u mladých rodín a učiteľov. Návrhy ako školy bez domácich úloh či autonómne riadenie síce znejú pre moderne zmýšľajúcich voličov lákavo, no ich reálne zavedenie do konzervatívneho slovenského systému narazí na obrovský odpor odborných stavovských organizácií. Pre Gröhlingovu stranu tak bude kľúčové dokázať, že nejde len o populistické marketingové heslá, ale o legislatívne do detailu premyslený plán pre modernizáciu Slovenska.