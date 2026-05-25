Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš verejne podporil trojicu koaličných návrhov z dielne SNS, ktoré zahŕňajú plošné zvyšovanie dôchodkov pre najstarších seniorov, odvodové úľavy pre zraniteľné skupiny aj výrazné navýšenie príspevku na pohreb. Šéf rezortu práce však jedným dychom upozorňuje, že definitívna zelená pre tieto opatrenia závisí od verdiktu ministra financií Ladislava Kamenického, s ktorým musí národniarska strana nájsť spoločnú reč ohľadom krytia v napätom štátnom rozpočte.
Sociálne balíčky na koaličnej rade: Erik Tomáš dal návrhom zelenú
Hoci parlamentný finančný výbor minulý týždeň prekvapivo odmietol návrh na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov, vládna koalícia o týchto bodoch definitívne rozhodne na svojom najblížšom spoločnom zasadnutí. Minister práce potvrdil, že rezort nemá s filozofiou predložených zákonov problém, no kľúčové bude nastavenie presných finančných mantinelov.
Prehľad troch legislatívnych návrhov z dielne SNS, ktoré sú aktuálne v druhom čítaní:
- Dôchodkové minimum pre najstarších: Plánované zvýšenie penzií pre približne 25 000 seniorov vo veku nad 90 rokov. Cieľom je, aby ich mesačný dôchodok dosiahol garantovanú úroveň približne 824 eur.
- Odvodové zvýhodnenie: Zavedenie nových úľav na sociálnych a zdravotných odvodoch, ktoré majú finančne pomôcť pracujúcim dôchodcom, študentom a rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke.
- Zvýšenie príspevku na pohreb: Opatrenie reagujúce na rastúce ceny služieb, ktoré počíta s viac než dvojnásobným navýšením tejto štátnej dávky zo súčasných 200 eur na sumu 500 eur.
„Koaličná rada situáciu prejedná a myslím si, že sa to môže posunúť vpred. Všetky tri návrhy z dielny SNS som ja ako minister práce osobne podporil. Samozrejme, opäť je to v prvom rade o konkrétnych rozpočtových parametroch,“ konštatoval minister Erik Tomáš.
O osude sociálnych zákonov sa rozhoduje na koaličnej rade. Napriek tomu, že finančný výbor ich minulý týždeň neschválil, ministerstvo práce trvá na podpore seniorov a rodín – podmienkou je však dohoda s ministerstvom financií.
Hlas-SD kontruje vlastnou agendou: Daňové prázdniny pre viacdetné matky
Strana Hlas-SD nechce v sociálnej oblasti zaostávať za svojím koaličným partnerom a predstavila vlastné ambiciózne ciele v oblasti prorodinnej politiky. Tieto opatrenia majú za cieľ motivovať mladé rodiny a výrazne uľahčiť finančnú situáciu matkám, ktoré popri výchove viacerých detí zostávajú ekonomicky aktívne.
Prorodinné priority strany Hlas-SD pre najbližšie obdobie:
- Tisíceurové príspevky: Strana presadzuje plošné zvýšenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na fixnú sumu 1 000 eur.
- Celoživotné odpustenie daní: Zavedenie revolučného opatrenia, podľa ktorého by pracujúce matky so štyrmi a viac deťmi mali do konca svojho života kompletne odpustenú daň z príjmu.
- Dohoda s Ladislavom Kamenickým: Realizácia týchto bodov, rovnako ako v prípade návrhov SNS, bude predmetom tvrdých koaličných vyjednávaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým, ktorý stráži deficit verejných financií.
Slovenská vládna koalícia sa v máji 2026 nachádza pod silným tlakom na plnenie svojich sociálnych sľubov. Kým strana SNS tlačí na rýchle schválenie benefitov pre seniorov nad 90 rokov a zvýšenie príspevkov na pohreb, Hlas-SD prichádza s masívnou podporou pre viacdetné matky. Prepojenie týchto dvoch politických agend jasne ukazuje, že sociálna politika zostáva hlavnou kartou koaličných partnerov. Rozhodujúce slovo však bude mať rezort financií, ktorý musí prepočítať, či štátna kasa dokáže v aktuálnom roku uniesť ďalšie miliónové výdavky bez ohrozenia stability verejných financií.