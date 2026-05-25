Slovenský trh práce vykazuje prekvapivú stabilitu a optimizmus, ktorý búra zažité mýty. Podľa najnovšieho reprezentatívneho prieskumu personálnych agentúr Grafton Recruitment a Gi Group má až 57 % slovenských zamestnancov pozitívny vzťah k svojej aktuálnej práci. Hoci manažmenty firiem majú tendenciu mierne podceňovať podiel vyslovene nespokojných podriadených, trh zostáva dynamický. Drvivá väčšina zamestnávateľov totiž pre tento rok plánuje nábor nových ľudí, pričom hlavným motorom nie je kritická fluktuácia, ale expanzia firiem a prirodzený rozvoj.
Generačné rozdiely: Mladí sú v práci spokojnejší než starší kolegovia
Prieskum realizovaný na začiatku roka 2026 ukázal, že miera lojality a vnútornej motivácie sa na pracoviskách výrazne líši v závislosti od veku. Kým mladšie ročníky nachádzajú v pracovných úlohách zmysel a priestor na sebarealizáciu, stredná a staršia generácia vykazuje unavenejšie postoje a je voči svojim zamestnávateľom kritickejšia.
Porovnanie spokojnosti a hľadania alternatív naprieč generáciami:
- Generácia Z (do 29 rokov): Vykazuje najvyššiu spokojnosť, kde až 61 % respondentov deklaruje pozitívny vzťah k práci. Nové uplatnenie si intenzívne hľadá len 11 % z nich, pričom ďalších 26 % pasívne zisťuje dostupné možnosti.
- Generácia Y (30 až 44 rokov): Kopíruje optimizmus najmladších kolegov s rovnakým 61-percentným podielom spokojnosti. Aktívne si novú prácu hľadá 11 % a trhové alternatívy monitoruje 25 % zamestnancov.
- Generácia X (45 až 64 rokov): Predstavuje najskeptickejšiu skupinu, kde spokojnosť klesá takmer o 10 % v porovnaní s mladšími kolegami. Táto generácia je zároveň najpripravenejšia na zmenu – novú prácu aktívne hľadá 14 % a možnosti zvažuje až 29 % opýtaných.
„Dobrou správou je, že slovenský trh práce nie je taký pesimistický, ako sa niekedy opisuje. Mladí ľudia nemusia byť automaticky tí, ktorí chcú pri prvej príležitosti odísť. Ak nájdu dobré podmienky, necítia potrebu zmeny,“ uviedla marketingová riaditeľka Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Zamestnávatelia odhadujú podiel negatívne naladených pracovníkov len na úrovni 8 %. Realita je však horšia – prieskum ukázal, že vyslovene negatívny vzťah k svojej práci má v skutočnosti až 18 % zamestnancov na Slovensku.
Firmy plánujú masívny nábor: Trh práce poháňa expanzia a rast
Aj napriek opatrnosti, ktorú si manažéri osvojili v predchádzajúcich ekonomicky turbulentných rokoch, zostáva personálny dopyt mimoriadne silný. Celkovo si novú prácu v tejto chvíli vôbec nehľadá 16 % Slovákov, no najväčšiu skupinu (44 %) tvoria takzvaní pasívni kandidáti, ktorí by v prípade zaujímavej finančnej či kariérnej ponuky zmenu vážne zvážili.
Dôvody a štruktúra plánovaného náboru v slovenských firmách:
- Rozširovanie kapacít: Najčastejším dôvodom pre obsadzovanie nových pozícií je rast spoločností. Z tohto dôvodu hľadá posily 41 % zamestnávateľov.
- Prirodzená obmena: Takmer rovnaký podiel firiem (39 %) prijíma nových ľudí ako štandardnú náhradu za zamestnancov, ktorí odchádzajú napríklad do dôchodku alebo na materskú dovolenku.
- Zvládnutá fluktuácia: Len 8 % podnikov na slovenskom trhu je nútených realizovať nábory pre chronicky vysokú fluktuáciu a nezdravé prostredie v tímoch.
Dáta zverejnené v máji 2026 jasne demonštrujú zdravú kondíciu slovenského biznisového prostredia. Fakt, že až 88 % podnikov plánuje v rôznej miere personálne posilňovanie, dáva pracujúcim silnú vyjednávaciu pozíciu. Zamestnávatelia však nesmú zaspať na vavrínoch a spoliehať sa len na globálne štatistiky. Pre udržanie kľúčových ľudí z generácie X, ktorí si plne uvedomujú svoju expertnú hodnotu, budú musieť firmy investovať do programov proti vyhoreniu a do zmysluplného kariérneho posunu. Prieskum, do ktorého Behavio zapojilo 120 firiem a 866 respondentov, je jasným varovaním, že ignorovanie nespokojných okrajov spektra sa firmám môže rýchlo vypomstiť.